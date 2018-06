Světový unikát z Česka: BMW posílá do aukce dva zlaté vozy na podporu nadace Havlových  

Za vznikem dvou unikátních zlatých vozů stojí BMW Group Česká republika, která nechala zhotovit po jednom exempláři modelů i3 i8 v edici Starlight Edition. Poznávacím znamením je dvoubarevné provedení, kde zlatá přední část postupně přechází do černé zádi. Přechod má připomínat svítící hvězdy noční oblohy, což ostatně vysvětluje i název edice.

Za návrhem a zhotovením stojí designér Zoltán Matuška, jenž projekt tvořil ve spolupráci s lakýrníkem Miroslavem Špičákem. V rámci příprav bylo třeba vyvinout speciální proces nanášení zlata, který vytvořil onen plynulý přechod. Použité zlato dodala společnost Liebscher Blattgold a v podobě zlatého prachu má ryzost 23,75 karátu, což je pro danou konzistenci maximum.

Oba automobily jsou pokryty čtyřmi vrstvami zlata a závěrečná čtvrtá byla nanesena speciální ruční metodou.rozpovídal se o své tvorbě Zoltán Matuška.

Kromě vnějších partií nalezneme zlato také na vybraných prvcích interiéru, kupříkladu na výdeších ventilace, středovém panelu či kroužku loga na volantu. Na prahových lištách nechybí název edice, uvnitř obou aut je pak umístěna plaketa s nápisem STARLIGHT Edition one of one. Exkluzivnějších limitek už byste ve světě našli jen pár…

Pokud si chcete unikátní vozy mnichovské značky prohlédnout na vlastní oči, od 21. června budete mít příležitost v pražském showroomu společnosti Invelt. Od čtvrtého do pátého července bude i8 k vidění na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary. Posléze zamíří k nejdůležitějšímu bodu celého programu: benefiční aukci, přičemž výtěžek poputuje na dobročinné účely nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97. A vyvolávací cena? Deset milionů korun!