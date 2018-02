Chystají se vlastnické rošády? Geely se prý může stát největším akcionářem Daimleru

S informací o možných vlastnických rošádách přišel německý týdeník Bild am Sonntag, podle kterého se společnost Zhejiang Geely Holding Group může stát největším akcionářem Daimleru.

K úvodním námluvám došlo už v minulém roce. V listopadu Daimler odmítl nabídku, na základě které by Geely vlastnilo pět procent společnosti prostřednictvím zlevněných akcií.

Společnost Geely, která kromě jiného vlastní automobilku Volvo , má zájem o přístup k technologiím Daimleru. Zejména jde o baterie, ve hře je i stavba společného podniku pro elektromobily v čínském Wuhanu.

Podle německých zdrojů by podíl nakonec mohl být ještě větší, Geely by se mělo stát největším akcionářem Daimleru. Tím je aktuálně Kuvajtský investiční úřad s 6,8% podílem, následuje společnost BlackRock se šesti procenty. Mezi poslední investice čínské skupiny patří finanční toky do značek Lotus a Proton.