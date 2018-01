Dakar 2018 – 12. etapa: Kolomý si chválí druhé místo

Na první místo se vrátil Rus Edouard Nikolajev na kamazu o jedinou sekundu před Argentince Frederica Villagru na ivecu.

Automobily a kamióny čekalo přes 700 kilometrů z Chilecita do San Juanu, na kterých mělo být 375 měřených. Kolomý vedl v etapě do Chilecita do devátého waypointu (časový kontrolní bod), ale nakonec zaostal pouhých 4:11 sekundy za Nizozemcem Tonem Van Genugstenem na Ivecu.

Martin Prokop skončil v automobilové kategorii v etapě na devatenáctém místě. V průběžném pořadí neopustil osmou příčku, ale devátý Nizozemec Peter Van Merkstejn ztrácí na českého jezdce pouhých 6:33 minuty. Podíl na tom má také hodinová penalizace, kterou Prokop ve dvanácté etapě dostal.

Motocyklisté a čtyřkolky nezávodili

Organizátoři Rallye Dakar se rozhodli kvůli nepříznivé předpovědi počasí zrušit 12. etapu pro motocykly a čtyřkolky. „Špatná předpověď počasí v oblasti Fiambalá neumožní vzlétnout vrtulníkům a zajistit tak bezpečný začátek etapy pro motocyklisty a čtyřkolky,“ odůvodnili své rozhodnutí. V dosavadním průběhu rallye museli vinou počasí zrušit již druhou etapu.

Vinou nepříznivých povětrnostních podmínek a částečně zaplavených cest v Bolívii se nezávodilo v pondělí. Pro orientaci přinášíme aktuální pořadí v obou kategoriích.

- 38. Brabec (ČR/Yamaha) +11:34:42; 42. Pabiška (ČR/KTM) +12:08:54; 47. Vlček (ČR/Husqvarna) +15:15:28; 68. Veselý (ČR/KTM) +33:07:32.

- 13. Macháček (ČR/Yamaha) +10:35:22; 15. Tůma (ČR/Yamaha) +12:58:05; 27. Roučková (ČR/Yamaha) +44:57:44.

Klymčiw chce vstát, Engel hodnotí

Český motocyklový jezdec Ondřej Klymčiw je po drobném zákroku, při kterém mu zavedli do plic drén. Ten má za úkol odvádět tekutinu, která se mu dostala do plíce v důsledku poranění při operaci. Chce se hýbat, vstávat, ale musí zůstat v klidu. Zatím se nechce fotit. Na facebookovském profilu to sdělila manželka Tereza. Prý ho k focení přemluví.

Ke svému odstoupení ve středeční etapě se vyjádřil také motocyklový jezdec Milan Engel z týmu Moto Racing Group. „Na trať nás pořadatelé pouštěli po autech a kamionech, takže byla dost rozbitá. K nehodě došlo na kamenitém úseku, když mě motorka bez předchozího varování nakopla a ještě spadla na mě. Nějakou dobu jsem tam ležel, než přiletěla helikoptéra. Převezli mě nejprve do Fiambaly a odtud do nemocnice v San Juanu. Tady všechna vyšetření ukázala, že naštěstí nemám nic zlomeného, ale celé tělo je dobité a nemůžu se pořádně pohnout,“ uvedl Engel.

Český závodník následně shrnul své účinkování na jubilejním ročníku: „Strašně mě mrzí, co se stalo. Nepřijel jsem Dakar dojet, ale mojí touhou bylo sáhnout na dobrý výsledek. Čtyřiadvacáté místo průběžného pořadí svědčí o tom, že jsem na to měl. Když jedete takhle vysoko, tak je to o štěstí, jestli se vám něco nestane. Bohužel to štěstí nebylo na mojí straně. Děsně mě to mrzí a omlouvám se sponzorům i týmu za to, že se mi nepovedlo soutěž dokončit.“

Výsledky v 12. etapě

1. Al-Attiyah, Bäumel (Katar, Fr./Toyota) 5:49:57; 2. Peterhansel, Cotret (Fr./Peugeot 3008 DKR) +2:03; 3. De Villiers, Von Zitzewitz (Jar., Něm./Toyota) +4:33; … 19. Prokop, Tománek (ČR/Ford) +1:29:25.

1. Van Genugsten (Niz./Iveco) 7:00:36; 2. Kolomý (ČR/Tatra) +4:11; 3. Nikolajev (Rus./Kamaz) +6:21.

Pořadí po 12. etapě

1. Sainz, Cruz (Šp./Peugeot 3008 DKR) 42:24:31; 2. Peterhansel, Cotret (Fr./Peugeot 3008 DKR) +44:41; 3. Al-Attiyah, Bäumel (Katar, Fr./Toyota) +1:05:55; … 8. Prokop, Tománek (ČR/Ford) +7:04:26.

1. Nikolajev (Rus./Kamaz) 47:14:31; 2. Villagra (Arg./Iveco) +1 s; 3. Vjazovič (Bělorus./MAZ) +3:26:14... 10. Kolomý (ČR/Tatra) +8:55:12.

Ve čtvrtek večer středoevropského času byli ještě na trati Ouředníček (Ford) v hodnocení automobilů, Šoltys (Tatra) a Macík (Liaz) za volanty kamionů.

Výsledky jsou neoficiální.