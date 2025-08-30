Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Zachrání hybridy spalovací motory? Bude se jim věnovat i Škoda

Mercedes-Benz E 300de
Nejjednodušším hybridem jsou 12V nebo 48V mild-hybridy s elektromotorem připojeným přes řemen, jako to dělá třeba Audi
Ferrari 296 má sice „jen“ šestiválec, ale také plug-in hybridní systém. Výkon je 610 kW a poháněna jsou jen zadní kola, pocitově funguje stejně dobře jako spalovací model.
Semper Vivus
12 Fotogalerie
Michal Dokoupil
Michal Dokoupil
Diskuze (1)

Bojíte se elektrifikace? V budoucnu se jí nevyhnete, ale zároveň jí můžete děkovat za zachování spalovacích motorů. V dohledné době se hybridní pohony rozšíří všude a více se jim bude věnovat třeba i Škodovka.

Česko je země milující své spalovací motory. Proto právě zde se plány na čistě elektrickou budoucnost nesetkávají zrovna s nadšením. Události posledních měsíců ale situaci otočily ve prospěch fanoušků interního spalování.

„Některé regiony se posouvají k hybridům,“ řekl nedávno Thomas Schäfer, generální ředitel značky Volkswagen. „Zajímavé je, že hybridy se staly velkým tématem speciálně ve Spojených státech. Je to technologie, o které každý říkal, že už není potřeba, ale se zpomalením u elektromobilů se váhy posouvají k hybridům,“ cituje Schäfera britský web Autocar. Prvním modelem, ve kterém se nový hybrid představí, bude druhá generace Volkswagenu T-Roc. Tedy vůz, který se v USA neprodává. Ani přes úvodní slova to neznamená, že by si hybridy nechal Volkswagen jen pro Američany.

Koncern Volkswagen poprvé začne využívat technologii, kterou už v roce 1997 uvedla Toyota průkopnickým priusem. Pro Čechy je důležité, že se to přímo týká i škodovek. Hybridní pohon je potvrzený pro fabii, scalu, kamiq nebo octavii, a to přímo šéfem značky Klausem Zellmerem. „Již dříve jsme oznámili, že naše vstupní modely na platformě A0, tedy fabia, scala i kamiq, udržíme ve výrobě do roku 2030, pokud to legislativa dovolí. Tyto vozy dosud neměly hybridní technologii, chceme ji proto upravit a zabudovat právě do těchto našich nejdostupnějších vozů,“ řekl. A podle něj budou vozy se spalovacím motorem v evropských prodejích dominovat i v roce 2035, kdy by přitom dle plánů EU měl být jejich prodej už de facto zakázán.

Pokud jste se tedy báli, že si nové auto koupíte už jen na baterku, tak nemusíte. Ale smířit se musíte s tím, že elektromotor bude do nějaké míry vašemu spalovacímu motoru pomáhat. No a právě zde je také prostor pro trochu zmatení. Škodovka už přece hybridy v nabídce má? V octavii, superbu i novém kodiaqu. Jenže tam jde o technologie nazvané mild-hybrid a plug-in hybrid, zatímco novinka se týká klasického hybridu. Automobilky dnes navíc bohužel názvosloví nedodržují zrovna striktně. S tím, jak se nové technologie objevují v čím dál více modelech a mezi některými se zmenšují rozdíly, jsme se rozhodli vnést do situace pořádek.

Čtěte zdarma až do konce

Exkluzivní pokračování článku čeká pouze na registrované čtenáře.
  • Registrace je snadná, rychlá a zcela zdarma!
  • Možnost aktivního zapojení do diskuzí a anket
Pokračovat ve čtení
Vstoupit do diskuze (1)

Doporučeno

Články z jiných titulů