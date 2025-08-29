INSID pořizuje dvě mobilní STK, daňového poplatníka přijdou na 25 milionů
Dvě kompletně vybavené mobilní STK budou dodány z Polska a na českých silnicích začnou sloužit na podzim.
Nově zřízená Inspekce silniční dopravy funguje od července letošního roku se speciálními dodávkami. Ke kontrolám bude od nejbližších týdnů používat také dvě kompletně vybavené mobilní stanice technické kontroly. Informoval o tom web Zdopravy.cz.
Mobilní stanice budou stát na voze DAF XD 410FAN s konfigurací náprav 6×2*4 a zatímco podvozek bude veskrze standardní náklaďák, dražší bude jeho nástavba – kontejner s kompletní výbavou, jako mají STK z cihel či betonu.
Nástavby mají stát 17 milionů, DAFy 7,45 milionu a zbytek do celkové částky 24,62 milionu korun, tedy asi 150 tisíc korun, padne na školení obsluhy. Vozidla dodává polská firma PT Wanicki, která vyrábí podobné mobilní STK pro polskou Inspekci silniční přepravy. Oba vozy by měly být dodány do konce října.
Podle ministra dopravy Martina Kupky se INSID věnuje hlavně nákladní dopravě na českých silnicích, může však zastavovat i osobní auta v očividně špatném technickém stavu.
„Vozidla se tipují a zastavují se jen taková, která jsou evidentně v kritickém technickém stavu,“ cituje web dřívější Kupkova slova. Za červenec tato divize státního dohledu nad provozem na silnicích zkontrolovala téměř 1.400 vozidel, z nichž většina měla zahraniční registraci.
zdroj: Zdopravy.cz