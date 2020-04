Zrušené závody F1: Proč se v minulosti nejelo?

Dějiny F1 zažily od roku 1950 mnohé, ale současná situace kolem celosvětové pandemie koronaviru je něco, co nepamatují. Letošní ročník by mohl začít v první polovině června, ale nikdo to nemůže říci s jistotou.

Bahrajn 2011: Politika byla proti

Na okruhu v Manamá měl začínat 62. ročník mistrovství světa. Místní lidé požadovali od vládnoucí garnitury větší politické svobody a ukončení monarchie. Ve čtvrtek 17. února však na Perlovém náměstí v hlavním městě Manamá vojska krvavě potlačila demonstrace, které si vyžádaly dokonce několik lidských životů.

„Země se musí soustředit na naléhavé záležitosti národního zájmu a nechat pořádání závodu formule 1 na pozdější dobu,“ uvedl ve svém prohlášení bahrajnský korunní princ Salmán bin Isa Chalifa. Mezinárodní automobilová federace (FIA) i šéf F1 Bernie Ecclestone tento krok jednoznačně podpořili a odpustili pořadatelům poplatek za závod ve výši 40 milionů dolarů (715 milionů korun). Velká cena se zde konala od roku 2004 s výjimkou právě sezony 2011. A vypadá to, že také letos se již nepojede.

Belgie: Čtyřikrát to nešlo

1957: Pokud jde o zrušené a přeložené závody, byla historie v tomto směru štědrá k Belgickému království. Poprvé došlo k nepříjemné situaci v roce 1957, kdy probíhala Suezská krize, což byl politický a vojenský spor o strategické místo mezi Středozemním a Rudým mořem. Petrolejářské firmy se dostaly do ekonomických potíží. Musely šetřit na reklamě, a tak belgičtí (a současně nizozemští) organizátoři požádali týmy o akceptování vyplacení nižšího startovného. Se zlou se však potázaly a velké ceny byly odvolány.

Už to vypadalo, že se v sezoně pojede jenom sedm podniků, ale situaci se podařilo zachránit alespoň částečně velkou cenou v italské Pescaře. Na nejdelším okruhu v historii formule 1 (25,579 km) se závodilo poprvé a naposledy. Vítězem se stal Brit Stirling Moss na voze Vanwall s náskokem 3:13,8 minuty.

1969: V této sezoně se Jackie Stewart postaral o to, že se zde nejelo. Legendární Skot a později trojnásobný mistr světa byl ve své kariéře výrazným bojovníkem za bezpečnost ve formuli 1. Před závodem na okruhu ve Spa Francorchamps, který byl tehdy dlouhý 14,1 kilometru, požadoval bezpečnostní opatření. Pořadatelé je neudělali s odůvodněním, že si vzpomněl pozdě. Podcenili však rozhodnost jezdců a jejich asociaci GPDA, která se jednoznačně postavila za Stewarta, a závod musel být zrušen.

Podnik F1 se sem v sezoně 1970 vrátil. Na nebezpečném místě byla vybudována nová šikana a několik míst na trati osazeno svodidly. Jednalo se však o poslední velkou cenu na původní délce okruhu.

1985: Ve Spa se pak jelo až v roce 1983, a to na délce 6,949 kilometru. Následovala roční pauza a monoposty se sem vrátily v sezoně 1985, ale s problémy. Čtrnáct dní před startem udělali organizátoři úpravy povrchu, který se však začal při prvním tréninku drolit. Po nočních opravách asfaltu se ovšem situace ještě zhoršila a dosahované časy byly horší o 25 sekund na kolo. Tehdejší řídicí orgán FISA (Mezinárodní sportovní automobilová federace) závod přeložil na září. Vyhrál ho Brazilec Ayrton Senna na lotusu. Tento trojnásobný mistr světa by se 21. března dožil šedesáti let.

2003: Ve Spa se závodí nepřetržitě od pětaosmdesátého roku. Výjimkou byla situace před sedmnácti lety. Příčinou zrušení závodu byl problém s nedostatkem financí kvůli hloupému zákazu tabákové reklamy.

Argentina: Politika a válka

Jihoamerická země má také zkušenosti s odvoláváním závodů formule 1. Vzhledem k politické situaci se zde nejelo v sezoně 1961 a tři týdny před termínem v lednu 1976 byl odvolán úvodní podnik sezony. Do třetice se zde nezávodilo v roce 1982. Příčinou byl tehdy celosvětově sledovaný válečný konflikt mezi Argentinou a Velkou Británií o souostroví Falklandy, Jižní Georgii a Jižní Sandwichovy ostrovy.

USA: Marné naděje

V roce 1982 byly představeny plány na pořádání velké ceny F1 v New Yorku. Jakmile se závod dostal do kalendáře, začaly protesty ochránců přírody, hrozby žalobami. K tomu se přidaly finanční problémy, protože nebyli sponzoři a nevyšla ani smlouva pro živé televizní vysílání. Závod byl odložen o rok. Mezitím startoval v New Jersey seriál amerických formulí CART, který však nebyl moc úspěšný. Tehdejší promotér Bernie Ecclestone se snažil ještě v letech 1984 a 1985 akci prosadit, ale pak své úsilí vzdal.

Co se ještě nekonalo

Jižní Afrika 1986: V Jihoafrické republice byl apartheid oficiální státní politikou v letech 1948 až 1994. Kvůli rostoucím projevům veřejného nesouhlasu nejprve týmy Renault a Ligier bojkotovaly závod 1985 a Velká cena Jižní Afriky 1986 byla zrušena.

Mexiko 1971: O rok dříve (1970) se dostalo velké množství fanoušků až k okraji tratě a riskovali natolik, že to nebylo únosné. V dalším roce se zde závod F1 už nejel. Formule 1 se sem vrátila v letech 1986 až 1992 a od roku 2015 zatím nastálo.

Portugalsko 1997: Pořadatelé neudělali požadované úpravy na okruhu Estoril. Závod byl přeložen do španělského Jerezu de le Frontera, kde se jel jako Velká cena Evropy. Od té doby (1997) se v Portugalsku už nikdy žádný podnik formule 1 nekonal.

Příběh Le Mans: Největší katastrofa

V sobotu 11. června 1955 došlo na francouzském okruhu Le Sarthe k největší katastrofě v dějinách automobilových závodů. Brit Lance Macklin měl kolizi s krajanem Mikem Hawthornem, který vyjel prudce z boxů. Oběma se snažil vyhnout Francouz Pierre Levegh a strhl vůz do strany. Vletěl mezi diváky a nastal masakr. Zahynulo 85 lidé včetně Levegha. V reakci na to byly toho roku zakázány závody ve Francii, Německu a Španělsku. Ve Švýcarsku byl pozastaven motoristický sport na desítky let. Mimochodem zmíněný Hawthorn byl v Le Mans 1955 členem vítězné posádky. V roce 1958 se stal mistrem světa F1 a v lednu 1959 zahynul při dopravní nehodě.

