Poměrně dlouhý název Talbot-Lago T26 Grand Sport Figoni et Falaschi už sám o sobě působí majestátně, ovšem jeho historie a současnost je ještě mnohem působivější. Majitelé ho vystaví na festivalu historických aut The Most Classic. Kromě obdivování automobilové historie také budou návštěvníci festivalu mít spoustu příležitostí jezdit po velkém okruhu i Krušných horách.

Automobilový festival The Most Classic, který se na mosteckém autodromu bude konat 6. a 7. října tohoto roku, není jen přehlídkou drahých autoveteránů. Akci si užijí také ti, kteří svými vozy chtějí opravdu jezdit, nikoliv je jen vystavovat a dívat se na ně.

Těm bude zasvěcen pátek, nazvaný VIP & Driving Day. Dopoledne budou účastníci moci tři hodiny jezdit po velkém závodním okruhu, odpoledne bude připravena vyjížďka do Krušných hor, zakončená supertestem pravidelnosti na polygonu. Kromě toho budou mít páteční účastníci možnost se projet novými Jaguary F-Type.

Jak být součástí pátečního programu? Na webu akce se lze přihlásit zakoupením balíčku Drive v ceně 5 tisíc korun. Zde je kapacita 60 aut s řidičem a balíček nabídne kromě dárkových předmětů, celodenního občerstvení, účasti na sobotní přehlídce a označení vozu také tři dvacetiminutové jízdy po okruhu a onu vyjížďku s jízdou pravidelnosti. Dražší balíček Drive & Sleep za 8 tisíc korun navíc přidává večeři v Auto Gallery na autodromu a ubytování se snídaní v hotelu Cascade. Zde je kapacita 30 aut s řidičem.

Kam všude se přihlásí unikátní talbot, je samozřejmě těžké odhadovat. Jisté je, že si ho budou moci prohlédnout návštěvníci sobotního programu. Čím je tak zajímavý?

Unikátní talbot-lago dřímal dekády ve skladu

Devětadvacet šasi modelu T26 Grand Sport vyrobila francouzská automobilka Talbot-Lago. Rozeslala je různým karosářům napříč zemí, aby na ně pro bohaté klienty vytvořili unikátní karoserie. Jedno se dostalo i k proslulé firmě Figoni et Falaschi, která v roce 1948 postavila karoserii na míru pro „krále zipů“, výrobce zipů jménem Fayolle. Vůz byl doručen 8. října toho roku.

Původ bohatství majitele je na autě dobře vidět – motiv zipu designér Giuseppe Figoni zakomponoval do přídě a odkazují na něj i částečně perforované lišty na bocích vozu. V jiných místech, zejména na oknech, ale třeba i v celkové siluetě, zase můžeme vidět věc charakteristickou pro tuto karosárnu – tvary inspirované kapkou vody.

Fayolle si ho nechal jen zhruba rok, načež se auto vrátilo karosárně, která ho vystavila na autosalonu v Paříži v roce 1949. V 50. letech se vůz dostal do Kalifornie a později do rukou Lindleyho Locka, který nebyl kdovíjakou hvězdou – byl laboratorním technikem na Kalifornské univerzitě v Los Angeles a různě po bazarech a vrakovištích skupoval odložené, poškozené či jiným způsobem nechtěné talboty.

Takto se k němu v 60. letech dostal i tenhle Figoniho kousek – poškozený srážkou s pouliční lampou. Jeho tehdejší majitel, Ron Alkbee, o vůz ztratil zájem a Locke ho koupil za hubičku. Poté až do jeho smrti v roce 2001 zůstal zavřený ve skladu, neopravený. Když vdova Betty Lockeová vypořádala pozůstalost, ovšem tři grand sporty, včetně tohoto kusu si nechala.

O několik let později František a Robert Kudelovi potkali Petera Larsena, autora knihy věnované právě Talbotu-Lago Grand Sport. Zrovna se dívali po nějakém talbotu, do jehož oživení by se mohli pustit, a právě Larsen je propojil s Betty Lockeovou. Koupili od ní dva kusy a v dílně v Chropyni se pustili do renovace modrého kousku.

Trvala dlouho a byla náročná, ale výsledek je na světové úrovni. Vůz získal cenu za nejlepší vůz ve své třídě na Pebble Beach Concours d’Elegance v roce 2018, o rok později na concours v Chateau Chanilly získal nejvyšší ocenění Best of Show a tutéž cenu získal na Salonu Privé ve stejném roce. V roce 2022, kdy opět zavítal na slavnou Pebble, získal ocenění za nejlepší francouzský vůz.

V Česku byl vystaven pouze dvakrát – jednou v Brně a jednou v pražské Hostivaři. Expozice v Mostě tedy bude třetí a jistě přiláká velkou spoustu obdivovatelů.