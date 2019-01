Cupra má první dealerství v České republice. A další budou následovat

Pokud chcete naživo vidět Cupru Atecu či jiné produkty této nové sportovní značky patřící španělskému Seatu, zamiřte do Pyramida Centra v Praze-Průhonicích. Právě tady se totiž nachází první dealerství společnosti, která vznikla v únoru 2018 a zatím má na trhu jeden model. Co nevidět se však objeví další zastoupení, konkrétně se bavíme o Autocentru Šmucler v Plzni a Louda Brno.

Cupra má za úkol vyplnit prostor mezi mainstreamovým a prémiovým segmentem. Není to ale jen o sportovních autech pro běžný provoz, založena byla taktéž divize Cupra Racing vyvíjející vozy Cupra TCR pro okruhové závody cestovních vozů. Ani tady ale aktivity společnosti nekončí, opomenout nesmíme ani angažovat v seriálu ETCR, kam Cupra míří se svým elektrickým závoďákem e-Racer. Na startu jej uvidíme v roce 2020.

Cupru Atecu, tedy první produkt nové značky, asi netřeba blíže představovat. Kompaktní SUV dostalo zážehový dvoulitr TSI s výkonem 300 koní v kombinaci se sedmistupňovou samočinnou převodovkou a pohonem všech kol. Z klidu na stovku vůz zrychluje 5,2 sekundy a pokračovat může na maximální rychlost 217 km/h. Auto už nám v redakční garáži dělalo společnost a vy si už teď můžete přečíst, jak si vedlo ve srovnání s dalším koncernovým SUV se sportovním odznakem – Kodiaqem RS

Není to ale jen o autech. V nově otevřených dealerstvích se kromě Cupry Atecy můžete těšit také na sortiment příslušenství. Cupra navázala partnerství s několika malými studii a řemeslnými dílnami, které nabízí ručně utvořené výrobky a limitované edice produktů. Pokud to máte do Prahy, Plzně či Brna daleko, nezoufejte. Vozy Cupra lze objednávat i u autorizovaných prodejců Seatu.

Zatímco letos se vše bude točit hlavně kolem Cupry Ateca, v roce nadcházejícím už se můžeme těšit na další produkty. Třeba sportovní Cupru Leon, jenž vzejde z nové generace tohoto populárního španělského kompaktu. Počítá se i s kombíkem. Opomenout nesmíme ani připravované SUV-kupé, které bude prvním „neseatím“ produktem nové značky.