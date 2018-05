Bezklíčové startování prý způsobuje smrt. Zatím jen v USA...

Abyste se dostali do svého vozidla, musíte nejprve odemknout zámky dveří. A to buď otočením klíče v jejich zámku, nebo zmáčknutím tlačítka na dálkovém ovládání. K probuzení pohonné jednotky pak musíte klíč zasunout do spínací skříňky, zapnout zapalování a následně roztočit spouštěč motoru.

Tato procedura však již léta nemusí platit. Za předpokladu, že máte moderní auto. To je totiž stále častěji vybaveno takzvaným bezklíčovým ovládáním. Místo něj máte jen plastový ovladač s tlačítky dálkového ovládání centrálního zamykání. Mnohdy ale stačí k přístupu do kabiny vzít jednoduše za kliku dveří. Je opatřena snímačem pohybu, takže za předpokladu, že je v blízkosti detekován ovladač, odjistí se zámky dveří.

Ještě snazší je pak spouštění motoru. K tomu stačí přítomnost ovladače v kabině a pouhé zmáčknutí tlačítka s výmluvným nápisem „engine start/stop“. U modernějších systémů, které mají takzvané impulzní startování, ani nemusíte tlačítko po dobu, než se motor rozběhne, držet. Stačí jej pouze zmáčknout a pustit a chytrá elektronika vše vyřeší za vás.

S náhradou do té doby nezbytného automobilového klíče pouhým ovladačem přišel jako první Mercedes-Benz v roce 1997 v původním kupé CLK (W208). Jenže to byl jen začátek, takže vůz sice neměl klasický klíč, avšak ke spouštění motoru jste onen ovladač beztak museli zasunout do slotu a otočit jím jako klasickým klíčem. U pozdějších verzí měl ale startér samočinné řízení chodu, takže jste ovladač nemuseli v poloze spouštění motoru držet. Stačilo jen otočit a pustit. Takto to později měli i jiní výrobci, ovšem v kombinaci s klasickým klíčem, třeba předminulé Audi A6.

Opomenutí způsobilo smrt

Bezklíčové spouštění motoru takzvaně „na tlačítko“, kdy řidiči stačí mít ovladač někde u sebe sice zvyšuje komfort obsluhy vozidla, avšak třeba v USA se stalo nepřímo viníkem ztráty na životech. Třeba New York Times eviduje od roku 2006 celkem 28 úmrtí a dále 45 zraněných osob, které nepřímo způsobila uvedená technika. Je jasné, že toto číslo je ale mnohem vyšší, neboť žádná oficiální statistika neexistuje, dokonce ani v USA.

Nabízí se otázka, jak souvisí bezklíčové spouštění motoru s úmrtím osob? Asi nejlépe to vysvětlí příběh Freda Schrauba, tragicky zesnulého občana státu Florida. Jednoho letního ráno minulý rok zajel tento starý pán tak jako již nesčetněkrát před tím se svojí Toyotou RAV4 do garáže, nacházející se v přízemí jeho obydlí.

Zaparkoval a jako vždy opustil svůj vůz a šel do svého domu. Jeho auto bylo vybaveno bezklíčovým ovládáním a spouštěním motoru, přičemž ovladač měl tento Američan u sebe. S ním tedy vůz opustil v domnění, že vypnul motor. Bohužel se šeredně mýlil a motor zůstal v autě v garáži běžet. Uplynulo 29 hodin a zmíněný muž byl ve svém domě nalezen mrtvý. Příčinou smrti byla otrava zplodinami z jeho auta, jemuž v garáži běžel motor po celou dobu na volnoběh. Fred Schraub tak byl jedním z výše uvedených 28 Američanů, které zabilo jejich pouhé opomenutí vypnout motor svého auta v garáži svého domu. Při tom vůz opustili v dobré víře, že motor zhasli.

Varuje, ale málo

Uvedený problém, kdy zplodiny z běžícího motoru auta zaparkovaného v domě usmrtí jeho obyvatele, se pojí pouze a jen s bezklíčovým spouštěním motoru. Dříve byli lidé zvyklí motor auta vypnout otočením klíče, který si brali s sebou. Navíc klíč nešlo ze spínací skříňky vytáhnout, jestliže byl motor v chodu.

Dle amerického serveru Edmunds je ze 17 milionů nově prodaných automobilů více než polovina vybavena bezklíčovým spouštěním motoru. Jak ale lidé mohou zapomenout agregát svého auta vypnout? Toto se stává zejména starším motoristům, kteří byli po léta zvyklí na klasický klíč ve spínací skříňce. Druhým důvodem, proč si nevšimnou, že motor auta běží, je současná velmi nízká hlučnost motorů na volnoběh.

Nabízí se otázka, proč auto, dnes tolik nabité elektronikou řidiče nevaruje, že jej opouští bez toho, aniž by před tím zhasl motor. U současných aut řidič varován je. Pokud běží motor a vy opustíte vůz s „klíči“ v kapse, zpravidla se ozve přerušované pípání. Bohužel pouze krátce, navíc dobře slyšitelné pouze v kabině. Pokud ji opustíte a zavřete dveře, začne se tento zvukový signál poněkud vytrácet..

Je zajímavé, že dle informace New York Times už před sedmi lety volalo sdružení automobilových výrobců SAE (Society of Automotive Engineers) po výrazném zvukovém signálu, který by řidiče opouštějícího kabinu vozu s ovladačem v kapse dostatečně varoval. A navíc pokud by motor běžel po určitý čas bez přítomnosti ovladače, měl by se automaticky vypnout.

Na základě toho vypracoval NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), tedy Federální úřad pro bezpečnost v silniční dopravě, požadavek na úpravu softwaru řízení motoru, který by jej zhasnul, pokud „klíč“ od vozidla není delší dobu v jeho blízkosti. Zatím je to však ve fázi příprav.

Nutno dodat, že i inženýři některých automobilek se snaží situaci řešit. Jmenovitě Toyota/Lexus, která figuruje u téměř poloviny evidovaných případů úmrtí od roku 2006. Bohužel požadavek vývojářů Toyoty a Lexusu na efektivnější signalizaci nevypnutí motoru při opuštění vozidla a to nejen zvukově, ale také opticky (například blikáním světlomety) narazil na odpovědné orgány výrobce a návrh byl jednoduše zamítnut....

Jiní automobiloví výrobci (například GM) se rozhodli v rámci svolávací akce v roce 2015 vybavit svá auta systémem, který samočinně vypne motor, pokud v něm není ovladač od vozidla. Dle údajů New York Times vyšla celá tato akce na částku pouhých 5 dolarů (přibližně 120 korun) na každé svolané vozidlo.