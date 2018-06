Autonomní Robocar pojede závod do vrchu během Goodwood Festival of Speed

Goodwood Festival of Speed se poprvé konal v roce 1993 a letos oslavuje své 25. výročí. Populární motoristická garden party svým návštěvníkům ve dnech od 12. do 15. července nabídne svým návštěvníkům řadu automobilových i motocyklových lahůdek, mezi nimiž má vynikat i jeden historický moment. Tím se má stát účast autonomního speciálu Robocar ve zdejším závodě do vrchu.

V současnosti již tým kolem futuristického závodního elektromobilu bez lidské posádky pracuje na tom, aby se Robocar naučil trať oblíbeného závodu do vrchu v celé její délce 1,16 mil (1,87 km) a předvedl se v tom nejlepším světle.

Návštěvníci Goodwood Festival of Speed pak mají mít od čtvrtka 12. července do neděle 15. července možnost v čase od 7:00 do 19:00 ve FoS Future Lab za pomoci virtuální reality okusit jízdu autonomního závodního vozu z pohledu pilota.

První informace o přípravách série Roborace byly zveřejněny již na podzim roku 2015. Na jaře roku následujícího jsme se mohli seznámit se vzhledem bezpilotního závodního vozu, za nímž stojí designér Daniel Simon . V srpnu 2016 se představil prototyp pojmenovaný DevBot , který slouží k vývoji, testování a již absolvoval i první závody

Návštěvníkům Goodwood Festival of Speed se ovšem v akci představí Robocar, který svým vzhledem odpovídá projektu z roku 2016, za nímž stojí návrhář Daniel Simon, který mimo jiné navrhl vozidla pro film Tron:Legacy.

Robocar o hmotnosti 1350 kg je vybaven čtyřmi elektromotory o výkonu 135 kW, roztáčejícími všechna čtyři kola a poskytujícími kombinovaným výkonem kolem 368 kW (500 k). K řízení tohoto vozidla sloučí počítač NVIDIA DRIVE PX 2, který zpracovává data ze senzorů LiDAR, radaru, GPS, kamer a ultrazvukových senzorů.

