Známému bořiči mýtů někdo ukradl stylový offroad, nakonec ho nechal zapadlý v blátě

Známý televizní moderátor se prostřednictvím Twitteru podělil o příběh, který začíná jako noční můra každého vlastníka klasického automobilu. V sobotu ráno totiž zjistil, že ho někdo připravil o jeho parádní klasický offroad Toyota Land Cruiser BJ42.

Záběry z bezpečnostní kamery ukázaly, že ve 4 hodiny ráno si pro jeho auto došel zloděj, který zkratoval dráty a s autem vyrazil do noci. Adam Savage se tak vypravil na policii, kde všechno sepsal. Krátce po návratu domů mu však někdo zazvonil na dveře, že se auto našlo. Jenže do šťastného konce má příběh ještě daleko.

Zloděj naštěstí neměl dost rozumu, aby auto okamžitě poslal na černý trh a to tak nenávratně zmizelo. Místo toho se s ním „jen“ vypravil na projížďku do terénu, která však neměla dlouhého trvání. Toyota totiž neměla správné terénní obutí a na podmáčeném terénu se parádně zahrabala do bláta.

Zloděj se podle Adama Savage pokusil auto vyprostit pomoci navijáku, za kotevní bod si však vybral nedaleké křoví a tak s autem ani nepohnul. Místo toho sebral ovladač od navijáku a utekl. Auto tak zůstalo zahrabané v blátě, jinak ale nepoškozené. Ovšem když už to vypadalo na šťastný konec příběhu, objevil se zádrhel.

...winching it out (using a bush) to no avail. Then they TOOK THE WINCH CONTROLLER WITH THEM. What monster would do THAT? Waiting now for special tow truck and then we’ll head back home again. Time to install some hidden security features. Next project!! pic.twitter.com/ea3VrJQboJ