Dakar 2018 – 3. etapa: Zářili Macík a Prokop

Výrazným způsobem však dal o sobě vědět osmým místem v hodnocení automobilů Martin Prokop. Stínem byl pád a zranění motocyklového jezdce Ondřeje Klymčiwa.

Trasa třetí etapy byla naplánovaná stále na peruánském území a to z Pisca do San Juan de Macrona. Měřila 502 kilometrů a z toho 295 km tvořilo úsek rychlostní zkoušky. Účastníci na motocyklech a čtyřkolkách absolvovali jiný úsek tratě v délce patnácti kilometrů, ale v součtu odjeli stejnou vzdálenost, jako všichni ostatní.

Shrek se válel, ale dojel

Dramatické chvíle zažil na trati Martin Prokop. Během celé pondělní etapy se pohyboval v první desítce a v cíli byl hodnocený na osmém místě. V průběžném pořadí je devátý, jako jediný soukromník mezi piloty továrních týmů. “Naprosto šílená záležitost, děsný mazec,” popsal Prokop svoje pocity těsně před tím, než se vydal na dvě stě kilometrů dlouhý přejezd z cíle speciální etapy do bivaku a dodal: “Projeli jsme spoustu těžkých dun a posledních padesát kilometrů svítilo sluníčko do očí tak silně, že jsme neviděli na hrany dun. Jeden přejezd jsme špatně odhadli a po dopadu do písku se náš Shrek (přezdívka Fordu F-150) zapíchl do písku a několikrát se přetočil přes předek. Naštěstí se nám povedlo dopadnout na kola a dojet do cíle erzety. Auto je pomuchalné a doufáme, že vydrží,” líčil Prokop momenty z pondělních kilometrů.

Bohužel mimo hru je naopak loni loni nejúspěšnější český motocyklový jezdec Ondřej Klymčiw. Ještě po průjezdu čtvrtým waypointem (časová kontrola) byl na 29. místě s mankem jen 6:43 sekundy na lídra. Později však měl bohužel nehodu. Na jeho facebookovském profilu se objevila zpráva, že havaroval a je na cestě do nemocnice. Podle informací z Facebooku jeho týmu byl v pondělí večer středoevropského času v nemocnici bohužel stále v bezvědomí. „Ondra je v nemocnici v Limě na vyšetření, není při vědomí. Víc zatím nevím," sdělila Klymčiwova manželka Tereza.

Veselý: Děsné pády i zranění

Nejlepším českým motorkářem byla ve třetí etapě Milan Engel z týmu Moto Racing Group, který dojel na 36. místě. „Nebylo to vůbec snadné. Bohužel jsem viděl i malér Ondry Klymčiwa, kterého zřejmě rozhodily malé duny. Když jsem jel kolem, ještě tam, ležel a kolem něj byli lidi, kteří se mu snažili pomáhat. Snad to nebude nic vážného. V dalším průběhu etapy se mi podařilo dojet šikovného navigátora, tak jsme se drželi spolu. Motorka i já jsme v pořádku a zítra zase zkusíme udělat dobrý výsledek,“ řekl na Facebooku Engel. Aktuálně je na 35. příčce nejlépe umístěným českým motocyklovým závodníkem.

Originální zážitky v cíli měl také Jan Veselý, motocyklový jezdec týmu Motor Racing Group. „Pouhý kilometr před cílem jsem skočil na duně a urazil kus předních řídítek. Naštěstí se mi podařilo ten zbytek do cíle dokormidlovat a opravím to, to nebude problém. Musím však říci, že už jsem na Dakaru zažil hodně, ale tohle, co bylo vidět v pondělí, fakt nepamatuju. Takových nehod, zranění, a to jsme teprve na začátku soutěže,“ popsal své dojmy Jan Veselý.

Před pondělní půlnocí středoevropského času nebyli ještě v cíli Tomáš Ouředníček (automobily) a piloti kamionu Aleš Loprais, Pavel Vrňák a Robert Randýsek. Tomáš Kubiena na čtyřkolce bojoval s opravou motoru několik kilometrů před cílem měřeného úseku etapy. V cíli nebyl ani český pilot tatrovky Martin Kolomý, který stál v dunách dvacet kilometrů před cílem etapy.

Trať čtvrté etapy, která je na programu v úterý 9. ledna, vede ve smyčce se startem i cílem v San Juan de Marcona. Etapa měří pro všechny startující 444 kilometrů a z nich je 330 jako rychlostní zkouška. Na všechny účastníky čeká jeden z nejdelších souvislých písečných úseků v historii Dakaru. Je dlouhý sto kilometrů a během této vzdálenosti čekají duny všech velikostí. Na závěr etapy přijde navigační test při hledání posledního kaňonu.

Výsledky ve 3. etapě

1. Sunderland (Brit./KTM) 3:20:43; 2. Benavides (Arg./Honda) +3:03; 3. Price (Aus./KTM) +3:28; … 7. Svitko (Slov./KTM) +6:03; 34. Engel (ČR/KTM) +33:08; 40. Brabec (ČR/Husqvarna) +39:34; 46. Pabiška (ČR/KTM) +51:46; 81. Vlček (ČR/Husqvarna) +1:30:39; 92. Veselý (ČR/KTM) +1:43:46; 109. Lhotský (ČR/KTM) +2:16:17; 114. Novotná (ČR/Husqvarna) +2:42:38.

1. Casale (Chile/Yamaha) 3:58:08, 2. Hernandez (Peru/Yamaha) +29:51; 3. Karjakin (Rus./Yamaha) +30:17; … 16. Macháček (ČR/Yamaha) +34:41; 33. Tůma (ČR/Yamaha) +1:38:39; 42. Roučková (ČR/Yamaha) +2:52:52;

1. Al-Attiyah, Bäumel (Katar, Fr./Toyota) 3:09:08; 2. Peterhansel, Cotret (Fr./Peugeot 3008 DKR) +4:05; 3. Sainz, Cruz (Šp./Peugeot 3008 DKR) 2:56:51; … 8. Prokop, Tománek (ČR/Ford) +18:56; 39. Vaculík, Plechatý (ČR/Ford) +1:53:17.

1. Villagra (Arg./Iveco) 3:56:37; 2. Nikolajev (Rus./Kamaz) +35 s; 3. Mardějev (Rus./Kamaz) +4:09; 4. Macík (Liaz) +13:18; … 11. Šoltys (ČR/Tatra +53:08; 17. Loprais (ČR/Tatra) +1:26:15.

Pořadí po 3. etapě

1. Sunderland (Brit./KTM) 6:44:23; 2. Benavides (Arg./Honda) +4:38; 3. Quintanilla (Chile/Husqvarna) +5:00; … 14. Svitko (Slov./KTM) +18:42; 35. Engel (ČR/KTM) +1:14:17; 47. Pabiška (ČR/KTM) +1:50:26; 72. Vlček (ČR/Husqvarna) +2:54:19; 78. Brabec (ČR/Yamaha) +3:07:20; 92. Veselý (ČR/KTM) +4:21:34; 102. Novotná (ČR/Husqvarna) +5:11:29; 111. Lhotský (ČR/KTM) +5:53:16.

1. Casale (Chile/Yamaha) 8:03:25, 2. Karjakin (Rus./Yamaha) +26:13; 3. Copetti (Arg./Yamaha) +26:43; … 24. Macháček (ČR/Yamaha) +3:14:09; 29. Tůma (ČR/Yamaha) +3:40:14; 42. Roučková (ČR/Yamaha) +9:28:11.

1. Peterhansel, Cotret (Fr./Peugeot 3008 DKR) 6:34:58; 2. Despres, Castera (Fr./Peugeot 3008 DKR) +3:11; 3. Al-Attiyah, Bäumel (Katar, Fr./Toyota) +7:43; … 9. Prokop, Tománek (ČR/Ford) +38:56; 36. Vaculík, Plechatý (ČR/Ford) +4:39:23.

1. Nikolajev (Rus./Kamaz) 7:47:19; 2. Villagra (Arg./Iveco) +8:58; 3. Višněvskij (Bul./MAZ) 52:34; … 5. Macík +1:01:34; 7. Loprais (ČR/Tatra) +1:31:18; 14. Šoltys (ČR/Tatra) +2:42:22.

Výsledky jsou neoficiální.