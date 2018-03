Ženeva 2018: Fotogalerie z druhého dne. Krásná superauta, podivný tuning a další zajímavosti

V Ženevě to letos rozhodně nevypadá, že by snad čas autosalonů končil. Vystavovatelé prezentují na 110 novinek, a to v evropské nebo dokonce světové premiéře. Zajímavého je toho k vidění opravdu hodně, jak si můžete prohlédnout v přiložené fotogalerii z druhého novinářského dne.

Už včera jsme naznačili, že velký zájem je o Jaguar I-Pace nebo Ferrari 488 Pista , vedle nich musíme upozornit také na překvapivý koncept Porsche Mission E Cross Turismo , což je takový elektrický Scout ze Züffenhausenu. Zda takové auto k Porsche patří je asi na názoru každého z nás, za sebe ale říkám, že takové Cayenne jsem na milost vzal mnohem snáze. Zájem veřejnosti ale poutá velký.

Jen opodál je vystaveno Audi E-Tron , které však po většinu času zůstává zakryto pod plachtou. Automobilka ho totiž odhalí vždy jen na chvíli, podle stanoveného harmonogramu. K prohlédnutí novinky poslouží místní „kino,“ kde Audi návštěvníkům vtipně připravilo i popcorn.

Na stejném patře výstaviště Palexpo jsou k vidění i vozy staršího data. Na jednom místě je tu připomenuto Lamborghini Marzal nebo Lancia Sibilio, to abyste nezapomněli, jak kdysi vypadaly vize aut budoucnosti. Nutno podotknout, že mnohem lépe a zajímavěji než některé dnešní představy...

Jako již tradičně v Ženevě nechybí ani tuningoví úpravci, kteří v mnoha případech mají za to, že k autosalonu i v době #MeToo patří krásné slečny oděné v upnutých šatech s velkým výstřihem. Jestli něco takového od automobilové výstavy očekáváte, musíte ke stánkům Mansory nebo ABT. Krásky jsou však to nejlepší, co na takové ploše uvidíte, protože z některých tuningových úprav doslova bolí oči...

Důležitou roli tu hrají také karosárny. V Ženevě tak své kreace vystavují i Pininfarina, Italdesign nebo Touring Superleggera. Zaujme stánek firmy Manifattura Automobili Torino, která se rozhodla oživit moderní interpretaci Lancie Stratos, dílo Michaela Stoscheka. Díky vystavenému originálu tak můžete porovnávat, zda to víc sluší původnímu Stratosu nebo tomu modernímu.