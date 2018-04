Autopilot Tesly zabíjel. Během tragické nehody Modelu X byl zapnutý

Na konci března se na kalifornské dálnici 101 u města Mountain View udála tragická nehoda, během níž po nárazu do betonové bariéry za volantem Tesly Model X zemřel osmačtyřicetiletý inženýr Applu. Hned po nehodě se začalo spekulovat, zda za střet s bariérou může sám řidič, nebo elektronické systémy, které si se situací nezvládly poradit. Pár dní po nehodě je jasno, Tesla potvrdila, že během střetu byl zapnut systém Autopilot.

Automobilka to přiznala v oficiálním prohlášení, v němž nastínila okolnosti nehody, a to na základě studia dostupných dat z vozidla. Tesla tvrdí, že ve chvilkách před nehodou, k níž došlo v pátek 23. března v 9:27 místního času, byl Autopilot zapnut s tím, že adaptivní tempomat byl nastaven na udržování co nejkratší vzdálenosti s vozidlem vpředu.

Řidič byl přitom před nehodou několikrát upozorněn na to, aby dal ruce na volant, a to jak akustickými, tak vizuálními signály. Ještě šest sekund před nehodou přitom řidič stále nedal ruce na volant, stále mu však zůstávalo ještě pět sekund a zhruba 150 metrů na to, aby nějak zareagoval. K tomu ale podle Tesly nedošlo.

Auto tedy řidiče několikrát včas varovalo před nebezpečím a vyzvalo ho k převzetí řízení, proč ale vůbec ke srážce došlo a proč Autopilot bariéru nerozpoznal a vozidlo před ním nezabrzdil, už výrobce neuvedl. V minulosti přitom již došlo ke smrtelným nehodám, u nichž Autopilot hrál vliv.

Havárie mnohé zaujala i tím, nakolik bylo auto zničeno. I Tesla v prohlášení přiznává, že k takovému úrovni poškození Modelu X u známých nehod ještě nedošlo. Automobilka to však vysvětluje tím, že SUV narazilo přímo do betonové bariéry a ne do speciálního tlumiče, který má tlumit případný náraz. Daný díl na místě chyběl, během předcházející nehody byl zničen a do havárie Modelu X nebyl nahrazen.

Americká Národní správa bezpečnosti silničního provozu (NHTSA) zatím výsledky vyšetřování nehody nezveřejnila. Stejně tak ji nekomentovala ani Národní rada pro bezpečnost dopravy, která ji rovněž vyšetřuje.

Nehoda každopádně přichází v době, kdy se začíná stále více mluvit o tom, zda autonomní systémy jsou opravdu takovým pomocníkem bezpečnosti dopravy, jak se říká. K úmrtí došlo jen krátce poté, co autonomní prototyp Uberu nezareagoval na chodkyni vedoucí kolo a přejel ji, následkem čehož zemřela. Sama Tesla ale tvrdí, že vozy s elektronickými pomocníky jsou skutečně bezpečnější. V případě jejích aut se v USA stane jedna smrtelná nehoda na 320 milionů ujetých mil, zatímco průměr činí 86 milionů ujetých mil na jednu smrtelnou nehodu. Z toho vyplývá, že u Tesly s Autopilotem je 3,7krát nižší šance, že se zaplete do smrtelné nehody.