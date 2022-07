Značka Cupra se připravuje na expanzi. Zvažuje vstup do USA, Čínu odmítá

Cupra je jakožto samostatná značka v automobilovém světě relativním nováčkem. Se silným koncernem za zády jí to však nebrání v rychlém růstu. Jeho důkazem může být i rozšiřování na další trhy. Ještě v průběhu letošního roku vstoupí například do Austrálie.

Při příležitosti otevření nového showroomu značky ve městě Sydney do Austrálie dorazil také šéf Cupry, Wayne Griffiths. Během setkání s novináři naznačil i další kroky mladé automobilky. Podle kolegů z australského média Drive řekl: „Existují trhy mimo Austrálii, které rozvíjíme.“

Video se připravuje ...

Pokračoval slovy: „V Jižní Americe jsme silní, především v Mexiku, ale také v Kolumbii a Chile. Navíc, když se chcete stát světovou značkou – což je náš důvod pro příchod do Austrálie – samozřejmě musíte prokázat, že jste toho schopní. Takže se samozřejmě musíte dívat i na trhy jako Severní Amerika, ale to by bylo až v druhé fázi. Zatím jsme ohledně Severní Ameriky neučinili žádné rozhodnutí, ale začínáme s analýzou.“

Kolegové z australského média Drive se v rámci tiskové konference zeptali také na vstup na významný čínský trh, na což Griffiths odpověděl: „Nyní ne. Koncern Volkswagen má [v Číně] celkem dominantní podíl v rámci svých stávajících značek. Mají silnou pozici s Audi, Volkswagenem i Škodou. Takže jít do Číny? Nyní ne. Důležitější jsou pro nás Spojené státy.“

Značka, která ještě donedávna byla součástí Seatu, má s vlastním rozvojem plné ruce práce. Na velký čínský trh se sice nechystá, ale rozšiřuje svoji působnost na stávajících územích, do konce tohoto roku vstoupí do Austrálie a zvažuje dokonce i americký trh.