Dakar 2018 pohledem českých žen: Nejtěžší soutěž pro Olgu Roučkovou a Gabrielu Novotnou

Organizátoři jubilejního ročníku slibovali náročnou trať. Účastníci potvrzují, že své slovo dodrželi. Trasu z peruánské Limy přes bolivijský La Paz až do argentinské Cordoby dokončilo 55 procent startujících.

Atmosféra se musí zažít, opravdová nádhera. Každý den jsem dojížděla do bivaku s úsměvem. Šťastná, že můžu pokračovat. Zkušení borci ovšem prohlašovali, že to organizátoři trochu přešvihli. Nebývá běžným zvykem, aby i tovární jezdci dojížděli za tmy.

Úplně na maximum! Je to nepopsatelný pocit.

V hodnocení žen byla přede mnou v době pádu pouze ostřílená Laia Sainzová. Takže jsem odstupovala z druhého místa, což mi přijde taky hodně líto.

Ani jsem nečekala tak krásné umístění v mužské kategorii, natož že budu stát na třetím místě ve společném hodnocení žen na motocyklech a čtyřkolkách.

Po dobré kondiční přípravě se to dalo zvládnout. Duny v Peru nebyly tím nejtěžším. Pouze čtvrtý den se zdály být hodně vysoké, ale nikoliv nepřekonatelné.

První půlku soutěže to šlo. Od poloviny závodu však už byla znát únava, hlavně spánkový deficit. Ovšem celý tým Moto Racing Group mi ve všem maximálně pomáhal, což bylo alfou a omegou úspěchu.

První polovina maratonské etapy v hodně měkkém písku, přes velbloudí trávu. Dalo se volit jen několik stop, které byly navíc hodně rozjezděné. Podobné to bylo v etapě, kde jsem spadla. Tam se jelo pro změnu prakticky jednou stopou ve vláčku skoro tři sta kilometrů. To nebylo moc záživné.

Startovala jsem jako jedna z posledních a měla trať rozbitou od automobilů a kamionů. Velké koleje po kolena mi nadělaly mnoho vrásek. Dá se říci, že jsem si během každé etapy vystřihla minimálně 150 kilometrů trialové vložky, kdy bylo navíc nutné uskakovat autům, která mě předjížděla.

Vůbec ne. Naopak v té pro mě nešťastné etapě byla dvě navigačně náročná místa, která se mi podařilo zvládnout a dohnat ztrátu z předchozí jízdy. Každý večer jsem přípravou itineráře na další etapu strávila minimálně dvě hodiny.

Hodně mi pomáhal týmový kolega Milan Engel, který se mnou každý večer trpělivě procházel itinerář a vše mi trpělivě vysvětloval.

Dvakrát. Premiérově v první části maratonské etapy a pak, když jsem dojížděla ten nešťastný úsek se zraněním.

Myslím pětkrát. V týmu si ze mě už dělali srandu, že miluji noční etapy.

Neviděla jsem kámen, který byl v řečišti zahrabaný v písku, a najela do něj. Bohužel se mi povedlo narazit předním i zadním kolem. Takže jsem chvíli jela po předním, ale neustála to a spadla na rameno.

Bolelo to, ale nevěděla jsem, jak moc je to vážné. Ve zbývajících devadesáti kilometrech etapy jsem čtyřikrát spadla, protože mě bolela ruka a motorka nešla udržet. Čtyřikrát se mi ji povedlo zvednout, i když se mi točila hlava a musela jsem se vydýchat, napít a pokračovat dál. Po pátém pádu mi bylo už hodně špatně. Po nějakém čase přijela Olina Roučková. Postavila mi mašinu a pokračovaly jsme společně.

Přetrhlo se mi lanko, a tak jsem ho provizorně opravila a dojížděla pět set kilometrů s jeho navázáním na palec pravé ruky. Bohužel jsem si tak pošramotila šlachy, které mě následně hodně zlobily.

Vlastní nešikovností jsem zapadla pod dunou. Než se mi povedlo mašinu vyprostit, prohnal se okolo kamion a zadním kolem skočil na mé přední kolo. Já musela následně stroj znovu vykopat z písku, sundat kolo, mírně ho rovnat kamenem, nasadit zpátky pomalu se vydat do bivaku. Rozhodně jsem se nechtěla vzdát. Při opravě mě dojel Martin Kolomý s tatrovkou a asi na čtvrt hodiny se postavil tak, aby mě nikdo nepřejel.

Běžně se mě jezdci ptali na správný směr a orientační body. V takovém případě stačilo říci, aby se zařadili za mnou. Naopak mi několikrát pomohli soupeři zvednout motorku zahrabanou v písku. To jsou věci, které se dějí běžně. Závodníci vědí, že se mohou dostat sami do podobné situace.

Stávalo se to každý den. Jednou jsem dokonce asi dvacet kilometrů před cílem tahala kamaráda z trnkového keře, kde zaparkoval motorku tak nešikovně, že nemohl vylézt. Naštěstí se mu nic nestalo.

Prakticky každý den s Honzou Veselým, který jel podobným tempem jako já. Hezky jsme si zazávodili také s Rudou Lhotským, než musel odstoupit.Jednou jsme se potkali s Gabrielou po osudném pádu, kde jsem jí pomáhala sbírat motocykl ze země. Udělaly jsme si dámskou jízdu a společně dorazily do cíle etapy.

Spíše mě zajímalo pořadí žen, kde mně byly za soupeřky dvě holky z továrních týmů a jedna z amatérského s tovární podporou.

Nebyl vůbec čas. Dostávala jsem se do bivaku pozdě. Takže zbyl čas na základní hygienu, najíst se, připravit si roadbook a jít spát.

Po těžkém pádu Ondry Klymčiwa jsme v týmu první dny řešili, zda bude moci vůbec chodit. Nikoho nás v té době moc vlastní výsledky příliš nezajímaly. Ondra je ovšem bojovník.

Milan Engel i Tomáš Kubiena na čtyřkolce jsou výborní jezdci i povahou. Bylo mi velmi líto, že jejich cesta na Dakaru skončila.

Jednoznačně říkám: Chci se vrátit.

Všechno je zatím hodně čerstvé. Nevylučuji ovšem, že pojedu znovu.

Co říkají muži?

Hluboce před oběma smekám. Škoda pádu a zranění Gabriely, která by určitě bez větších problémů dojela do cíle. U Olgy mě udivovalo, jak dojížděla často za tmy, unavená, ale pořád se snažila usmívat. Po letošním, extrémně náročném Dakaru mají rozhodně na to, aby zvládly další ročníky.

Olgu jsem jako týmovou kolegyni vídal více. Často končila etapu hodně unavená, ale pořád plná pozitivní energie, že musí jet dál. Musí vylepšit navigaci, ale při samotné jízdě na čtyřkolce má je dost rychlá. Gabriela má dobrou techniku jízdy a výborně zvládala velké peruánské duny. Dokázala, že má na Dakar po všech stránkách.

Hluboká poklona oběma, letos to bylo fakt drsné. To jsem ještě nezažil. Jednoznačně dokázaly, že mají na to, aby jezdily nejtěžší soutěž na světě. Zaslouží uznání.

Podaly naprosto famózní výkon. Asi málokdo jim před startem dával šance, že dojedou do cíle. U Gábiny je škoda zranění, ale letos padali motocykloví jezdci opravdu hodně. Olina to měla těžší, protože vyrážela pokaždé na rozbitou trať.

Ženy na Dakaru

Letošního ročníku slavné soutěže se zúčastnilo dvanáct žen, včetně Gabriely Novotné a Olgy Roučkové a cíl vidělo šest z nich. V kategorii motocyklů startovaly čtyři a ve čtyřkolkách dvě. V hodnocení automobilů jich bylo šest - čtyři řidičky a dvě na sedadle navigátorky. Nejlepšího výsledků dosáhla Španělka Laila Sainzová, která při osmém startu na Dakaru dosáhla na svůj nejlepší výsledek a dojela na 12. místě.

Gabriela Novotná

Narozena: 1. 11. 1989

Stav: svobodná

Povolání: tlumočnice a lektorka angličtiny a francouzštiny

Bydliště: Praha

Hobby: motorismus, tlumočení, adrenalinové sporty

Tým: Klymčiw Racing (Indigo Racing)

Stroj: Husqvarna FE 450

Největší úspěchy: 42. na španělské Merzouga rallye 2017 (kvalifikace na Dakar, 1. v kategorii žen), 45. na řecké Hellas Rallye Raid 2017 (2. v kategorii žen), 34. Serres Greece Rallye 2017 (1. v kategorii žen)

Olga Roučková