Dakar 2019 – 6. etapa: Prokop útočí na historický výsledek

V neděli se dařilo také českým motorářům Janu Brabcovi a Milanu Engelovi, kteří si výrazně polepšili v průběžném pořadí.

Hodinu před nedělní půlnocí středoevropského času byli ještě na trati čeští motorkáři Petr Vlček, Jan Veselý, Gabriela Novotná, s buginou SxS Olga Roučková, s automobilem Tomáš Ouředníček a s kamiony Aleš Loprais a Martin Šoltys. Úspěšně jeli také piloti kamionů Martin Kolomý a Martin Macík, jenž jedou v nové kategorii půlmaratón. Ta je hodnocena od druhé poloviny soutěže 41. ročníku Rallye Dakar.

V soutěži pokračuje 247 vozidel (74 %), což je nejnižší procentuální poměr od roku 2007. Možnosti zúčastnit se druhé poloviny rallye alespoň v rámci nového pravidla takzvaném půlmaratónu využilo 33 aut, SxS a kamionů. Měřený test šesté speciální etapy měl dvě části. První byla dlouhá 84 kilometrů, následovala neutralizace a zbývající část rychlostní zkoušky je dlouhá 232 kilometrů.

Motocyklisté si polepšili

Pro české barvy začala trasa z Arequipy do San Juan de Macrona velice slibně. Na průjezdní druhé a třetí kontrole byl podle on-line přenosu na prvním místě český jezdec Jan Brabec (Big Shock Racing). Nejlepším Čechem v etapě se však nakonec stal Milan Engel (Moto Racing Group), který skončil šestnáctý, což je nejlepší dílčí výsledek českého jezdce v jedenačtyřicátém ročníku Dakaru. V průběžném pořadí si polepšil o sedm míst na 22. příčku. Brabec se dokonce probojoval do první dvacítky a je na 18. místě.

Smůlu měli jezdci českého týmu Klymčiw Racing. Američan Skyler Howes, který měů ve čtvrtek měl pád, aby v rychlosti 80 km/h zabránil srážce s dítětem. Vykloubil si rameno. Na startu nedělní etapy byl osmnáctý a figuroval jako nejlepší nováček. Bohužel však v průběhu neděle znovu spadl na zraněné rameno a musel další pokračování v soutěži vzdát. Pro poruchu elektroniky odstoupil na 200. kilometru i jeho týmový kolega Gee Motzkin (Husqvarna) z Izraele.

Prokop: Křeče v žaludku a tlumiče

Skvěle si vedl v kategorii automobilů Martin Prokop, který sedmým místem zaznamenal svůj nejlepší výsledek v letošním Dakaru a propracoval se na sedmé místo v průběžném pořadí. „Jsme rádi, že jsme v cíli. Start etaqpy byl na nejměkčích dunách, jaké znám, takže to nebylo snadné a viděli jsme spoustu aut, která zapadla. Bylo to těžké na navigaci a taky díky silnému větru, který vířil spoustu písku. Navíc jsem měl v průběhu etapy žaludeční křeče, takže to na velkých dírách nebylo snadné. Navíc byly ke konci etapy zjevné, že máme velké problémy s tlumiči. Už žádné další nemáme, takže budeme s mechaniky muset kouzlit,“ zhodnotil Martin Prokop aktuální situaci na svém facebookovském profilu.

Šestou etapu vyhrál Francouz Sebastien Loeb (Peugeot 3008 DKR) a jednalo se o jeho třetí etapové a druhé v řadě. Díky němu a po problémech Stéphane Peterhansela se probojoval Loeb na druhé místo v aktuálním pořadí. V čele klasifikaci automobilů je i nadále Katařan Nasser Al-Attiyah s Toyotou Hilux.

Sedmá etapa, která je na programu v pondělí 14. ledna je smyčkou kolem města San Juan de Macrona, kde je start i cíl etapy. Měří 387 kilometrů a z toho je 323 kilometrů vypsáno jako rychlostní zkouška.

Výsledky v 6. etapě

Motocykly: 1. Quintanilla (Chile/Husqvarna) 3:50:47; 2. K. Benavides (Arg./Honda) +1:52; 3. Walkner (Rak./KTM)) +4:21; … 16. Engel (ČR/KTM) +41:49; 24. Brabec (ČR/Husqvarna) +54:59;

Automobily: 1. Loeb, Elena (Fr./Peugeot 3008 DKR) 3:39:21; 2. Al-Attiyah, Bäumel (Katar, Fr./Toyota Hilux) +2:17; 3. Sainz, Cruz (Šp./X-Raid Mini) +6:56; … 7. Prokop, Tománek (ČR/Ford Raptor RS Cross Country) +19:22.

Čtyřkolky: 1. Cavigliasso (Arg./Yamaha) 5:14:40; 2. Gonzales Ferioli (Arg./Yamaha) +17:19; 3. Andujar (Arg./Yamaha) +22:40.

Kamiony: 1. Vjazovič (Běl./MAZ) 4:28:25; 2. De Rooy (Niz./Iveco) +5:45; 3. Villagra (Arg./Iveco) +6:15.

Pořadí po 6. etapě

Motocykly: 1. Quintanilla (Chile/Husqvarna) 20:45:13; 2. Brabec (USA/Honda) +4:38; 3. Price (Aus./KTM) +5:17; … 18. Brabec (ČR/Husqvarna) +2:52:06; 22. Engel (ČR/KTM) +3:28:28;

Automobily: 1. Al-Attiyah, Bäumel (Katar, Fr./Toyota Hilux) 21:01:31; 2. Loeb, Elena (Fr./Peugeot 3008 DKR) +37:43; 3. Peterhansel, Castera (Fr./X-Raid Mini) +41:14; … 7. Prokop, Tománek (ČR/Ford Raptor RS Cross Country) +2:31:02.

Čtyřkolky: 1. Cavigliasso (Arg./Yamaha) 28:12:10; 2. Gonzales Ferioli (Arg./Yamaha) +1:06:49; 3. Gallego (Arg./Yamaha) +1:29:36.

Kamiony: 1. Nikolajev (Rus./Kamaz) 24:28:33; 2. Sotnikov (Rus./Kamaz) +10:15; 3. De Rooy (Niz./Iveco) +1:50:03.

Výsledky jsou neoficiální.