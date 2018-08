Příběh za vznikem Bugatti Divo. Postaveno bylo díky úspěchům Lamborghini  

Automobilka Bugatti má od začátku letošního roku nového prezidenta, Stephana Winkelmanna, dlouholetého šéfa Lamborghini, který ke značce přišel po krátké epizodě u Audi Sport. Práce se přitom zhostil opravdu rychle, už pár měsíců po jeho příchodu je na světě první výsledek jeho vedení.

prohlásil na premiéře Diva ředitel designu značky Achim Anscheidt. Lamborghini pod jeho vedením představilo hned několik takových speciálů, od Reventónu na bázi Murciélaga, přes Sesto Elemento na základech Gallarda, třeba po Veneno na bázi Aventadoru. A když se takové projekty ukázaly u Lamborghini jako úspěšné, rozhodl se Winkelmann něco takového nabídnout také Bugatti, a to hned krátce po té, co k němu nastoupil.

Přitom se ukázalo, že i zákazníci Bugatti mají o takové speciality obří zájem. Podle Anscheidta bylo Divo ještě před oficiálním představením ukázáno na několika prezentacích po celém světě 68 klientům, třeba z New Yorku, Los Angeles, Dubaje nebo Hong Kongu, z nichž hned 40 auto okamžitě objednalo.

Udělali to do deseti minut, co auto spatřili, tvrdí ředitel designu Bugatti s tím, že prakticky všichni tito majitelé mají ve svých garážích už výchozího Chirona i předcházející Veyron. Podle jeho slov přitom při řízení jasně rozeznají rozdíly mezi oběma vozy, pojmenovanými po někdejších závodnících Bugatti.říká designér, v jehož vlastní garáži parkuje třeba staré Porsche 911

Anscheidt přitom přiznává, že navrhnout Chiron rozhodně nebylo nic jednoduchého. Musela být zachována funkčnost výchozí techniky a zároveň Divo mělo být jasně rozpoznatelné ve srovnání s Chironem.

Nejtěžším úkolem podle slov ředitele designu Bugatti bylo navrhnout novou příď, která nakonec dostala zcela jiné světlomety, zcela odlišné od těch ve výchozím autě. Nejenže přispěly k agresivnějšímu vzhledu, ale jejich úzké ztvárnění umožnilo vytvořit v kapotě nové vstupy vzduchu. I ty přispěly k tomu, že Divo vyvíjí o 90 kilogramů vyšší přítlak než Chiron.

Právě díky tomu má být Divo lepší při jízdě v zatáčkách než Chiron, k čemuž má přispět také odlehčení o 35 kilogramů ve srovnání s výchozím modelem. Co do maximální rychlosti však tak rychlý nebude, ta je v jeho případě omezena na 380 km/h. Jak ale vidět ze zájmu, nadcházejícím vlastníkům nic takového nevadí, vždyť za něj neváhali dát pět milionů eur, tedy v přepočtu nějakých 125 milionů korun. Ono totiž jen asi málokteré Divo bude během své životní kariéry jezdit tak, aby plně využívalo svých schopností, spíše budou odpočívat v garáži a čekat, až jejich hodnota vyroste. Nebo ne?