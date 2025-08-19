Kombík Audi s výkonem vyšším než RS6 za méně než milion? Existuje!
Od německé prémie čekáme hodně, ale ceny nižší než škodovka v základu ne. Přesto i to je možné, jen se nebojte, že by se Němci o své levné modely podělili s Evropany. Dokazuje to schopný elektrický kombík AUDI E5 Sportback.
Elektromobily Audi nepatří mezi to nejlevnější zboží v Evropě. Ostatně není divu, zejména ty nejnovější patří i technicky na špici toho, co se u nás dá koupit. Přesto Audi nově prodává také model, který minimálně papírově předčí většinu toho, co koncern Volkswagen v Evropě nabízí, a přitom se i ve vrcholné verzi vejde do milionu. Jak je to možné?
Ačkoliv je koncern Volkswagen v Číně stále velmi silný, poslední roky prodeje všech jeho značek padají. Nedávno se proto rozhodlo o nové strategii, jejíž součástí je vývoj modelů specifických pro lokální trh. Nejen to, část z nich bude využívat i techniku získanou od lokálních partnerů. A nejde jen o pár komponentů, ale rovnou celý technický základ.
Tak vznikl vůz AUDI E5 Sportback a velká písmena zde nejsou omylem. AUDI je totiž nová značka spadající pod společný podnik SAIC Volkswagen, která je brána separátně od původního Audi. To nové má logo jako logo velká písmena, to původní si nechává své propojené kruhy. Nový kombík E5 právě vstoupil do prodeje za cenu začínající v přepočtu na 686.000 Kč.
Za to místní dostanou skoro 4,9 metru dlouhý vůz, postavený na platformě ADP, získané od značky IM, spadající pod SAIC. V základu má pohon na zadní kola, výkon 220 kW a zrychlení na stovku za 6,4 sekundy, energii poskytuje LFP baterie o kapacitě 76 kWh. Za příplatek kolem 100.000 Kč se velikost baterie zvýší na 100 kWh a výkon na 300 kW. Tato verze má ujet až 770 kilometrů podle čínského cyklu CLTC, reálně tedy asi o třetinu méně.
V nabídce jsou i verze s pohonem všech kol, nižší z nich má 386 kW a baterii o kapacitě 83 kWh, vyjde přitom na stejných 788.000 Kč jako silnější ze zadokolek. Vrcholem je verze nazvaná Flagship Quattro se 100 kWh NMC baterií a výkonem 579 kW, která na stovku zrychlí za 3,4 sekundy. I ta stojí jen 935.000 Kč, za což se u nás nedá pořídit ani základní Enyaq. AUDI E5 má 800V architekturu s ultrarychlým nabíjením, které má dosahovat výkonu až 500 kW.
Myslelo se samozřejmě i na moderní funkce, a tak je E5 Sportback vybaven 27 senzory, včetně jednoho lidaru od společnosti Hesai, třemi milimetrovými radary, 12 ultrazvukovými radary a 11 kamerami, které posílají data do systému Momenta ADAS, vše zpracovává čip Orin X od Nvidie.
Uvnitř auta je obrovský, přes celou kabinu roztažený 59palcový LED displej s operačním systémem AUDI OS, poháněný čipem Qualcomm Snapdragon 8295. Nechybí ani AI asistent jménem Doubao od společnosti ByteDance (tvůrce TikToku), u něhož se očekává vysoká kvalita hlasového ovládání a sémantického porozumění. Na Šanghajském autosalonu jsme v novém AUDI i seděli a nízká cena se na kvalitě nijak nepodepsala, působil podobně dobře jako evropské modely.
Firma začala objednávky na auto přijímat tento týden, k prvním zákazníkům se dostanou už příští měsíc. Následovat bude SUV na stejném základě, maskované prototypy už byly nachytány na čínských cestách. S vývozem kdekoliv mimo Čínu se podle dostupných zpráv u nové značky neuvažuje.
Zdroj: Audi, zdroj foto Audi, zdroj videa: Audi