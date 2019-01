Dakar 2019, ohlasy Čechů 3.den: Kolomý zůstal v dunách

Na trati středeční části soutěže čekalo na jezdce 798 kilometrů a z toho bylo 331 km měřeného úseku. Dlouhý přejezd do dalšího bivaku čekal také doprovodná vozidla.

Začíná pořádná řežba

Obě posádky týmu MP-Sports si i přes drobné potíže dokázaly v celkovém hodnocení polepšit. Martin Prokop se díky výbornému devátému místu v etapě, i přes dva defekty a jedno delší zapadnutí, posunul na 11. příčku celkové klasifikace. Tomáš Ouředníček si po 24. místě polepšil na příčku 22. celkově.

„Středa se bohužel nevyvíjela podle úplně našeho plánu. V první části etapy jsem nebyl spokojený se svým tempem a nasazením. Takhle jsem si nepředstavoval, že na Dakaru pojedu. Začali jsme defektem, který jsme rychle vyměnili, ale následně jsem udělal chybu v dunách. Nešlo vyjet do jednoho trychtýře, na jehož hraně jsem se lekl, zašlápl auto a my zůstali ležet na břiše. Při vykopávání se nám zasekla noha heveru a tak jsme tam dlouho stáli a předjelo nás hodně aut. Na trati začalo být těsno, když se v ideálních průjezdových místech objevovaly motorky, čtyřkolky a další auta. To se zdá najednou i poušť být malá. V další části etapy jsem již chytnul správné tempo a pěkně jsme se tahali s Polákem Domzalou. Oba jsme při tom udělali defekt, ale na trati se zase potkali a soutěžili až do cíle. Skončili jsme sice v první desítce, ale ztráta to byla kvůli potížím veliká. Jestli nám ještě přiskočí penalizace za překročení rychlosti na spojovacím úseku, můžeme ztratit několik pozic.“

Posádka druhého Fordu Raptor týmu MP-Sports Tomáš Ouředníček s Danielem Křípalem dorazila do bivaku s úsměvem na rtech a plna zážitků z náročného dne. Tomáš Ouředníček: „Naštěstí jsme se dokázali vyhnout defektům a opatrnější jízdou jsme si nepřivodili žádnou výraznou komplikaci. Po jednom špatném odbočení a následném couvání v kaňonu jsme se přesvědčili o kvalitách auta z jihlavských dílen MP-Sports, které si v ničem nezadá s offroad trialovými speciály. Je skvělé, že se v celkovém pořadí blížíme druhé desítce.“

Loprais si polepšil o pět míst

Posádka Aleš Loprais, Ferran Marco Alcayna, Petr Pokora se ve výsledcích náročné třetí etapy ze San Juanu de Marcona do Arequipy prosadila do elitní desítky a v průběžné klasifikaci Rally Dakar 2019 poskočila v kategorii kamionů na třináctou pozici. Na desátého Bělorusa Višněvského ztrácí 26 minut.

V oblasti Acarí, kam slavný závod zavítal vůbec poprvé ve své historii, čekal soutěžící další den převážně v dunách, jehož náročnost umocňovala i skutečnost, že trať vystoupala až do výšky okolo 2000 metrů nad mořem. Rychlostní zkouška dlouhá 331 kilometrů výrazně zamíchala celkovým pořadím.

Instaforex Loprais Teamu příliš nenahrálo do karet, že do třetí etapy startovaly kamiony a osobní vozy společně. Po problémech, které postihly Tatru se startovním číslem 507 o den dříve, vyrážel červeno-bílo-černý speciál až jako 85. V pořadí a musel se prodírat prachem zvířeným osobními vozy posádek ze druhé poloviny startovního pole. V dunách, které přišly po padesáti kilometrech, se český závodník cítil jako ryba ve vodě a právě v tomto terénu se začal posouvat vpřed.

„Myslím si, že v dunách se nám dařilo, respektive ostatním se nedařilo tolik, proto jsme nejvíc soupeřů předjeli právě tam,“ rekapituluje Aleš Loprais. „Pomaleji jsme naopak jeli v kamenité pasáži před konce měřeného úseku, protože by nebylo dobré absolvovat výměnu defektu. Tam nás zase někteří dojeli. I tak nám dvacet kilometrů před cílem začala hořet guma, kterou jsme museli v cíli hasit.“

To ale nebyla jediná nepříjemnost dne. „Museli jsme zastavit, protože na okno stříkl olej a já se bál, co to je. Navíc jsem udělal chybu, když jsem pustil stěrače, takže jsem si olej rozmazal po čelním skle. Pak nám zase odešlo tlumení kabiny, ale už jsme věděli, že to není uložení motoru, tak jsme ranám nevěnovali velkou pozornost.“ „S ohledem na to, že jsme se probíjeli zezadu, není dnešní výsledek asi špatný, ale zase to není takové, jaké jsem si to vysnil,“ připouští s trpkým úsměvem Loprais.

Skvělé výsledky týmu Klymčiw

Třetí etapa byla náročná pro jezdce i jejich doprovody. Jezdci týmu Klymčiw Racing zabojovali a přivezli skvělé výsledky. „Od rána jsme na cestě. Dali jsme si jen jednu krátkou pauzu na kávu a ještě to máme minimálně hodinu až hodinu a půl do cíle, takže je to náročné i pro doprovod. Pro jezdce samozřejmě také, měli 800 kilometrů včetně měřeného úseku a přejezdů," řekl Ondřej Klymčiw ještě během cesty do dalšího bivaku v Arequipě, kde ale poté stráví více dní.

Nejlepším jezdcem týmu Klymčiw Racing byl opět Skyler Howes. I přes to, že je Skyler na Rallye Dakar nováčkem, dokončil dnešní náročnou etapu na 17. místě, jen dvě pozice za loňským vítězem Matthiasem Walknerem. Od první desítky ho dělilo pouze šestnáct minut. Díky tomu si také výrazně polepšil v celkovém hodnocení, kdy poskočil z 36. na 21. pozici. Výkon svého svěřence si Ondra pochvaloval. „Skyler zajel úplně skvěle a bylo z toho 17. místo! Ráno jsem mu jen řekl, ať to nehrotí, hezky se sveze a užije si den. No a ono to nakonec vyšlo.“

Velkou stíhací jízdu předvedl Garrett Poucher, který je rovněž nováčkem v této soutěži. Po včerejší etapě se stal hvězdou médií, protože kvůli defektu zadní pneumatiky dojížděl etapu po ráfku. To samozřejmě ovlivnilo nejen jeho výkon, ale také výkon Petra Vlčka, který ho za sebou táhl na kurtě. Oba dva tak druhou etapu dokončili hodně vzadu, takže dnes museli startovat ze 116. v případě Garretta a 107. místa v případě „Anděla.“ Garrett dokončil etapu na výborném 28. místě! I Petr získal dost pozic, když cílem projel šedesátý.

„Garrett startoval bohužel až vzadu, někde za 110. místem, takže to neměl vůbec jednoduché,“ řekl k jeho výkonu Ondřej Klymčiw a pokračoval v návaznosti i na výkon Petra Vlčka. „V úterý se mu vysypala pěna a speciálku dokončil jen díky Petrovi Vlčkovi, který u něj zastavil a táhl ho na laně asi tři hodiny do cíle. Garrett jel po ráfku nejen do konce rychlostní zkoušky, ale ještě nějakých 280 kilometrů po asfaltu. Ale tohle je také příběh a dokonce zaplnil hlavní titulky médií a to k tomu patří. Kvůli tomu i Anděl dorazil daleko za stovkou. Oba dva dnes hodně zabojovali. Je to super a mám z toho radost. Jsem rád, že tahle parta drží při sobě a pomůžou si i na trati. Je dobré, že dnešní etapu dokončili i Gee a Gábina. Doufám, že si všichni začínají naplňovat své představy a sny," dodal manažer týmu Ondřej Klymčiw.

Šoltys překonal osobní maximum

Jezdec týmu Tatra Buggyra Racing Martin Šoltys dokončil extrémně náročnou třetí etapu na sedmé pozici a zaznamenal tak svůj dosavadní nejlepší výsledek na Rallye Dakar. Jeho týmový kolega Martin Kolomý musel řešit opravu prasklého kardanu a s posádkou se rozhodli přenocovat v dunách. O dalším působení Kolomého v závodě se rozhodne po jeho příjezdu do bivaku. „Začneme dobrými zprávami. Velkou radost nám udělal Martin Šoltys, který zaznamenal mimořádný výsledek, když dojel na sedmém místě. Kluci z toho měli obrovskou radost. Postupují podle plánu, dojíždějí do cíle. Ze třech etap dvakrát v nejlepší desítce, což je super,“ hodnotil dosavadní počínání Šoltysovy posádky v jihoamerické soutěži manažer týmu Jan Kalivoda.

„Třetí etapa musela být opravdu extrémně náročná, spousta favoritů nabrala velké ztráty. Martin Kolomý bohužel uvázl asi 100 kilometrů za startem, kde mu praskl nový kardan a oprava zabrala hodně času. Kluci tak museli přenocovat v dunách. Nyní už jsou na cestě do bivaku, ale se startem do čtvrté etapy to nevypadá vůbec dobře. Zvažujeme, že využijeme novinky letošního Dakaru a znovu se zapojíme v neděli do klasifikace pro druhou polovinu závodu. Jako by ta třetí etapa byla pro Martina poslední roky prokletá,“ konstatoval Kalivoda.

Šoltys zářil po dojezdu do cíle radostí. Skončil sedmý, což se rovná doposud nejlepšímu výsledku v jeho dakarské kariéře. „Jsem hrozně rád, že jsme v cíli, protože to dneska bylo opravdu náročný. Místy to bylo hodně rychlý, pak jsme se zase museli popasovat s obrovskými dunami, byli jsme hodně vysoko. Chtěl bych poděkovat hlavně mechanikům, kteří na Tatře museli makat celou noc a připravili ji na jedničku. Sedmé místo je z velké části i jejich zásluha,“ radoval se jedenáctý muž průběžného pořadí, který ve středu dokázal porazit ikony jakými jsou vítězové mnoha etap Nizozemci De Rooy a Van Genugten (Iveco).