Co připravily automobilky pro Super Bowl? Propagují sport, film a znovu hýří vtipem

Finále letošní NFL mezi obhájci titulu New England Patriots a Philadelphia Eagles začíná v pondělí 5. února o půl jedné ráno středoevropského času a nového, případně staronového mistra budeme znát nad ránem. Fanoušci amerického fotbalu tak jistě zůstanou vzhůru. Super Bowl je ovšem také velkým komerčním svátkem a o jeho 52. ročníku to platí rovněž. Tohoto šílenství se už léta zúčastňují i automobilky, které pro závěrečné utkání nejvyšší ligy za mořem tolik populárního sportu se šišatým míčem nachystaly speciální reklamní spoty. Ty se budou vysílat i během zápasu na U.S. Bank Stadium v Minneapolisu.

Hyundai propaguje svůj nový crossover Kona s rozhodčím, který dětem rozdává červené karty jak na běžícím pásu. Vtip je v tom, že nehrají fotbal americký, ale kopanou, které za oceánem říkají soccer. Kia se s reklamou na Stinger vrací do sedmdesátých let minulého věku na opuštěný závodní ovál kdesi ve Státech. Angažovala Stevena Tylera, frontmana kapely Aerosmith a Emersona Fittipaldiho, dvojnásobného mistra světa F1 (1972, 1974) a vítěze Indy 500 z let 1989 a 1993, v devětaosmdesátém vyhrál i celé mistrovství CART.

Lexus ve spolupráci s Marvel Studios láká na LS 500 nové generace a zároveň na akční sci-fi Black Panther, která má premiéru 16. února. Chadwick Boseman si vystřihl roli válečníka a krále T’Chally, vůz řídí herečka Danai Gurira, druhý ve verzi F-Sport pak Letitia Wright v roli Shuri. Spot se natáčel v nočním Los Angeles. Mercedes chystá soutěž o černé kupé AMG C43 , nazvanou, což je hezká slovní hříčka.

Toyota hraje na emoce a připomíná životní příběh osminásobné paralympijské šampionky v alpském lyžování Lauren Woolstencroft z Kanady. Sponzoruje totiž i blížící se svátky zimních sportů v Jižní Koreji. Druhá její reklama propojuje sportovce různého věku a snahu automobilky vyvíjet prostředky moderní mobility, a to i individuální.

No a v posledním spotu poskytovatele internetových stránek Squarespace účinkuje Keanu Reeves. Milovník motorek sedí za řídítky KRGT-1 své vlastní firmy Arch Motorcycles a uhání s ní silnicí po poušti. Krátký spot přinese peníze providerovi i motocyklové továrně a druhý Reeves v roli samotného Boha odpovídá tomu na motorce, jestli si má založit společnost na jejich výrobu a udělat webovou stránku. Docela vtipné, ne?