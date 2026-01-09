Tesla loni v Evropě trpěla. V Česku prodala jen polovinu aut
Prudký nárůst prodejů Tesly před pár lety ukázal, že elektromobily mají šanci uspět i v Evropě. Loňská čísla už ale nejsou zdaleka tak pozitivní. Nástup konkurence a zastarávání vlastních modelů totiž vedly k prudkému poklesu prodejů Tesly ve většině zemí Evropy.
V předchozích letech Tesla dominovala v prodejích a její Model Y se stal nejprodávanějším vozem světa v roce 2023, zatímco v roce 2024 skončil na druhém místě. Nešlo přitom o jeden silný trh, ale souhru hned několika velikých trhů, včetně čínského a evropského. Jenže minulý rok se situace změnila.
Zprávy o prudkém propadu prodejů Modelu Y z počátku minulého roku jsme ještě brali jako nepochopení novinářů, kteří si nevšimli, že toto je běžná situace při příchodu nového nebo modernizovaného modelu. Právě minulý leden se totiž objevil faceliftovaný Model Y, od kterého si Tesla slibovala podporu prodeje.
Jenže čísla za celý rok ukazují, že problém je jinde a nejvíce to je citelné na evropském trhu. V roce 2023 zde Tesla prodala dohromady 362.300 aut, což byl nárůst o 55,3 % proti roku předchozímu, a zařadila se na 16. místo mezi automobilkami celkově. O rok později sice klesla o 10,2 % na 325.400 aut, ale udržela si 16. pozici na trhu.
Jenže čísla za celý rok 2025 ukazují jen 235.000 prodaných vozů, což je propad o 27,8 %. Nejde přitom rozhodně jen o zpomalení počátkem roku kvůli náběhu nového Modelu Y, prodeje byly nižší každý měsíc. A to jen s jedinou výjimkou.
Zatímco všechny evropské země zaznamenaly značný propad, Švédsko dokonce o 66,9 %, v sousedním Norsku Tesla naopak rostla. A to o 41,3 %, prodala tam celkově 34.285 vozidel. V Česku Tesla prodala 1943 aut, což je meziroční propad o 47,7 %. Velký vliv na něj má Model 3, jehož se prodalo 529 kusů, o 67,8 % méně než v roce 2024. Největším evropským trhem pro Teslu i nadále zůstává Velká Británie, kde se prodalo 45.513 vozů, což je jen 9,6 % propad.
Důvodů je pro to více a zásadním je omezení dotací. To se stalo třeba právě ve Švédsku, ale také v Belgii, Francie zase zrušila dotace pro Model 3 dovážený z čínské továrny. Svůj vliv bude mít také „politická“ kariéra Elona Muska, tím hlavním je ale rostoucí konkurence. Tesla stále patří mezi to nejlepší, co se dá mezi elektromobily koupit, ale konkurence se zásadně zlepšila. Ostatně je to vidět i na prudkém růstu prodejů BYD v Evropě. Místním lídrem prodejů je ale koncern Volkswagen.
|Země
|Prodeje 2024
|Prodeje 2025
|Meziroční změna (%)
|Belgie
|21182
|9933
|-53,1
|Česko
|3716
|1943
|-47,7
|Dánsko
|16032
|9457
|-41
|Finsko
|3717
|2618
|-29,6
|Francie
|40732
|25477
|-37,5
|Itálie
|15651
|12847
|-17,9
|Německo
|37574
|19387
|-48,4
|Nizozemsko
|30082
|16683
|-44,5
|Norsko
|24259
|34285
|41,3
|Polsko
|4461
|3931
|-11,9
|Portugalsko
|9760
|7585
|-22,3
|Rakousko
|7679
|6205
|-19,2
|Španělsko
|16690
|16005
|-4,1
|Švédsko
|21897
|7252
|-66,9
|Švýcarsko
|8930
|6446
|-27,8
|Velká Británie
|50334
|45513
|-9,6
|Ostatní
|13293
|9755
|-26,6
|Celkem
|325989
|235322
|-27,8
Zdroj: Electrek, zdroj foto: Auto.cz, zdroj videa: Auto.cz