Bugatti Divo oficiálně. Dražší Chiron, který nejede tak rychle

Napjatě očekávaná novinka Bugatti je tady. Dopředu avizovaný model Divo se světu představil v průběhu letošního automobilového týdne v kalifornském Monterey . Přestože vůz pojmenovaný po dvojnásobném vítězi závodu Targa Florio Albertu Divovi stojí pět milionů eur, tedy nějakých 125 milionů korun, jeho produkce je již vyprodaná.

Za své peníze přitom majitelé dostanou hodně extrémní stroj. Divo sice využívá základ v Chironu , na jeho karoserii byste to ale rozhodně nepoznali. Jeho vizáž s novými světly nebo přepracovanou střechou je totiž mnohem agresivnější, a to kvůli jeho zaměření. Jestliže Chiron byl navržen pro co nejvyšší maximální rychlost, u Diva šla o co nejlepší schopnosti v zatáčkách. Jde přitom v tomto směru ještě mnohem dál než na jaře představený Chiron Sport

říká o novince prezident Bugatti Stephan Winkelmann s tím, že po převzetí vedení značky rychle pochopil, že zákazníci očekávají takový model.

Rozhodl se tak oživit někdejší karosářskou tradici Bugatti, kdy na jednom technickém základě vznikly zcela rozdílné vozy, s různou podobou. To platí i pro Divo, které využívá technický základ v Chironu. Stejný zůstává také motor, čtyřikrát přeplňovaný osmilitrový šestnáctiválec o objemu osmi litrů naladěný na 1.500 koní (1.103 kW).

Větší zaměření na jízdu v zatáčkách však znamená, že Divo z hlediska maximální rychlosti není tak rychlé jako Chiron. V jeho případě je totiž maximálka omezena na 380 km/h. Zároveň ale řidiči mohou využít o 90 kilogramů vyššího přítlaku, díky němuž auto dosáhne bočního přetížení o síle 1,6 g. Z 0-100 km/h novinka zrychlí za 2,4 sekundy, stejně jako Chiron.

Nová karoserie zaměřená na lepší aerodynamiku, jejíž důležitou součástí je rozšířené křídlo na zádi, ale není jedinou změnou oproti výchozímu autu. Zapracovalo se i na podvozku a zavěšení, hbitosti v zatáčkách pomáhá i nižší hmotnost. Ta se proti Chironu snížila o 35 kilogramů. Naopak interiér zůstává hodně podobný jako u Chironu. Je tu však upravený volant čalouněný alcantarou nebo sedačky s větší boční oporou.

Výroba Bugatti Divo je striktně omezená na 40 postavených kusů. Winkelmann přitom přiznává, že se prodali okamžitě, hned po první soukromé prezentaci auta potenciálním klientům.