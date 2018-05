Co pro nás Audi chystá? Do konce roku 2019 přijde 11 nových SUV! Včetně Q8 a Q4

Audi je z hlediska německého prémiového tria aktuálně v otázce prodejů až tím třetím vzadu, v Ingolstadtu to však chtějí změnit. Pracují na mohutné expanzi nabídky, které má přilákat nové zákazníky a navýšit odbyt. A jelikož jsou dnes celosvětově oblíbená hlavně SUV, není žádný div, že čtyři kruhy soustředí svoji pozornost hlavně na tento segment.

Do konce roku 2019 tak přijde hned 11 nových SUV. Nemluvíme tu přitom jen o nástupcích některých stávajících modelů (Q3), ale také o nových verzích (SQ2) nebo modelech, které budou úplnou novinkou v portfoliu Audi (Q8, Q4, e-tron).

Důležitých novinek se dočkáme ještě letos, kdy Audi v průměru odhaluje nový model každé tři týdny. Automobilka slibuje příchod nového designového jazyku nebo plně digitálního interiéru, který se zatím prezentuje v největších modelech – po A8 se ho dočkaly i A7 a A6, přičemž následovat mají další auta.

Ještě v letošním roce se tak dočkáme druhé generace kompaktního SUV Q3 . Proti dnešnímu provedení povyroste, aby uvolnilo více prostoru pro menší crossover Q2, z hlediska techniky využije platformu MQB. V nabídce se pak objeví nejen sportovní verze SQ3 a RS Q3, ale i plug-in hybrid Q3 e-tron. A vyloučena není ani čistě elektrická verze, byť možná vyhrazená jen pro čínský trh. Právě tam se letos začnou prodávat prodloužené verze v Evropě prodávaných modelů – Q2 L a Q5 L.

Ještě letos se dočkáme i vlajkové lodi SUV-nabídky Audi. Bude se jmenovat Q8, přičemž přestože použije shodný základ jako Q7, bude zcela jiná – automobilka slibuje odlišný vzhled i interiér. Co očekávat, naznačil loni koncept Q8 Sport , jemuž bude mít sériové auto hodně blízko. Právě Q8 má Audi pomoci zvýšit jeho prodeje v největších segmentech o polovinu, a to už do roku 2020.

Audi také vstoupí do segmentu elektrických SUV. Model jednoduše nazvaný e-tron už čile prezentuje v zamaskovaném provedení, ještě do roku 2020 jej doplní další elektromobily – čtyřdveřové gran turismo , sériová verze studie Audi e-tron Sportback a zatím blíže nespecifikovaný kompaktní model.

Nebude to ale jen o nových SUV. Blíží se příchod nové generace malého hatchbacku A1 , který rovněž přezbrojí na platformu MQB. Pro rok 2019 se plánuje facelift A4 a ve stejném roce dorazí i nová A3.

Jen veselo ale patrně nebude. Automobilka přiznává, že její výsledky zvlášť v druhé polovině roku ovlivní nástup nových emisních pravidel v Evropské unii, který si vyžádá konec některých verzí a nástup nových. Očekává tak, že globální prodeje za rok 2018 zůstanou na stejné úrovni co loni, kdy čtyři kruhy předaly zákazníkům 1.878.105 automobilů.