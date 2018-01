CES 2018: Všechny automobilové novinky pohromadě. Bude tohle budoucnost?

CES (Consumer Electronics Show) už pár let není jen výstava elektrotechniky pořádaná v americkém Las Vegas. V době úpadku tradičních autosalonů je stále častějším místem, kde automobilky prezentují své novinky. Není jich tolik, a tak si z hlediska pozornosti tolik nekonkurují jako na autoshow, navíc prezentací na takové výstavě výrobci ukazují své vizionářství.

Platí to i pro letošní ročník CESu, kde vystavuje množství automobilových značek včetně Volkswagenu, Toyoty nebo Hyundaie. Pojďme si jednotlivé automobilové novinky z CESu 2018 představit.

Byton Concept

Na letošním CESu vystavují i Číňané, a to konkrétně nový start-up Byton , který chce zaujmout konceptem elektrického crossoveru. Na pohled možná vypadá docela konvenčně, jeho technika je ale supermoderní. Kamery nahradily konvenční zpětná zrcátka, dovnitř se nedostanete pomocí klik, auto vás vpustí do interiéru jen na základě přečtení vašich biometrických údajů. Uvnitř je pak obří obrazovka s úhlopříčkou 49 palců, vinoucí se přes celou šířku palubní desky. Další obrazovka je na volantu. Dva displeje mají k dispozici i cestující vzadu. Ve výbavě nechybí ani ovládání gesty. Byton chce koncept uvést na trh v roce 2019, následovat mají i MPV a sedan se stejnou architekturou.

Fisker EMotion

Automobilka slavného designéra Henrika Fiskera se vrací krásným elektromobilem EMotion , jehož design byl od prvních tahů přizpůsoben specifikům elektrického pohonu. Konstrukci tvoří hliník a karbon, k dispozici mají být asistenty zajišťující autonomní provoz stupně 4. Elektromotory autu umožní jet až rychlostí 259 km/h, zatímco baterie postačí k ujetí 644 kilometrů. Výroba započne v roce 2019.

Honda 3E Robotics Concept

Honda, to není jen výrobce automobilů, motocyklů nebo lodních motorů, japonská značka se zabývá také roboty. A právě čtyři nové vystavuje na CESu. 3E-D18 je elektřinou poháněné autonomní vozidlo pro jízdu mimo silnice, které má fungovat jako pracovní stroj. Díky různé výbavě a umělé inteligenci může pomáhat hasičům i zemědělcům. 3E-B18 je zase jakési robotické jezdící křeslo, pomáhá s dopravou seniorů nebo tělesně postižených. Sloužit má venku i vevnitř, přičemž pomůže také s odvozem nákupu. 3E-A18 má zase sloužit na letištích nebo v nákupních centrech, kde bude podávat potřebné informace, zatímco 3E-C18 pomůže umělcům nebo podnikatelům, když pomocí umělé inteligence zvládne sám sledovat, jak lidé reagují na různé podněty.

Hyundai Nexo

Jestliže západoevropské a americké automobilky vidí budoucnost aut v bateriových elektromobilech, Korejci podobně jako Japonci věří také vozům s palivovými články. Nejnovějším důkazem toho je Hyundai Nexo , crossover s pohonem na elektřinu z vodíkových palivových článků, který se jako nástupce Tucsonu FCEV má v blízké budoucnosti stát vlajkovou lodí ekologicky šetrných Hyundai.

Vedle kompaktnějšího a efektivnějšího pohonného ústrojí Nexo nabídne také množství elektronických pomocníků, jako dálkově ovládané samočinné parkování, sledování mrtvého úhlu nebo asistent pro jízdu v pruzích, fungující i ve městě. Specialitou je hlasové ovládání, pomocí něhož lze třeba i zamknout dveře auta, nebo monitorování řidiče, které třeba v případě rozpoznání stresu spustí uklidňující hudbu. Jiný asistent zase spolupracuje s kalendářem a upozorní řidiče, kdy na schůzku vyjet. V souvislosti s pohonným systémem je pak zajímavou funkcí možnost využít auto jako záložní zdroj energie pro domácnost.

Kia Niro EV Concept

Sesterská značka Hyundaie, Kia se na CES pochlubila konceptem Niro EV, což je náznak elektrické varianty již nabízeného crossoveru. Poháněn je elektromotorem o výkonu 150 kW, který čerpá svoji energii z lithium-polymerových baterií o kapacitě 64 kWh, které vozu umožní ujet na jedno nabití 383 kilometrů.

Spíše než o prezentaci techniky v útrobách však jde o náznak budoucích plánů značky, které Kia na této výstavě odhalila. Stejně jako jiné značky se i ta korejská zaměří na elektrický pohon a autonomní jízdu. Do roku 2025 chce představit hned 16 nových pokročilých pohonných systémů, které budou určeny pro hybridní, plug-in hybridní i čistě elektrické modely. V roce 2020 přijde též Kia s palivovými články. Co se týče autonomní techniky, Kia chce postupně zavádět systémy stupně 4, které zvládnou řídit samy mimo extrémní situace, jako je třeba špatné počasí.

V chytrých městech (smart cities) mají být zaváděny do roku 2021, už v příštím roce však automobilka počítá s velkou testovací flotilou autonomních systémů, která bude jezdit po běžných silnicích. Kia pak počítá i se stále populárnějším sdílením aut, když se službou WiBLE, fungující již v Koreji, letos expanduje také na vybrané evropské trhy.

Mercedes MBUX

Mercedes se připravuje na příchod nové generace kompaktních modelů, kterou bude jako první zastupovat nová třída A . Na CESu automobilka prezentuje její multimediální systém MBUX (Mercedes-Benz User Experience), který se díky umělé inteligenci zvládne učit a přizpůsobí se tak zákazníkovi. Navigace s mapovými podklady HERE tak dokáže predikovat cílová místa nebo navrhne zajímavé body zájmu. Když tak auto vycítí, že v pátek pravidelně jezdíte do fitness centra, automaticky vám ho navrhne jako cílovou destinaci. Multimediální systém bude ovládán dotykovou obrazovku, touchpadem nebo dotykovými plochami na volantu. Umělá inteligence poslouží i pro osobního asistenta, ve vybraných zemích bude možné využít služeb systémů Alexa nebo Google Home.

Nissan Brain-to-Vehicle

Autonomní provoz je obecně považován za provoz automobilů, které řidiči už neovládají, o všechno se místo nich postarají elektronické systémy. Nissan ale přišel s trochu jiným řešením, nechce, aby při autonomní jízdě řidiči přišli o zážitky za volantem, a tak přichází se systémem Brain-to-Vehicle . Jednoduše řečeno se jedná o čtení myšlenek, pomocí speciální čepice automobil ví, co řidič plánuje udělat a na jeho myšlenky reaguje. Reakční doba takového řešení je přitom rychlejší, než když řidič udělá pokyn volantem nebo pedálem plynu, osoba za volantem má navíc automobil stále pod kontrolou.

Kdy se však takové řešení dostane do výroby, je zatím ve hvězdách, automobilka ale slibuje, že poznatky využije také při vývoji dalších systémů. Komu by to pak bylo málo, může si na CESu prohlédnout nový Nissan Leaf nebo koncept autonomního elektrického crossoveru Nissan IMx.

Panasonic ePowertrain

Panasonic sice není automobilová značka, přesto s tímto oborem pracuje, vždyť patří mezi hlavní dodavatele baterií pro elektromobily. S tím souvisí i technika vystavovaná na letošním CES, Panasonic se totiž bez bližších podrobností chlubí modulární platformou pro malé automobily s elektrickým pohonem. Architektura systematicky využívá zařízení používaná v elektrických vozech velkých výrobců, jejím cílem je zrychlení rozvoje mobility.

Firma na CESu představuje i vyvíjenou techniku pro autonomní vozy nebo nová řešení kabin aut. Panasonic totiž spolupracuje s Amazonem na zapracování jeho umělé inteligence Alexa do svých infotainmentů. Díky tomu by bylo pomocí Alexy možné ovládat různé funkce vozu. Na něčem takovém firma pracuje také s Googlem.

Rinspeed Snap

Na letošním CESu nechybí ani švýcarská společnost Rinspeed proslavená svými odvážnými díly, tentokrát se ale tolik nerozdováděla, jelikož její koncept Snap připomíná další vozidla pro budoucí osobní přepravu. Firma si ale s různorodým zaměřením takového vozidla poradila po svém, Snap tvoří dvě části, šasi nesoucí mechanické a IT komponenty, tzv. skateboard, a kabinu, tzv. schránku, s nimiž si lze nezávisle na sobě hrát. Schránka dokonce může fungovat třeba jako obchod nebo prostor pro kempování.

Rinspeed Snap je navíc zároveň prezentací schopností dalších firem. Natáčecí nápravy se zakomponovanými elektromotory pochází od ZF, konstantní výkon činí 28 kW, které pro pohyb po městě postačí. Snap má na stovku zrychlit za pět sekund a ujet 100 kilometrů. Gentex zase dodal systém detekce cestujících, zatímco Ibeo zapracovalo na Lidaru sledující překážky na cestách. Interiér měl zase na starosti holandský specialista Stahl.

Toyota e-Palette Concept

Budoucnost přepravy bude nepochybně mimo jiné v unifikovaných autonomních přepravnících, které budou fungovat v ulicích měst. Myslí si to i Toyota, která přijíždí se svojí vizí takového vozidla, e-Palette Concept. Koncept je poháněný elektřinou (jak jinak) a plně autonomní, systém je přitom otevřený, a tak si partnerské firmy mohou nainstalovat vlastní software automatizované jízdy podle vlastních potřeb. Navíc si budou moci upravit i kabinu tohoto vozidla, které má být dostupné ve třech velikostech.

Toyota na projektu spolupracuje s Mazdou a neautomoblovými společnostmi jako Amazon, Pizza Hut nebo Uber, které by vozidlo používaly k přepravě osob i zboží. Testováno má být po roce 2020 v USA, fungovat by mělo i na tokijské olympiádě v roce 2020, kde Toyota chystá demonstrovat své autonomní vozy.

Volkswagen

Volkswagen se na letošním CESu zaměřuje na infotainment. Oznámil strategickou spolupráci s firmou Aurora, specialistou na techniku pro autonomní vozidla, která jsou pro německou značku jedním z hlavních cílů pro nadcházející léta. Přinést má potřebné zkušenosti pro vývoj softwaru i hardwaru jako i mobilní aplikace. Volkswagen totiž do budoucna počítá s tím, že si zákazník bude moci pomocí aplikace objednat autonomní vůz až před dům, aby s ním následně odjel. Auroře to má zase pomoci zrychlit vývoj. NVIDIA pak Volkswagenu pomůže s rozvojem umělé inteligence, která se v budoucnu také stane běžnou součástí automobilů.