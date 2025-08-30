Prodeje nových aut v Evropě v červenci: Hybridy vedou, má to ale háček
Podle dat organizace ACEA byly hybridy v červenci nejoblíbenějším typem pohonu v Evropě. Nafta se naopak propadá. Reálný stav je ovšem docela jiný.
Automobilový průmysl se přesouvá směrem k elektrifikaci pohonů. Ta ovšem probíhá trochu jinak, než evropští politici předpokládali. V minulých letech jsme viděli (a bohužel stále vidíme) urputnou snahu přejít překotně na čisté elektromobily. I proto nadále platí faktický zákaz prodej nových aut se spalovacími motory od roku 2035, ačkoliv lokálně bezemisní vozy mají aktuálně na trhu s novými automobily podíl pouze okolo 15 procent.
Zákazníci přesto elektřinu úplně neodsuzují. Prodeje elektrických aut rostou často i bez státních dotací. Stačilo snížit ceny takových vozů na úroveň těch spalovacích, čímž výrobci nejen podpoří odbyt, ale také si sníží potenciální pokuty za překročení flotilových emisí. Nižší marže se jim tudíž vyplatí.
Onen zmíněný odlišný přístup k elektřině se projevuje především rostoucími prodeji hybridů. Vedle klasického řešení (tzv. full hybridu), jaké známe třeba od Toyoty či Hondy, a plug-inů, jejichž nové generace na jedno nabití zvládnou reálných 100 kilometrů bez kapky benzinu, to jsou také mild-hybridy. Ty představují základní formu hybridizace a jsou spíše reakcí na stále přísnější emisní limity než reálným řešením výrazně snižujícím spotřebu.
Právě hybridy byly podle statistik Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA) v červenci na trzích zemí EU, EFTA a Velké Británie suverénně nejžádanější, když si „ukously“ více než třetinový podíl. ACEA ovšem do této škatulky řady jak tradiční full hybridy, tak stále rozšířenější mild-hybridy, které čistě elektrický pohyb dovolují pouze na velmi krátkou vzdálenost v řádu nižších desítek metrů (pokud vůbec).
|Prodeje nových aut v Evropě v červenci 2025 podle typu pohonu
|Pořadí
|Pohon
|Tržní podíl 2025 (%)
|Tržní podíl 2024 (%)
|1.
|Hybrid (mild-hybrid a full hybrid)
|34,3
|32,9
|2.
|Benzin
|26,8
|32,7
|3.
|Elektromobil (BEV)
|17,2
|13,6
|4.
|Plug-in hybrid (PHEV)
|10,3
|7,1
|5.
|Diesel
|8,9
|11
|6.
|Ostatní
|2,6
|2,6
|Zdroj: ACEA
Statistika je tímto faktem silně zkreslená. Klasické vznětové motory totiž podle ACEA v červenci obsadily až pátou příčku se zhruba osmiprocentním podílem. Jedná se ovšem pouze o motory bez mild-hybridu. Totéž platí i pro zážehové agregáty na druhém místě. Ty proto zůstávají zdaleka nejoblíbenějším druhem pohonu, ačkoliv meziročně se kategorie neelektrifikovaných benzinů propadla o 12 procent. U dieselů šlo o pokles dokonce o 15,2 %.
Podle dat ACEA bylo od začátku roku do letošního července v Evropě prodáno 2.255.080 hybridů (mild- a full) a 561.190 plug-inů. Nejsilnější růst zájmu o externě dobíjené hybridy zaznamenalo Španělsko (+94,5 %), Itálie (60,3 %) a Německo s 59,2procentním zvýšením registrací.
Zdroj: ACEA, video a foto: auto.cz