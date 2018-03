Čínská značka Lynk & Co míří do Evropy. V Česku testované auto bude vyrábět u Volva!

Lynk & Co je nová čínská značka automobilky Geely, která se podle slov svého vedení orientuje na nejmladší generaci řidičů, kteří již ve svém autě potřebují konektivitu a další výdobytky moderní doby. Své vozy chce prodávat i v Evropě, a proto chystá výrobu přímo na starém kontinentu.

A pro tento účel se rozhodla rozšířit svoji spolupráci s Volvem, které se díky stejnému majiteli (automobilce Geely), podílí na vývoji jejích aut. Lynk & Co tak využije továrny Volvo v belgickém Ghentu, kde bude vyrábět automobily určené pro evropské trhy. Budou tam vznikat po boku Volva XC40, postaveného na stejných základech.

říká senior vice prezident Lynk & Co Alain Visser. Volvu to zase pomůže lépe využít belgický závod, čímž sníží náklady.

Výroba vozů Lynk & Co odstartuje v Belgii v roce 2019. Prvním vyráběným modelem bude crossover Lynk & Co 01 s hybridním pohonem, který je zajímavý i tím, že jeho vývoj probíhal také na českých silnicích. Lynk & Co sice patří čínské automobilce Geely, své vozy však navrhuje a vyvíjí v Evropě, konkrétně ve švédském Gothenburgu. Třicet procent v ní totiž drží Volvo.

Lynk & Co již prodává své vozy v Číně, kde je rovněž vyrábí, v závodě Luqiao, kde rovněž sdílí montážní linku s Volvem XC40. Do budoucna chce být značka globálně zastoupena, od roku 2019 se vedle Evropy počítá i s prodejem ve Spojených státech. V tamější továrně Volva v jihokarolínském Ridgeville však produkci v tuto chvíli neplánuje.

Firma má přitom smělé plány, už do roku 2021 by ráda prodávala půl milionu aut ročně, tedy skoro tolik, co dnes Volvo – prodeje švédské značky za rok 2017 činily 571.577 automobilů. Asi polovinu z toho chce prodávat v Číně, zbytek se má rovnoměrně rozdělit mezi Severní Ameriku a Evropu. Při uvedení do prodeje se jí dařilo, v Číně za pouhé dvě minuty a 17 sekund v rámci závazných předobjednávek prodala 6.000 vozů , čímž překonala světový rekord.

Po již představeném crossoveru 01, 4530 mm dlouhém autě, přitom mají následovat další modely. 03 bude středně velký sedan, zatímco 02 podle všeho bude sportovně laděný crossover.