Dakar 2019 – 4. etapa: Skvělý Macík dojel druhý

Ve čtvrtek bylana programu první část maratonské etapy. Večer v bivaku se závodníci musejí obejít bez asistence mechaniků. Startovní pole se rozdělí do dvou skupin. Kamiony automobily a buginy kategorie SxS zamíří do Moqueguy, kde také přenocují. Cestou z Arequipy na ně čeká celkem 664 kilometrů, z nichž 405 absolvují v rámci rychlostní zkoušky.

Ve 23 hodin středoevropského času (o pět hodin méně bylo v té době v Peru) byla na trati Olga Roučková na bugině SxS.

Franta drží posádku

Podle informací online výsledků organizátorů vedl Martin Macík několik výraznou část měřeného úseku. V cíli byl jen o 89 sekundy za vítězným Rusem Karginovem a jako jediný ze špičky se dokázal vklínit mezi ruské kamazy. Čtvrteční výsledek ho posunul na čtvrtou příčku v průběžném pořadí.

„Byla to zase parádní rozbíječka se vším všudy,“ uvedl Macík svoje dojmy a dál spontánně pokračoval: „Jak se nám to druhé místo v etapě povedlo? Topili jsme, co to šlo, ale pořád bylo v hlavě, že je to maratonská etapa a musíme jet s klidem. Když byla pista, tak jsem to držel, ale řečiště bylo hodně kamenité, tak bylo rozumné jet pomaleji. Auto ovšem fungovalo výborně. Navigátor Ferry (Tomášek) se nikde neztratil, jenom já udělal dvě malé chybičky a poslal to zbytečně mezi nějaké kameny. Takže spokojení určitě jsme, ale nesmíme zapomínat, že je to teprve čtvrtá etapa. Jeli jsme, jak umíme, ale nesmíme to zase moc dramaticky prožívat,“ zhodnotil Macík dojmy těsně před tím, než se vydal na přejezdovou trasu.

Prokop bojuje s poloosou

Automobily (společně s kamiony) zamířily do Tacny, kde se večer musí posádky obejít bez doprovodů. Předtím však musely ještě absolvovat další speciálku dlouhou 405 kilometrů a také 240 kilometrů dlouhý spojovací úsek. Rychlostní zkouška byla rozdělena na dva úseky. První měřil 205 km, následovala 55 kilometrů dlouhá neutralizovaná zóna, a pak 146 km druhé „ostré“ sekce se spoustou neoblíbeného písku feš feš.

Katařan Al-Attiyah vyrážel na trať tři minuty za vítězem předchozí etapy Stéphanem Peterhanselem s buggy Mini týmu X-raid. Postupně se soupeři přibližoval a v cíli byl o dvě minuty rychlejší než Francouz, ale i dakarský rekordman má důvod k radosti. Třináctinásobný vítěz Dakaru spadl po chybě v úterní etapě až na třinácté místo celkově, včera se ale vyhoupl na třetí pozici a dnes si v průběžném hodnocení zase o stupínek polepšil na pomyslnou stříbrnou příčku. Smůlu měl jeden z favoritů Nizozemec Ten Van Brinke (Toyota), který ztratil v etapě témě tři hodiny.

Obrovskou smůlu měl Martin Prokop, který se držel v kategorii automobilů na šestém místě. „Prvních tři sta kilometrů se nám jelo skvěle, ale pak nám bohužel v hodně sypkém písku feš feš nám praskla poloosa. Bohužel Tomáš Ouředníček byl za námi dvě hodiny, asistenční kamion nám také nemohl pomoci. Statečnou práci odvedl navigátor Honza Tománek, který nápravu nějak domlátil. Snažíme se teď ještě všechno dát nějak dohromady. V pátek nás čeká v rámci maratonské etapy nejdelší auto trati a auto v té nejlepší kondici. Tak nám držte palce,“ uvedl na svém facebookovském profilu Prokop.

Brabec nechtěl zlomit řídítka

Novým lídrem mezi motocyklisty je Američan Ricky Brabec, který porazil na trati mezi Arequiou a Moquegua druhého Matthiase Walknera z Rakouska o více než šest minut. Dosavadní lídr Peruánec Pablo Quintanilla ztratil na 351 kilometrech přes 20 minut a klesl na druhé místo. Čech Jan Brabec dojel šestadvacátý a v průběžném pořadí je o pozici lepší. Milan Engel je 32. Brabec na facebookovém profilu týmu Big Shock Racing uvedl: „Jeli jsme krásné rychlé úseky, které se mi fakt líbily. Pak ale přišly na řadu řečiště, které já absolutně nesnáším. Takže jsem jel na pohodičku, abych to zbytečně nezahodil. Tam se dají snadno zlomit řidítka. A dneska jsme bez servisu. Takže jsem to dokodrcal do konce.“

Tomáš Kubiena byl osmý ve 4. etapě Rallye Dakar a v průběžném pořadí by se měl posunout na 5. místo. Jediný český startující v kategorii čtyřkolek se v průběhu první části maratonské etapy, v níž závodníci nemohou využít pomoc týmových mechaniků, držel virtuálně i v čele, nakonec však zaostal za nejrychlejším Nicolasem Cavigliassem z Argentiny o 34 minut. „Vinou písku feš feš jsem do motoru nabral olej, který mi to teď žere. Ubýval mi a musel jsem jet na půl plynu, aby fungoval tlak. Ptal jsem se asi dvaceti lidí, ale nikdo mi olej nedal. V závěru se v řečišti prorazil ráfek, takže já dojel na prázdné gumě,“ popsal Kubiena problémy, které jej připravily o lepší výsledek.

Druhá šance pro smolaře

Zatím jediná odstoupivší česká posádka se soutěže, kterou je trojice pod vedením Martina Kolomého (Tatra Buggyra Racing) se může po dni volna do soutěže vrátit. Pokud do čtyřiadvaceti hodin od svého odstoupení požádají o zařazení do „dakarského půlmaratónu“ a splní další náležitosti (technická kontrola, lékařská kontrola), mohou se v neděli 13. ledna postavit znovu na start. Účast v půlmaratónu nebude umožněna provinilcům, kteří byli ze soutěže diskvalifikováni.

V rámci půlmaratónu absolvují účastníci zbývajících pět etap. Ve výsledcích jednotlivých etap budou sice figurovat mezi ostatními, ale v průběžném hodnocení soutěže už jejich jména nenajdeme. Od šesté etapy má mít půlmaratón vlastní pořadí.

Do první etapy po dni volna vyrazí navrátilci podle startovních čísel až za posledním vozem své kategorie, který ještě pokračuje v hlavní soutěži. Od dalšího dne nastoupí podle umístění v předchozí etapě. Ovšem nejdříve až po odjezdu 24 nejlepších posádek v dané kategorii v hlavním závodu.

Účastníci půlmaratónu a posádky v hlavní soutěži si mohou vzájemně pomoci jen v případě, kdy půjde o bezpečnost. Pokud kdokoliv odstoupí v průběhu druhého týdne, soutěž pro něj skončí definitivně.

V pátek je na programu druhá část maratonské etapy, která jinou cestou zavede účastníky zpět do Arequipy. Motorkáře čeká 776 kilometrů, z nichž 345 kilometrů pojedou na čas. Zatímco jezdci prožívají náročné vyvrcholení první poloviny soutěže, členové jejich doprovodných týmů mají nyní příležitost k odpočinku. Peruánská Arequipa jim nyní poskytne zázemí tři noci v řadě, neboť v sobotu právě tam stráví celá dakarská karavana volný den.

Výsledky v 4. etapě

1. Brabec (USA/Honda) 3:40:30; 2. Walkner (Rak./KTM) +6:19; 3. Price (Aus./KTM) +7:07; … 26. Brabec (ČR/Husqvarna) +32:04; 31. Engel (ČR/KTM) +37:14; 90. Vlček (ČR/Husqvarna) +2:50:59; 95. Novotná (ČR/Husqvarna) +3:05:28; 98. Veselý (ČR/Husqvarna) +3:14:51.

1. Al-Attiyah, Bäumel (Katar, Fr./Toyota Hilux) 3:38:49; 2. Peterhansel, Castera (Fr./X-Raid Mini) +1:52; 3. Pryzgonski, Colsoul (Pol., Bel./X-Raid Mini) +8:32; … 16. Prokop, Tománek (ČR/Ford Raptor RS Cross Country) +53:36, 32. Ouředníček, Křípal (ČR/Ford Raptor RS Cross Country) +2:16:46.

1. Cavigliasso (Arg./Yamaha) 4:52:07; 2. Gonzales Ferioli (Arg./Yamaha) +4:11; 3. Giroud (Fr./Yamaha) +7:35; … 8. Kubiena (ČR/IBOS Hawk) +34:00 min.

1. Karjakin, Vlasjuk (Rus./BRP) +4:23:59; 2. Javier Moreno, Gabriel Araya (Chile/Can-Am Chile) 14:26; 3. Farres Guell, Oliveras Carreras (Šp./Can-Am Maverick) +16:08.

1. Karginov (Rus./Kamaz) 4:09:49; 2. Macík (ČR/Liaz) +1:29; 3. Mardějev (Rus./Kamaz) +12:47; … 7. Loprais (ČR/Tatra) +26:36, 15. Šoltys (ČR/Tatra) +1:30:57.

Pořadí po 4. etapě

1. Brabec (USA/Honda) 12:33:00; 2. Quintanilla (Chile/Husqvarna) +2:19; 3. Price (Aus./KTM) +4:22; … 25. Brabec (ČR/Husqvarna) +1:51:24; 32. Engel (ČR/KTM) +2:36:38; 90. Vlček (ČR/Husqvarna) +7:38:50; 93. Veselý (ČR/Husqvarna) +7:54:14; 99. Novotná (ČR/Husqvarna) +10:10:05.

1. Al-Attiyah, Bäumel (Katar, Fr./Toyota Hilux) 12:12:57; 2. Peterhansel, castera (Fr./X-Raid Mini) +8:55; 3. Roma, Haro Bravo (Šp./ X-Raid Mini) +20:51; … 11. Prokop, Tománek (ČR/Ford Raptor RS Cross Country) +1:47:51, 22. Ouředníček, Křípal (ČR/Ford Raptor RS Cross Country) +4:17:21.1. Cavigliasso (Arg./Yamaha) 15:49:19; 2. Gonzalůes Ferioli (Arg./Yamaha) +34:03; 3. Gallego (Arg./Yamaha) +47:19; … 5. Kubiena (ČR/IBOS) +1:49:51.

1. Karjakin, Vlasjuk (Rus./BRP) 14:32:33; 2. Farres Guell, Oliveras Carreras (Šp./Can-Am MAverick) +11:26; 3. Javier Moreno, Gabriel Araya (Chile/Can-Am Chile) +30:00.

1. Nikolajev (Rus./Kamaz) 13:52:04; 2. Karginov (Rus./Kamaz) +4:58; 3. Sotnikov (Rus./Kamaz) +8:39; 4. Macík (ČR/Liaz) +28:48; … 8. Loprais (ČR/Tatra) +2:40:16, 13. Šoltys (ČR/Tatra) +3:25:16.

Výsledky jsou neoficiální.