Cupra si k výročí nadělí další model. Ostrou Atecu brzy doplní SUV-kupé

Přesně 22. února loňského roku se světu představila zcela nová značka Cupra, která se odpojila od Seatu a začala produkovat vlastní sportovní vozy. Tím prvním se stala Cupra Ateca, kterou jsme již vyzkoušeli v rámci mezinárodních jízd i v tradičním redakčním testu . Martin ji dokonce provětral na autodromu v Mostě a zkusil s ní jedno rychlé kolečko.

My už ale víme, že u jediného modelu dlouho nezůstane. Cupra pilně pracuje na dalších produktech, přičemž tím následujícím se má stát nové SUV-kupé, nejspíše pojmenované Terramar. Název automobilka oficiálně nepotvrdila, jeho příjezd na ženevské výstaviště však ano. Uvidíme jej ale ještě dřív, přesně v den prvního výročí odhalí značka koncept nového auta společně s dalšími podrobnostmi.

uvedl Waynne Griffiths, předseda představenstva Cupry.

Video

Novinka prý pojí to nejlepší ze světa SUV a sportovních vozů. Podle našich informací můžeme očekávat sportovně-užitkový vůz velikostně ne tak vzdálený Atece, avšak se svažující se zádí. A jak naznačuje první uveřejněný náhled v přiložené galerii, těšit se můžeme i na sdružená zadní světla.

Hodně se začíná spekulovat o možnostech pohonu. Jen připomeňme, že Cupra Ateca dostala zážehový dvoulitr TSI s výkonem rovných 300 koní, pohonem všech kol a převodovkou DSG. V případě Terramaru se ale objevuje stále více spekulací o tom, že by tento model mohl dostat 2,5litrový pětiválec z Audi RS3, jenž by se i tady pojil se čtyřkolkou a dvouspojkovou převodovkou. Ten by prý mohl poskytnout o zhruba 100 koníků navíc. Na finální potvrzení si ale musíme ještě počkat.