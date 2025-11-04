Decentně jen vypadá: Toyota oživila klasický Land Cruiser výkonným motorem s turby
Toyota vyšla s projektem, který potěší každého fanouška poctivých off-roadů. Pod názvem Turbo Trail Cruiser oživila legendární model Land Cruiser FJ60 z osmdesátých let – ovšem s technikou, která má k té dobové hodně daleko.
Tohle auto je definicí slova sleeper. Na první pohled jde o klasiku: hranatá karoserie, chromované doplňky a barva Silver 147, tedy originální odstín z roku 1986. Pod kapotou se ale odehrála zásadní změna.
Původní řadový šestiválec nahradil moderní motor z Toyoty Tundra – 3,4litrový vidlicový šestiválec s dvojitým přeplňováním, výkonem 389 koní a točivým momentem 650 Nm. K tomu samozřejme přibyla patřičná moderní kabeláž. Dále je ale zajímavé spíše to, co vše zůstalo původní.
Jinak překvapivě původní
Toyota záměrně nesáhla po nové automatické převodovce, ale ponechala pětistupňový manuál z původního FJ60. Aby to celé fungovalo, vznikl speciální adaptér mezi motorem a převodovkou, nový výfukový systém a přizpůsobené uchycení motoru.
Samotný rám i pohon všech kol zůstaly bez větších změn. Drobnými úpravami prošel podvozek – byl zvednut o 1,5 palce (zhruba 3,8 cm). Nejviditelnější změnou je obutí do pneumatik o vnějším průměru 35 palců. Hlavně díky nim vůz působí o něco robustněji, ale stále si zachovává autentický vzhled klasického Land Cruiseru.
Také interiér zůstal věrný původnímu stylu – látkové sedačky, analogové přístroje a jednoduché ovládání. Toyota jen přidala moderní zvukový systém JBL, který zapadá do původního designu palubní desky.
Výstava možností
Projekt nese název Turbo Trail Cruiser a bohužel není určený k sériové výrobě, vznikl pro tuningovou výstavu SEMA. Toyota tak ale ukazuje, že i původní konstrukce z 80. let se dá spojit s moderním motorem, emisními normami a každodenní použitelností.
Zajímavé je, že projekt vznikl přímo v americkém vývojovém centru Toyota Motor North America (TMNA), konkrétně v oddělení Toyota Motorsports Garage v Plano v Texasu. Tým, který má běžně na starosti závodní speciály pro off-roadové soutěže, tentokrát dostal zadání vytvořit vůz, který by vypadal jako klasický Land Cruiser, ale jezdil jako moderní teréňák.
Cílem bylo zachovat charakter původního auta – tuhé nápravy, mechanické ovládání a ruční řazení – ale doplnit je o výkon, který by tehdy působil jako sci-fi. Toyota tím zároveň naznačuje směr, jakým může jít její heritage program, tedy tovární obnova a modernizace starších modelů.
Stejný přístup automobilka využila u loňských projektů GR Heritage Parts pro Supru nebo AE86. Turbo Trail Cruiser tak nemusí být jen výstavní kuriozita, ale i symbol rostoucího zájmu Toyoty o propojení své historie s moderní technikou. Tento přístup je nám rozhodně sympatický.
Zdroj: Pickup Truck + SUV Talk Foto: TMNA