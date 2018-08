Do aukce míří Aston Martin DB4 GT, který ve filmu řídil a vlastnil Peter Sellers

Aston Martin DB4 GT sice není u veřejnosti tolik populární jako DB5 , který proslavil James Bond, ale i on se proslavil ve filmu a to konkrétně exemplář, který se stane jednou z hvězd akce Concours of Elegance pořádané v Hampton Court Palace od 31. srpna do 2. září a následně zamíří 5. září do londýnské aukce společnosti RM Sotheby's.

Elegantní kupé, jehož karoserii zdobí tmavě zelený odstín, bylo vyrobeno na počátku roku 1961 a vedle svých sourozenců, jichž bylo v letech 1959 až 1963 vyrobeno pětasedmdesát vyniká svou historií i specifikací.

Tento konkrétní Aston Martin má být totiž jeden ze tří DB4 GT, jejichž interiér byl vybaven zadními sedadly a navíc od roku 1963 jako jediný zástupce svého typu disponuje řadovým šestiválcem, jehož objem byl z původních 3,8 l zvýšen na rovné čtyři litry.

Vedle své výjimečné specifikace a dokonalého technického stavu si tento Aston Martin DB4 GT zaslouží pozornost i díky své historii. První rok jeho existence lze označit za nudný, ale v roce 1962 jej do své sbírky zařadil Peter Sellers, kterého později proslavila filmová role, v níž se z něj stal proslulý inspektor Jacques Clouseau.

Aston Martin se pak díky svému majiteli stal rovněž hvězdou stříbrného plátna, protože si s ním zahrál v britské komedii. Zde se objevil v několika scénách a rovněž v honičce s policejním sedanem Wolseley 6/90.

Peter Sellers prodal Aston Martin DB4 GT již ve druhé polovině šedesátých let a výjimečný vůz pak několikrát změnil majitele. S jedním z nich se přestěhoval na Nový Zéland, ale koncem osmdesátých let se vrátil do Velké Británie. Prozatím poslední majitel jej vlastní od roku 2004, ale nyní jej prostřednictvím společnosti RM Sotheby's nabízí k prodeji a očekává se, že vzácný vůz bude vydražen za částku 3.000.000 až 3.400.000 milionů britských liber (zhruba 86,4 až 98 milionů Kč).

Video