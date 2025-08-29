Ojetá Kia Ceed (CD): Žilinský kompakt koupíte ještě v záruce
Kia Ceed III představuje výrazný posun oproti předchozí generaci. A konečně jde pořádně naložit. Teprve letos končí sedmiletá záruka nejstarším kouskům. Ideální čas nakoupit, nebo raději ruce pryč?
Ceed (dříve Cee´d) je čistě evropským modelem. Od počátku jde prodejně o velmi úspěšnou řadu, ale hezké svezení přišlo až se třetí generací CD. Ta se právě v těchto dnech přestala v Žilině vyrábět. Po celou dobu se nabízela se sedmiletou zárukou, což je mimořádně silný argument i pro ojetiny mladšího data.
Dosud poslední generace modelu Ceed dorazila v roce 2018 a přinesla kompletně přepracovaný podvozek. Oproti starším se změnil sklon zadních tlumičů. Podélné rameno nápravy nyní při nezatíženém voze svírá s tlumiči pravý úhel, takže zdvih tlumičů při přejezdu nerovností přesně odpovídá zdvihu kol. Díky tomu lze dosáhnout požadované přilnavosti kol při menších tlumicích silách, což zároveň znamená, že do karoserie se přenáší méně rázů. Výrobce toho využil k nasazení účinnějších tlumičů, aniž by přitom docházelo k nadměrnému chvění karoserie.
Současná generace tak jako první dokáže nabídnout pocit, že vůz pluje nad nerovnostmi, přitom však zůstává stabilní a bezpečně reaguje na řízení. Silnější pružiny s účinnějšími tlumiči dobře spolupracují, takže například při cestě na dovolenou už zadní část vozu nevlaje po silnici.
Tento článek je součástí balíčku AUTO+
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!