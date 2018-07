Sbohem, Picasso! Citroën C4 SpaceTourer přijíždí s českými cenami. Kolik stojí moderní diesely?  

Není to tak dávno, co jsme vás informovali o tom, že Citroën dává sbohem jménu slavného umělce . Modely C4 Picasso a Grand C4 Picasso již lze objednat jen ze skladových zásob, nově už se totožné vozy jmenují C4 SpaceTourer, respektive Grand C4 SpaceTourer. Oficiálně to automobilka vysvětluje tím, že chce sjednotit názvy svých modelových řad. Není ale žádným tajemstvím, že Francouzi museli za užívání jména Picasso platit nemalý finanční obnos…

O prosté přejmenování modelu však nejde. Auta se sice vzhledově neliší, podstatné změny se ovšem odehrály v útrobách . Za motorovými rošádami hledejme zpřísňující se emisní normy, na které Citroën reaguje a nejnovější provedení MPV tak plní normu Euro 6.2.

První inovací je nasazení dvoulitrového turbodieselu BlueHDi s výkonem 120 kW a točivým momentem 400 N.m, jenž nahrazuje o 10 kW a 30 N.m slabší provedení. Jednotka se po novém namísto šestistupňové samočinné převodovky páruje s osmistupňovým automatem. Oficiální ceník navíc ukazuje, že dieselovou šestnáctistovku BlueHDi 88 kW nahrazuje modernější a „čistší“ 1.5 BlueHDi poskytující výkon 96 kW a 254 N.m točivého momentu. Základ palety pak tvoří zážehová dvanáctistovka PureTech s totožným výkonem a točivým momentem 230 N.m. Skladba agregátů je pro C4 SpaceTourer i větší Grand C4 SpaceTourer totožná.

Lákavá sleva

Ceníkové položky logicky začínají právě onou dvanáctistovkou. Ta je v úvodní výbavě(dále vyšší Feel a nejvyšší Shine) dostupná za 492.000 Kč. Přičtěme však slevu 43.000 korun a dalších dvacet tisíc coby bonus za starý vůz a rázem jsme na 429.900 korunách. Zatímco za staré auto dostanete při jakékoliv výbavě a motoru stejně, sleva se v závislosti na dané volbě liší. Ve všech cenách uvedených níže tak kalkulujeme s dostupnou slevou, bonus za starý vůz nezapočítáváme, jelikož nejde o samozřejmost. A slevy to bratru nejsou malé, vždyť ušetříte minimálně 43.000 Kč, nejvíce pak 98.000 korun! A ještě dodejme, že benzinový motor bude k dispozici až od září tohoto roku.

Základní výbavu Live lze mít ještě s dieselovou patnáctistovkou, v obou případech v kombinaci s šestistupňovou manuální převodovkou. Při volbě slabšího dieselu, jenž má totožných 96 kW, už se bavíme o částce 499.900 Kč. Vstupní verze zahrnuje asistent pro rozjezd do kopce, sledování únavy řidiče, elektronickou parkovací brzdu či palubní počítač a tempomat s omezovačem rychlosti. Součástí je i centrální zamykání s dálkovým ovládáním, kožený volant a dvouzónová klimatizace s výdechy pro druhou řadu sedadel. Auto je v základu obuto na šestnáctipalcové ocelové disky.

Vyšší provedeníje dostupné s totožnými motory za 469.900 (1.2 PureTech), respektive 524.900 Kč (1.5 BlueHDi). Navíc je součástí balíčku paket City se zadním parkovacím asistentem a elektricky sklopnými zpětnými zrcátky. Nechybí bezklíčové otevírání a startování auta, atermické čelní sklo či přední mlhovky s funkcí přisvícení do zatáček. Připlatíte-li si za prostřední výbavu, dostanete i sedmipalcovou obrazovku multimédií s navigací a pětiletými aktualizacemi zdarma, výškově nastavitelné loketní opěrky vpředu a hliníková kola o sedmnácti palcích.

Nejvyššínabídne kromě zmíněných motorů i inovovaný dvoulitr, jenž se páruje výhradně s osmistupňovým automatem. Jde tak o jedinou možnost, jak pořídit C4 SpaceTourer se samočinnou převodovkou. S nejvýkonnějším motorem startuje vůz na částce 699.900 Kč a ve výbavě už nechybí nic podstatného. Dostanete asistenta pro parkování, rozpoznávání dopravních značek, kombinované čalounění interiéru látka/kůže, balíček ozdobných chromovaných prvků, textilní koberečky, elektrické otevírání zavazadelníku a dvoubarevná sedmnáctipalcová kola.

Citroën C4 SpaceTourer - technická data a české ceny Motor 1.2 PureTech 130 S&S 1.5 BlueHDi 130 S&S 2.0 BlueHDi S&S Zdvihový objem [cm3] 1199 1499 1997 Největší výkon [kW/min] 96/5500 96/3750 120/3750 Točivý moment [N.m/min] 230/1750 254/1750 370/2000 Převodovka 6M 6M 8A Max. rychlost [km/h] 210 198 210 Zrychlení 0-100 km/h [s] 9,6 12,7 9,7 Komb. spotřeba [l/100 km] 5,9 4 4,7 Cena Live [Kč] 449.900 499.900 Cena Feel [Kč] 469.900 524.900 Cena Shine [Kč] 539.900 599.900 699.900

Sedm míst zůstává za příplatek

Nezapomnělo se samozřejmě ani na náročnější rodiny, pro které Citroën připravil ještě větší Grand C4 Picasso, jež lze mít za příplatek 15.000 Kč se třetí řadou sedadel. Sedačky pro dva cestující navíc lze sklopit do podlahy, sezení před nimi posunout a navíc nechybí ani další výdechy klimatizace.

Co do motorů je nabídka totožná, avšak Grand C4 Picasso již nekoupíte v úvodní výbavě Live. Začíná se tak provedením Feel, které se zážehovou dvanáctistovkou přijde na 494.900 Kč. Moderní diesel s objemem 1,5 litru stojí minimálně 559.900 korun a na rozdíl od menšího sourozence koupíte v této úrovní i dvoulitr s osmistupňovým automatem, jenž vyjde na 619.900 Kč.

Vyšší Shine nabídne stejnou trojici motorů – základní benzin za 589.900 Kč, naftovou patnáctistovku s cenovkou 634.900 Kč a konečně dvoulitr za 734.900 českých korun. Skladba prvků jednotlivých výbav přitom odpovídá modelu C4 SpaceTourer. Ke všem zmíněným slevám a zvýhodněním nezapomeňme přičíst ještě prodlouženou značkovou záruku na pět let nebo 80.000 kilometrů.