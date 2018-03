Icona Nucleus: Pětihvězdičkový hotelový pokoj na kolech, který jezdí sám

Na autonomní budoucnost se mnozí z nás netěší, ale nejspíš se jí nevyhneme. V městském provozu má docela smysl. A co u luxusních aut? Právě takový koráb totiž představila v Ženevě Icona. Nucleus má podle slov samotné designérské společnosti symbolizovat obývací pokoj na kolech, samozřejmě autonomní, a to plně. Nebo by takový alespoň měl být. Jeho myšlenka vychází ze studie Neo z roku 2015.

Futurista na čtyřech kolech je na ženevském stánku skutečně k vidění a má propracovaný interiér, zda se může pochlubit i plnou funkčností, toť otázka. Je ho pořádný kus, na délku měří 5,25 m, je 2,12 m široký a 1,75 m vysoký, stojí mimochodem na obřích kolech s průměrem 26 palců. Konvenční tvary ustoupily do pozadíkřivkám a hladkým liniím. Nucleus je takovým. O návrat k tradičním MPV se ale nejedná, kdepak! Součinitel odporu vzduchu se nachází pod hodnotou 0,25, což už dnes asi nikoho nepřekvapí.

Tým designérů vedl Samuel Chuffart. Bílé auto, pokud mu tak lze vůbec říkat, má tradiční (a poměrně bohaté) čiré prosklení pouze na pravé straně, kde se nacházejí také jediné směrem vpřed posuvné dveře a výklopná průhledná horní část. Asymetricky zprava doleva rozdělený zbytek horní části karoserie je poloprůhledný, zevnitř ven tedy vidět lze, obráceně pro nikoliv, osoby uvnitř tak disponují patřičným soukromím.

nemá žádné pedály, volant,. natožpak palubní desku. Zato poskytne místo až šestici pasažérů na obřím komfortním gauči jako v pětihvězdičkovém hotelu. Dvě samostatná útulná sedadla, která v kabině připomínající bublinu rovněž najdeme, slouží hlavně k flexibilnímu pohybu a přesunu na něj, ale samozřejmě se na nich dá také odpočívat. K dispozici tu cestující mají dále malý stůl a tři přípojky pro notebooky. Posádka už prostě nemá mít oči upřené přes čelní sklo dopředu, může se věnovat práci i zábavě.

Nepohání jeje atomová energie, jak by se na dle názvu mohlo zdát, jde o elektromobil, jak jinak? Tedy v oficiálních materiálech se objevuje pouze zmínka, technické údaje zveřejněny nebyly. Pravděpodobně se jedná skutečně jen o stylistické cvičení a nefunkční slupku. O výrobě nemůže být ani řeči. Nucleus je studií vozidla přece jen vzdálenější budoucnosti, té, která nám přinese sdílení elektřinou poháněných aut pro individuální mobilitu i jakousi kyvadlovou dopravu. Takhle velké se, pravda, do města nehodí, nahradí ale početnou garáž pro výlety do přírody. No, představy jsou to vskutku zajímavé, uvidíme, co se z nich nakonec vyplní.