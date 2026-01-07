Nissan pracuje na vlastní verzi Renaultu Twingo. Bude se jmenovat Wave
Nový nejmenší nissan se nechá inspirovat tzv. Pike cars, které se dodnes těší velkému zájmu fanoušků. Očekávejme tak výrazný retrofuturistický design.
Micra byla dosud nejmenším modelem značky Nissan na evropském trhu s krátkou přestávkou v letech 2009–2013, kdy se prodával model Pixo, přeznačkované Suzuki Alto. Čerstvě vstoupila do elektrické éry, když se s tímto jménem objevil přeznačkovaný Renault 5. Už rok a něco víme, že Nissan půjde ještě níž, že nabídne i přeznačkované twingo. Až nyní se však o chystaném voze dozvídáme něco víc.
Bude se jmenovat Wave, tedy „vlna“, a design se nechá inspirovat tzv. Pike cars z 80. a 90. let minulého století. Jde o nissany Be-1, Pao, Figaro a S-Cargo, jejichž výrazný vzhled inspirovaný 50. léty byl na hraně retrofuturismu a karikatury. Technický základ byl vždycky stejný – první generace micry s označením K10, vyráběná v letech 1982–1992.
Jejich společnou charakteristikou jsou kulaté přední světlomety, ovšem zbytek byl u každého auta jiný. Be-1 a pao jsou hatchbacky s různou stylizací, figaro je kabriolet – mimochodem dodnes velmi oblíbený ve Velké Británii – a s-cargo je malinká dodávka, svým vzhledem připomínající šneka s ulitou (což je ostatně reflektováno i v názvu, „s-cargo“ zní jako „escargot“, francouzsky „šnek“).
Na připravovaném Nissanu Wave tak můžeme čekat kulatá přední světla, ovšem jaký bude zbytek, je zatím ve hvězdách. Počítejme s jistým retrofuturismem i přehnanými detaily.
Wave se má vyrábět u Renaultu po boku twinga. Sdílet má i cenu do 20 tisíc eur (484 tisíc korun) a lithium-železofosfátovou baterii o kapacitě 27,5 kWh. Tato chemie je levnější a lépe snáší častější nabití do 100 % ve srovnání s běžnější nikl-mangan-kobaltovou chemií, má však nižší energetickou hustotu. Baterie má výrobce kupovat od čínského dodavatele CATL.
Novinka má přijít na svět v roce 2027. Je však možné, že se odhalení konceptu či prototypu, ne-li rovnou produkčního auta, dočkáme ještě koncem letošního roku.
zdroj: Autocar | foto: Nissan | video: Marek Bednář/Auto.cz