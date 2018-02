Autonomním systémům se nevyhneme. Pracuje na nich také McLaren!

Sportovní a supersportovní auta jsou hlavně o zážitcích za volantem, a tak tolik nepřekvapí, že dnes tolik zmiňované autonomní systémy u nich nehrají tak velkou roli. Třeba Lamborghini prostřednictvím svého šéfa vývoje Maurizia Reggianiho tvrdí, že bude zřejmě posledním výrobcem, který nebude plně autonomní systémy nabízet. Konkurence má ale na tuto problematiku trochu odlišný názor.

Hovoříme o McLarenu, který zůstává pravověrným výrobcem supersportů, na rozdíl od mnohých konkurenčních značek ani nechystá tolik módní SUV . Co se však týká autonomních systémů, nebrání se jim.

U budoucí generace vozů z Wokingu se jisté asistenty usnadňující řízení objeví, automobilka ale bude pečlivě vybírat, co vlastně zákazníci od jejích aut očekávají.říká k tématu ředitel automobilky Mike Flewitt.

Naopak takové Porsche se plně autonomním systémů nebrání, avšak pojme je po svém než výrobci mainstreamových aut. Pracuje totiž na speciálním okruhovém módu, který by zákazníkovi ukázal, jak ho projet co nejrychleji. Pomáhal by mu tak ukázat, kde dělá chyby – v kterých úsecích příliš brzy brzdí nebo kde jede špatnou stopu. Porsche zatím tento režim vtipně nazývá Mark Webber podle bývalého jezdce Formule 1 a stávajícího ambasadora stuttgartské automobilky.

McLaren se pak kvůli emisním normám do budoucna nevyhne ani hybridní technice, s níž se postupně smiřují i další výrobci superaut. Už nástupce dnešní řady Sports Series (570S a spol.) chystaný pro rok 2019 využije hybridní pohon, který se v budoucnu stane standardem u všech sériových modelů z Wokingu. Výjimkou by mohly být pouze speciály typu McLarenu Senna

Flewitt zatím nezabíhá do detailů, pouze přiznal, že platforma nových aut už bude hybridnímu pohonu přizpůsobena, aby vývojáři nemuseli řešit nějaké kompromisy. Bude se každopádně jednat o upravenou architekturu z dnešních aut. Novinkou by pak mohlo být nahrazení stávajícího osmiválce šestiválcem, jak se čile spekuluje. Minimálně u nejmenších modelů značky.