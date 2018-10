Britská rallye po 2. dnu: Tänak ze hry, kdo vyhraje?

V sobotu však musel odstoupit kvůli technickým potížím svého vozu. V kategorii WRC 2 stále jednoznačně kraluje osmnáctiletý Fin Kalle Rovanperä (Škoda Fabia R5) z továrního týmu Škoda Motorsport.

Vyrovnaný boj o titul má nový rozměr. Vedoucí jezdec šampionátu Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) spadl do příkopu a druhý v pořadí Tänak odstoupil. V čele soutěže je Ogier, který je v MS zatím třetí. Pokud nebudeme počítat možný zisk z nedělní Power Stage (zvlášť bodovaná rychlostní zkouška), je aktuální stav v šampionátu (podle pořadí po RZ18): 1. Neuville 181 bodů; 2. Ogier 179; 3. Tänak 164.

Taktika může řešit body

Na rozdíl od promoklého pátku se v sobotu počasí umoudřilo a zejména odpoledne už se jelo především na suchu. Někteří jezdci a jejich týmy neodhadli situaci a volba pneumatik byla špatnou sázkou do loterie. V sobotu dopoledne se o první vzrušení postaral Neuville, který spadl v pravé zatáčce na jedenácté zkoušce do příkopu a než ho dostali diváci zpět na trať, uběhlo padesát sekund. „Jednou to muselo přijít. Byla to moje první chyba od startu v Rallye Monte Carlo letos v lednu,“ řekl v cíli erzety Neuville. Pro obrýleného Belgičana to však znamenalo propad z druhého na osmé místo v aktuálním pořadí soutěží a drží ho i před nedělením finišem. Otázkou je, nakolik sehraje roli taktika. Před Neuvillem jsou totiž v pořadí jeho týmoví kolegové od Hyundaie Nor Andreas Mikkelsen a Novozélanďan Hayden Paddon. Třeba dostanou v neděli pokyn, aby „takticky“ pustili před sebe Neuvilla.

Vytekla voda z chladiče

Estonský jezdec Ott Tänak se po výhrách ve Finsku, Německu a v Turecku, dostal na první místo ve Velké Británii od druhé zkoušky a s přehledem si udržoval pozici lídra. Problém však přišel na šestnácté zkoušce. Toyota zatím nevydala oficiální prohlášení, ale šéf týmu (čtyřnásobný mistr světa) Tommi Mäkinen k situaci řekl: „Podle telefonu Otta (Tänak) nevědí přesně, co se stalo. Zřejmě došlo k uvolnění ochranného krytu na podvozku a následně k poškození chladiče. Z něj tím pádem následně vytekla voda a neštěstí bylo hotovo. Měli jsme krásně rozjetou soutěž pro hodnocení jednotlivců i týmů. Je to pro nás všechny velké zklamání.“

Pokud se tento dohad potvrdí, jedná o situaci, kterou Tänak zažil letos již potřetí. V Portugalsku poškodil spodek vozu o velký kámen, na Sardinii došlo k podobné závadě po dopadu po skoku. Dohadem je, že může jít o způsob práce při nastavení vozu. Toyota používá tvrdé pružiny a vůz je posazený hodně nízko a z toho mohou pramenit technické problémy.

Ogier myslí na výhru

Na sobotních 150,34 kilometrech byl sice v součtu časů na devíti rychlostních zkouškách nejrychlejší Nor Andreas Mikkelsen (Hyundai i20 Coupé WRC), ale s ohledem na pořadí si nejvíce polepšil Sebastien Ogier. Pětinásobný mistr světa figuroval po pátku na pátém místě, ale po zaváhání Neuvilla (RZ11) se dostal na druhou příčku. Po odstoupení Tänaka (RZ16) se dostal do vedení. „Snažil jsem se jet naplno, ale ne vždy to šlo. Limitoval mě místy chybějící grip (přilnavost), musel jsem brát také ohled na pneumatiky a navíc typ sobotních zkoušek našemu autu příliš neseděl. Škoda, že musel Ott (Tänak) odstoupit a tento víkend dostal další rozměr, Nyní bojujeme o vítězství, nikoli o druhé místo,“ prohlásil Francouz v sobotu večer v servisní zóně.

Sluníčko svítilo do očí

V neděli lze očekávat doslova infarktový souboj o výhru v Britské rallye. Vedoucí Ogier má náskok pouhých 4,4 sekundy před Jari-Matti Latvalou. Třiatřicetiletý Fin jede svou 193. soutěž mistrovství světa a naposledy se z výhry radoval v únoru 2017 ve Švédsku. „Když Ott odstoupil, jsme tady, abychom bojovali o vítězství. Škoda mojí vlastní hlouposti v poslední sobotní zkoušce, když mi ve vracečce zhasl motor a navíc mi do očí svítilo sluníčko. Byla to chyba. V neděli nás čeká dlouhý den,“ prohlásil Latvala.

Ostřílený pilot továrního týmu Toyota si však bude muset hlídat záda. O 7,4 sekundy zpět je totiž Latvalův týmový kolega Esapekka Lappi a dalších 1,7 sekundy zpět je na čtvrté místě irský pilot Craig Breen (Citroën C3 WRC).

Mladý Fin vládne WRC 2

V hodnocení kategorie WRC 2 si nadále suverénně dělá co chce Kalle Rovanperä (Fabia R5) z továrního týmu Škoda Motorsport. Po pátečním průběhu měl náskok 58,8 sekundy na týmového kolegu Pontuse Tidemanda ze Švédska. Během devíti rychlostních zkoušek byl Rovanperä rychlejší sedmkrát a před závěrečným dnem soutěže má náskok 1:03,1 minuty právě na zmíněného Tidemanda. „Trať byla v sobotu hodně suchá, ale občas se objevila zrádná mokrá a kluzká místa. Samozřejmě by bylo hezké tady vyhrát, ale do cíle je ještě daleko,“ hodnotil Rovanperä sobotní průběh.

Průběžné pořadí Britské rallye

Stav (po 18 z 23 RZ): 1. Ogier, Ingrassia (Fr./Ford Fiesta WRC) 2:31:22,5; 2. Latvala, Anttila (Toyota Yaris WRC) +4,4; 3. Lappi, Ferm (Fin./Toyota Yaris WRC) +11,8; 4. Breen, Martin (Ir., Brit./Citroën C3 WRC) +13,5; 5. Ostberg, Eriksen (Nor./Citroën C3 WRC) +34,1; 6. Mikkelsen, Jaeger (Nor./Hyundai i20 Coupé WRC) +36,5; 7. Paddon, Marshall (N. Zél., Brit./Hyundai i20 Coupé WRC) +45,4; 8. Neuville, Gilsoul (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) +55,5; 9. Rovanperä, Halttunen (Fin./Škoda Fabia R5) +7:30,8 (1. v kategorii WRC 2); 10. Tidemand, Andersson (Švéd./Škoda Fabia R5) +8:33,9 (2. v kategorii WRC 2).

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Britské rallye

Neděle – 8.22 RZ19 (10,06 km), 9.08 RZ20 (14,76 km) – Power Stage, 10.16 RZ21 (8,03 km), 11.29 RZ22 (14,76 km), 13.18 RZ23 (8,03 km).

Časy jsou uvedené ve středoevropském formátu. Ve Velké Británii je o hodinu méně.