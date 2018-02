Čistíte své auto od sněhu a ledu? Pokud ne, hrozí vám pokuta! A jak je to v zahraničí?

Letošní zima sice není zatím tak tuhá jako v některých minulých letech, přesto si tuzemští řidiči čas od času musejí poradit se sněhem. Na ten by přitom měli myslet nejen při samotné jízdě, ale už před vyjetím. Očištění vozidla od sněhu a ledu je totiž klíčové pro bezpečnost, navíc vám při nedodržení předpisů hrozí pokuta.

tvrdí Tomáš Neřold pověřený řízením oddělení BESIP ministerstva dopravy.

Dobrý výhled je pro bezpečnost řízení klíčový – řidič má díky němu lepší ponětí o dění kolem vozidla, karoserie zasypaná sněhem zvyšuje mrtvé úhly. Námraza navíc může při jízdě odlétávat z auta a ohrožovat ostatní účastníky provozu.

Ze zákona vyplývá, že řidič nesmí řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran. Zároveň nesmí řídit vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

V praxi to znamená, že řidiči musejí před vyjetím očistit všechna skla na vozidle (i ta zadní), stejně jako zpětná zrcátka nebo střechu vozidla. Zvlášť když je na ní „čepice“ sněhu, z níž by odlétávající sníh a led ohrožoval další účastníky provozu. Šofér musí také očistit od sněhu a ledu návěs či vlek, pokud ho za vozidlem táhne. Na to by měli myslet i řidiči nákladních vozidel.

Za neočištění vozidla přitom řidiči hrozí vysoké pokuty. Na místě může dostat blokovou pokutu až ve výši 2.000 korun, ve správním řízení se sankce může vyšplhat na 2.500 korun.

Přísné sankce za neočištěný automobil hrozí také v zahraničí. Na Slovensku jsou pravidla stanovena obdobně jako u nás. Za jejich nedodržení hrozí sankce ve výši 60 eur (přes 1.500 korun).

V Německu je první varovná pokuta stanovena na 25 eur (asi 640 Kč), kterou může policista uložit tomu, kdo vyjede se sněhem na karoserii vozidla. Pokud však zasněžené auto ohrožuje ostatní účastníky provozu, může se peněžní trest zvýšit až na 80 eur (přes 2.030 Kč). V krajním případě může policista dokonce zakázat další jízdu, než řidič ze svého auta nečistoty odstraní.

Ještě vyšší pokuty můžete zaplatit v Rakousku, kam v tomto období vyráží spoustu českých lyžařů. Pokud kvůli neočištěnému autu dojde k nehodě se zraněním nebo k zablokování dopravy, může sankce dosáhnout až výše 5.000 eur (bezmála 127.000 Kč!). Rakouská legislativa přitom mluví o očištění všech oken, kapoty, střechy a dokonce i registrační značky. Ta musí být viditelná také u nás. Pokud se na ní nalepí sníh, policisté ji mohou považovat za schválně zakrytou, za což ve správním řízení hrozí až 10.000 korun pokuty.

Ve Švýcarsku se považuje za očištěné vozidlo jen to, které má očištěno od sněhu a ledu kromě střechy, oken a kapoty i světlomety a zpětná zrcátka. Za nedodržení těchto předpisů tam hrozí pokuta až 200 švýcarských franků (4.400 korun).