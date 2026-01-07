První zasouvací volant pro produkční auto je tu. Má jezdit ještě letos
Autoliv vyvinul pro robotické auto značky Tensor první zasouvací volant. Do sériové výroby má přijít ještě letos. Postará se o ni automobilka, která je podezřele často u soudu.
Vize budoucnosti to obsahovaly už před víc než deseti lety, kdy se objevily první reálnější ideje samořídících aut. Takové vozy neměly mít volant ani pedály a osádka neměla mít žádnou možnost vůz ovládat kromě zadání cíle do navigace. Od té doby však došlo ke značné racionalizaci autonomního řízení a volanty v autech naštěstí stále máme, i když je není vždy nutné držet, jak ukázalo např. nejnovější BMW iX3.
Koncepty aut ukazované na autosalonech také často nabízely přesuvné či schovávací volanty, které by se složily, pokud by auto řídilo samo v autonomii úrovně 4, která nevyžaduje od řidiče reakci v případě nouze. Do reality všedního dne však něco takového zatím nikdo nepřetavil – až do nynějška.
Společnosti Autoliv (gigant mezi subdodavateli dílů a technologií automobilkám) a Tensor (americký startup vyvíjející autonomní vůz) představily první zasouvací volant a pedály pro produkční auto. Oním autem je vlastní vůz s prozatímním názvem Robocar a zatím se nevyrábí, ovšem během letošního roku se to má změnit. O výrobu se má postarat vietnamská automobilka VinFast.
Robocar má zvládat samočinnou jízdu úrovně 4 a právě pro situace, kdy jede sám, se volant zasune do palubní desky a centrální displej se přesune před pasažéra, který byl ještě před chvílí řidičem. Také se pedály zasunou do svých chlívečků v prostoru pro nohy. Když autonomní jízda končí, všechno se zase vrátí na svá místa a vůz lze řídit vlastníma rukama.
Všechno se tu samozřejmě děje po drátě, jak řízení, tak i ovládání brzd. Schovávací volant nicméně představoval výzvu i po stránce pasivní bezpečnosti – skrz displej airbag nevystřelí. Firmy tak pro řidiče vyvinuly dva airbagy – jeden je klasicky ve volantu, druhý je technicky spíš airbagem spolujezdce.
„Technologie plně autonomního řízení poskytuje průlomový uživatelský zážitek, avšak mnoho lidí v určitých situacích stále vyžaduje manuální řízení. Náš duální přístup se zasouvacím volantem kombinuje to nejlepší z obou světů a dává zákazníkům svobodu volby,“ uvedl v prohlášení ředitel společnosti Tensor Jay Xiao. „Zasouvací volanty dříve existovaly pouze u koncepčních vozů – nyní tuto inovaci přinášíme do sériově vyráběných vozidel pro každodenní použití,“ dodal.
Kompletní detaily o voze zatím nejsou známé, víme jen, že má být luxusním SUV (sice jako SUV nevypadá ani náznakem, ale dnes je marketing důležitější než realita) mj. se vzduchovým odpružením, má mít baterii o kapacitě 112 kWh a armádu senzorů, čítající 37 kamer, 5 lidarů, 11 radarů, 22 mikrofonů, 10 ultrazvukových senzorů, 8 čidel hloubky vody a dokonce detektor kouře.
Výroba vietnamským VinFastem je pozoruhodný krok, protože o této automobilce svět slyší častěji v souvislosti s nějakým soudním sporem spíš než s auty. Jednou ona sama dává k soudu novináře a youtubery, protože v recenzích zmiňují i negativa jejích produktů, jindy naopak zákazníci ženou k soudu automobilku, protože se její vozy extrémně pomalu nabíjí, chybí jim slibované prvky nebo mají problémy s fungováním brzdových systémů. K soudu ji hnali za zavádějící informace poskytnuté před primárním úpisem akcií.
zdroj: Carscoops | foto: Tensor | video: Tensor, Autoliv