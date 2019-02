Co čekat od návrhu legalizace marihuany: Nula zůstává. Zatím

Uživatelé konopí, neradujte se předčasně. Návrh na jeho legalizaci v žádném případě neznamená, že si hned po jointu můžete klidně odjet autem. Zaměřuje se totiž na pěstování pro osobní účely a také na zlepšení detekce drogy v krvi při řízení. Navíc předloha souzní s názorem policie i dopravních odborníků, že nulová tolerance při řízení by měla zůstat. „Tento zásadní mantinel musí být zachován,“ tvrdí předkladatel tohoto zákona Tomáš Vymazal z Pirátské strany. „Právo jednotlivce užívat drogu musí být jednoznačně podřazeno zájmu společnosti na bezpečnosti silničního provozu a převážné většiny jeho účastníků, kteří dodržují pravidla a nesnižují svou schopnost k řízení vozidla psychoaktivními látkami,“ je rezolutní Barbora Kudláčková z Národní protidrogové centrály. „Jsme jednoznačně pro oddělení užívání drog a řízení, tudíž plně podporujeme zákaz řízení s THC v krvi,“ souhlasí Veronika Kurečková z Centra dopravního výzkumu. Jak navíc připomíná soudní znalec z oboru toxikologie Jaroslav Zikmund, „i pojišťovny se drží nulové tolerance a uplatňují výluku z pojištění.“

Trestat smysluplně

Zabránit ovšem řidičům holdujícím konopí, aby si nedopřáli před jízdou pár šluků „trávy“, nejspíše nepůjde. Koneckonců podle dopravního experta Romana Budského evropští řidiči v průzkumech udávají, že každý dvacátý jezdí pod vlivem drog. V ČR jsou motoristé, kteří to přiznávají, tak tři ze sta. Přitom konopí je i kvůli své dostupnosti považováno za nebezpečnou drogu. Například britská komise The Independent Scientific Committee on Drugs, jež porovnávala škodlivost dvaceti nejčastěji zneužívaných návykových látek, konopí zařadila na nelichotivé osmé místo – představuje větší riziko než například LSD, extáze či halucinogenní houby.

Nebezpečí je jasně dáno, ovšem předkladatelé normy a policie se odlišují v názoru, jak správně odlišit, zda je řidič pod vlivem kanabinoidů, či nikoli. Zatímco policie hájí svoje aktuálně používané metody, Piráti chtějí přesnější diagnostiku zkoušenou v Americe a Kanadě. S nimi souzní i stanovisko Kurečkové z CDV: „Současné metody nejsou příliš přesné a vědci například z Národního ústavu duševního zdraví hledají nové postupy, jak testovat řidiče, abychom mohli přesně a spolehlivě určit míru aktivního ovlivnění.“

Čertovo kopýtko

A pak tu máme populisty, kteří čas od času zkoušejí vystrčit balonek ve smyslu malé tolerance jako u alkoholu. Zneužívají přitom informace z odborných kruhů, třeba z Národní protidrogové centrály: „Znalecké posudky říkají o hodnotách kanabinoidů v krvi menší než 2 ng/ml, že nemají vliv na řidičské schopnosti,“ přiznává Barbora Kudláčková z centrály. Své o tom ví i toxikolog Zikmund: „Je dokázané, že v hodnotách nad dva nanogramy na mililitr přichází psychoaktivní účinek, při překročení deseti významně narůstá riziko nehody.“ Tedy 0 až 2 ng/ml by tak mohlo být bez postihu, 2 až 10 ng/ml by šlo k přestupkovému řízení, nad 10 ng/ml pak k soudu. Jak tedy správnou hodnotu THC v krvi zjistit a bez rizika řídit? „Testery podobné policejním, dokonce i ty strážci pořádku používané, se dají koupit. Každý se může sám otestovat jako u alkoholu,“ uzavírá toxikolog. Zdá se tedy, že prolomení nulové tolerance zase někdo zkusí.

Marihuana a řízení

Konopí způsobuje pocit uvolnění až euforie. Negativně působí na koordinaci pohybů a paměť, rovněž tak nepříznivě ovlivňuje schopnost řidiče adekvátně reagovat na různé rizikové situace v silničním provozu. „Riziko vzniku nehody s vážným či smrtelným zraněním je v případě požití konopí ve srovnání s čistým řidičem až třikrát vyšší,“ tvrdí dopravní expert Roman Budský.

Co je terénní test

Standardizované terénní testy střízlivosti (Standardized Field Sobriety Test) určitě znáte z amerických filmů: „Vystupte z auta, jděte pomalu po čáře krajnice. Nebo zavřete oči a sáhněte si ukazovákem pravé ruky na špičku nosu.“ Právě praktickými úkoly proškolený policista zjistí, jestli je šofér schopen řídit, nebo ne. Pokud má řidič pozitivní stěrový test a zároveň se u testu střízlivosti chová divně – není schopen úkoly splnit, nebo nevydrží s nervy a zkusí utíkat pryč –, má policista opravdovou jistotu, že je šofér pod vlivem. Tedy nikoli jako dosud jen po stěrovém testu, který prokáže, že někdy v poslední době něco požil a možná to na něm ještě zanechalo nějaký vliv. Zatímco na alkohol existují terénní testy už roky, na intoxikaci THC je v současnosti v USA a Kanadě standardizují, ale ještě nemají hotovo. Výsledkem standardizace musí být sada úkonů a vyhodnocovací metodika, která bude mít opravdu směrodatné výsledky.

Rozhovor: Proti zbytečné šikaně řidičů

Nejsme pro toleranci konopí při řízení vozidel, chceme ale zajistit klid pro samopěstitele a také změnit testy, kterými se ovlivnění konopím zjišťuje, říká Tomáš Vymazal z Pirátské strany.

Měl by všem dospělým osobám na našem území umožnit pěstování, usušení a zpracování až pěti rostlin pro osobní potřebu. Také by mělo jít vzít si až 30 gramů konopí mimo domov, doma ho dlouhodobě skladovat až 1250 gramů. Návrh naopak neřeší jeho komerční dostupnost. Až vyřešíme nežádoucí perzekuci lidí, kteří jej pěstují pro vlastní potřebu, teprve pak můžeme zregulovat obdobné aktivity s komerční motivací. Sledujeme proto i další zkušenosti s legalizací komerčního nakládání s konopím v USA a Kanadě.

Měl by jim umožnit bez obav přiznat policii, že v minulosti si joint dali. Dnes vám totiž po takové informaci okamžitě budou chtít prohledat auto. V řízení pod vlivem konopných drog se nic nemění. Chceme prosadit používání standardizovaných terénních testů střízlivosti, aby k odebrání řidičáku nestačil jen pozitivní krevní test na metabolity THC. Ten už dnes nikdo v odborné komunitě nebere vážně. Určující musí být objektivní nezpůsobilost k řízení, již právě terénní test střízlivosti odhalí daleko lépe než stěrový nebo krevní. Jímá mě dnes hrůza, kolik řidičů přichází o papíry po extrémně citlivém stěrovém testu – po pozitivním výsledku jsou pod policejním nátlakem na téma „ve správním řízení je pokuta mnohem větší,“ takže se raději přiznají. Jsem přesvědčen, že musíme buď zavést standardizované terénní testy střízlivosti, nebo říct, že příležitostní uživatelé ilegální psychotropní látky mají řízení zakázáno bez ohledu na to, zda jsou aktuálně pod vlivem, nebo ne.

Malá tolerance THC by nic nepřinesla. Aktuálně používané stěrové testery sice velmi citlivě rozeznávají přítomnost metabolitů psychotropních látek v tělních tekutinách, ale za pozitivní nález považují už jejich malé množství. Řidič tak může být potrestán na základě falešně pozitivního výsledku ukazujícího přítomnost metabolitů v době, kdy již dávno pod vlivem není. THC má totiž extrémně široké rozpětí mezi minimální dávkou účinnou a smrtelnou. Dlouhodobí uživatelé si dokonce mohou vypěstovat takovou toleranci, že užívají i tisíckrát vyšší dávky THC než prvouživatel. Už dnes tak lze na silnicích potkat šoféry řídící zcela bez povšimnutí s hodnotami metabolitů konopí v krvi, jejichž výši by dopravák ani nemohl uvěřit. Těm by žádná tolerance hladiny THC nepomohla, i když právě oni jsou pravděpodobně příkladem řidiče, který by mohl „zvládnout jízdu pod vlivem“. Začátečníci, na něž má ale THC často nevyzpytatelné účinky, by za volantem rozhodně neměli sedět.

Ano, jen je potřeba to chápat jako nulovou toleranci pro řízení pod vlivem THC. Jeho přítomnost v těle nejsme schopni spolehlivě měřit, a proto nemůže být určujícím faktorem. Výzkum v oblasti dopravní bezpečnosti navíc ukazuje, že tolerance určité hladiny alkoholu u šoférů způsobuje subjektivně nižší vnímání rizik spojených s řízením pod vlivem, a to je přesný opak toho, co může mít snaha o stanovení nějaké tolerance za cíl.

Konopí má výhodu, že po jeho užití inhalační cestou je uživatel opět rychle střízlivý. Typicky jde o dvě až čtyři hodiny od užití, pak lze mluvit o vystřízlivění, prakticky bez ohledu na inhalované množství. Je ale pravda, že metabolismu kanabinoidů nerozumíme zdaleka tak dobře jako v případě alkoholu. Účinky konopí navíc ovlivňuje i aktuální stav uživatele. Začátečníkům bych rozhodně nedoporučil řídit v den, kdy konopí užili, protože ještě nevědí, jak na ně působí. Mnoho z nich přece popisuje, že jsou po užití zpomalení ještě druhý den. Zkušený uživatel je asi schopen lépe posoudit, jestli je ještě pod vlivem THC, nebo ne. Ale stejně by podle mě měl počkat aspoň hodinu od chvíle, kdy dostane pocit, že už není pod vlivem.

Víte, že …

… konopí samo o sobě není toxické a neumírá se po něm, ale jen na následky jeho kouření? Třeba v důsledku pádu, dopravní nehody či vdechnutí žaludečního obsahu.