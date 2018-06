Chorvatsko autem. Jak přes Slovinsko bez dálniční známky? Jde to, ale…

Svět motorů se cestám okolo slovinské dálnice věnuje již téměř deset let. Důvod jistě znáte, za nevelký kus dálnice zaplatil běžný Čech mířící do Chorvatska kvůli sedmidenní známce 2 x 15 eur – tedy asi 770 korun. A to se zdaleka ne každému chtělo dát.

Dříve vedla trasa objížděčů centrem Mariboru, už od roku 2015 jsme však doporučovali sympatickou cestu slovinským vnitrozemím, která se napojila na hlavní dálniční spojení kousek za Ptují. Jenže stavba dálnice pokročila a toto už nejde. Znamená to, že trasa je dále nepoužitelná? Ne! Ale ve špičce bychom se jí přesto vyhnuli.

Stará známá: Na Gersdorf a Maribor

Stejně jako v minulých letech opouštíme hladkou rakouskou dálnici A9 Graz – Maribor ještě před hranicemi, konkrétně sjezdem 226 na Gersdorf. Pravidelní čtenáři trasu dále jistě znají: za sjezdem hned doleva na Mureck, ve kterém už je značeno Slovinsko, jež se nachází za drobným příhradovým mostem.

Za ním se dejte doprava na Záhřeb, Maribor, vystoupejte serpentinami a držte se dále hlavní, tentokrát směr Lenart. Kdysi zbídačená silnička prošla v posledních letech rekonstrukcí a jede se zde náramně. Jen pozor na cyklisty!

V Lenartu, který je asi na půli cesty, byli naši souputníci zvyklí zahnout doprava na Maribor a vzápětí doleva na Ptuj. Jenže letos je celé centrum rozkopané a my jej objíždíme vilovou čtvrtí. Objížďka na Ptuj, zlomový bod naší cesty, je naštěstí značena viditelně.

Zrádný kruháč v Ptuji

V Ptuji to začíná být zajímavé. Na kraji města opět zahýbáme vlevo u cedule Záhřeb, Ljutomer a míjíme několik kruhových objezdů, na nichž je též vyznačena chorvatská metropole. Proti minulým letům se nemění ani přejezd po krásném mostě, který dostal jméno po slavném rodákovi Johannu Puchovi – legendárním konstruktérovi motocyklů a aut, který se později usídlil ve Štýrském Hradci.

Ale nenechte se rozptýlit – právě přichází zlomový bod naší cesty! Ať vás ani nenapadne jet za mostem rovně na Záhřeb a Maribor jako v minulých letech. Přímo za kruhovým objezdem totiž začíná placený úsek a posléze i nová dálnice. Jen pro pořádek: za jízdu bez známky účtují Slovinci 300 až 800 eur – mezi 8000 a 21.000 Kč. Odbočte doprava na Ptuj-zahod.

Náklady k chorvatské hranici v Kč Rakousko dálniční známka 235 Palivo 630 km, spotřeba 5,5 l/100 km 1143 Celkem 1378

Hledejte cedule na Podlehnik

Následujících 18 kilometrů k hranici bude trochu oříšek. Problémů je hned několik. Začněme tím, že se v Ptuji až do září rekonstruuje centrální most. A byť tu začátkem května ještě nebyl ani jeden turista, doprava kolabuje. Pro nás to znamená asi půl hodiny poskakování, než o kousek dál u benzinky Petrol zahneme doleva na Draženci. Pak doleva na Videm a dále přes most nadjíždějící kolony.

Na dalším kruhovém objezdu už se objeví oranžová cedule Záhřeb a najedete na novou silnici, vybudovanou paralelně s dálnicí. Dále hledejte cedule na Podlehnik a Rogatec.

Právě v Podlehniku se nám přitom podařilo bezplatně najet na poslední rozestavěný kus dálnice. Je však možné, že cedule o bezplatné jízdě s postupem výstavby zmizí.

Průjezdní body na chorvatskou hranici Mikulov – Vídeň – Graz – Mureck – Lenart – Ptuj – Macelj (hranice)

Pak nezbývá než pokračovat po drobné silničce až k hranici. Jenže jak upozorňuje policie, v případě extrémního dopravního kolapsu může i tento příjezd uzavřít.

Verdikt

Cesta přes Rakousko, konkrétně Vídeň a Graz, je perfektní. Ve Slovinsku sice dálnici lze docela dobře objet, my bychom však peníze za komfortnější a hlavně bezpečnější průjezd obětovali. Na hranicích s Chorvatskem totiž lze stejně jako dále na mýtnicích očekávat dlouhé kolony.