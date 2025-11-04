Tři české premiéry na jednom místě: Hyundai se na e-Salonu v Letňanech blýskne
Automobilka Hyundai na e-Salonu představí koncept Three, nové vodíkové SUV Nexo a faceliftovaný Ioniq 6.
Pražský veletrh čisté mobility e-Salon přivítá řadu značek známých i neznámých. Hyundai patří k těm prvním a slibuje, že se na jeho stánku v Letňanech bude na co dívat.
Tím nejzajímavějším bude koncept Three, který se prvně ukázal na mnichovském autosalonu IAA. „Jedná se o předobraz modelu IONIQ 3, kompaktního elektromobilu B-segmentu, který modelovou nabídku Hyundai rozšíří již v příštím roce. Bude určen primárně pro evropské trhy a vyráběn v závodu značky v Turecku,“ uvádí automobilka.
Placatě působící vůz má do sériové podoby opravdu daleko, můžeme však doufat, že jeho klíčové prvky, jako tvar bočních oken, spoiler „kachní ocas“ nebo příď výrazně připomínající seriálový Viper Defender, se dostanou do výroby. „Jsme rádi, že máme možnost Concept Three ukázat českým zákazníkům, protože získat ho nebylo v konkurenci řady akcí z celé Evropy vůbec snadné,“ říká PR manažer českého zastoupení značky David Pavlíček.
Kromě tohoto konceptu ukáže Hyundai na e-Salonu také facelift modelu Ioniq 6 včetně verze N, kterou si české publikum bude moci naživo prohlédnout vůbec prvně. Premiéru měl letos v létě na Festivalu rychlosti v Goodwoodu.
Dostaví se i druhá generace modelu Nexo s pohonem na vodíkové palivové články. Třebaže oproti konceptu Three vypadá výrazně jinak, oba tyto modely se drží nového designového jazyku značky Hyundai, nazvaného Art of Steel. Ten budou postupně dostávat i další modely.
Letošní e-Salon bude probíhat mezi 14. a 16. listopadem na výstavišti v pražských Letňanech. Stánek automobilky Hyundai bude v hale 4.
zdroj info, foto, videa: Hyundai