Zručný Američan zachránil vzácný prototyp Chevroletu Corvette z 50. let

Mezi lety 1949 a 1961 pořádal americký koncern General Motors automobilovou show s názvem Motorama, která měla za cíl navnadit veřejnost a podpořit prodeje. Prezentována během let byla celá řada prototypů, konceptů a speciálních či vrcholných modelů. Uvedena zde byla také první generace Chevroletu Corvette, stejně jako s ní spřízněné koncepty a prototypy. Mezi nimi byl i žlutý vůz s kódovým označením EX-129.

Právě tento exemplář pak v roce 1954 v GM přepracovali a dali mu nové označení S.O. 2151. Zkratka S.O. znamená Shop Order, což bylo interní označení pro prototypy používané k prezentaci různých technických a stylistických řešení manažerům značky či koncernu. Jakmile prototyp S.O. 2151 splnil účely, pro které byl postaven, slehla se po něm zem. O voze nikdo neslyšel až do roku 1975, kdy ho stávající majitel koupil v tak dezolátním stavu, že ani neměl přesnou představu o tom, jak vzácný kousek pořídil. Řada dílů totiž zcela chyběla, nebo byla nahrazena díly ze sériových Corvette.

V roce 2012 majitel pro S.O. 2151 objednal renovaci, která se však neuskutečnila a auto si našlo cestu k Billy Jayovi, který se od roku 1977 zabývá tvorbou ručně malované grafiky nejen na auta – od pruhů a proužků přes nápisy až po zakázkové lakování. Zároveň má zkušenosti s opravou a restaurováním automobilových veteránů, především značky Ford. S.O. 2151 se mu do rukou dostal v roce 2015 a práce na něm trvaly pět let. Billy Jay auto kompletně rozebral, díky čemuž právě on zjistil, že jde o vzácný prototyp.

Díly, které bylo možné opravit, se použily při zpětné stavbě vozu. Celá řada unikátních dílů však zcela chyběla, proto musel Billy Jay hledat v dobové literatuře a fotografiích. Podle snímků, které se mu podařilo najít, pak chybějící části vyrobil – byť přiznává, že některé nemusí být stoprocentně přesné, protože neměl dostatek informací nebo fotek z více úhlů. Opravil i celou karoserii a vrátil jí zelený lak Bermuda Green, který měl právě prototyp S.O. 2151.

Při restaurování se ostatně Billy Jay musel mnohokrát rozhodovat, jak které detaily provede. Vzhledem k tomu, že byl vůz během života jednou kompletně přestavěn a v podobě S.O. 2151 zřejmě opakovaně upravován, bylo těžké určit, do jakého stavu prototyp vrátit. Všimnout si lze například záměrně rozdílného provedení detailů na bocích vozu – to aby mohlo vedení značky, potažmo koncernu, vidět obě možná řešení na jednom autě. Na levé straně měly výdechy za předním kolem chromované vklady a nápis Corvette byl těsně nad chromovanou lištou na řidičových dveřích, zatímco napravo byly výdechy lakované v barvě karoserie a nápis byl na dveřích spolujezdce posazen výše.

Billy Jay však neopravoval úplně všechno, neupírá vozu jeho historii. Proto zůstalo například natržené čalounění opěradla sedačky spolujezdce, nebo nedotažený zavazadlový prostor, ve kterém jsou vidět místa se zcela odloupaným lakem, případně s viditelnou původní barvou laku. Nesahal ani na nenápadnou plaketku S.O. 2151 v motorovém prostoru, která během restaurování zůstala na svém místě a nijak se s ní nemanipulovalo. Stejně tak se nesnažil napravit celkovou kvalitu zpracování vozu, takže jsou vidět nelícující díly (patrné především na bočních dveřích), široké spáry, falešný přepínač na palubní desce a další.

Po letech strávených ve zdánlivě beznadějném stavu, je prototyp S.O. 2151 opět funkční a pojízdný. Povedlo se tak zachránit zajímavý kousek automobilové historie, a to dle všeho velmi šikovným a nápaditým způsobem.