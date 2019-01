Dakar 2019, ohlasy Čechů po 6. etapě: Nejhorší teprve přijde!  

V hodnocení kamionů figuruje Aleš Loprais (Tatra) na šestém a Martin Šoltys (Tatra) na osmé pozici. Došlo také na penalizaci i kolizi dvou tatrovek od Buggyry.

Pořadatelé dakarské rallye dokazují, že i v jediné zemi lze připravit soutěž, na jakou budou jeho účastníci dlouho vzpomínat. Z paměti rozhodně jen tak nevymažou třeba nedělní etapu z Arequipy do San Juanu de Marcona, v níž na kamiony čekala rychlostní zkouška dlouhá 309 kilometrů a také 500 úmorných kilometrů na přejezdech.

Loprais zvládl drsný vstup

Česko-španělská trojice Aleš Loprais, Ferran Marco Alcayna a Petr Pokora (Tatra Jamal – Queen 69) se navzdory dvěma defektům i po etapě z Arequipy do San Juanu de Marcona udržela mezi šesticí nejlepších posádek průběžného hodnocení kamionů. Od čtvrtého místa dělí posádku Instaforex Loprais Teamu dělí 23:30 minuty a k postupu na pátou pozici je potřeba smazat pouze 48sekundový deficit.

Po velmi časném budíčku měli všichni před sebou mimořádně dlouhý den. A extrémně obtížný. Trať speciálky procházela hned čtyřmi dunovými oblastmi. Bezprostředně po startu do měřeného úseku vjely soutěžní stroje do dun oblasti Tanaka, což měl být jeden z nejnáročnějších úseků celého 41. ročníku slavného maratonu. Následovaly duny Acari, kde se letos závodilo už ve třetí etapě, ovšem na jiné trase. V závěru pak přišla na řadu ještě dunová pole Duna Grande a Duna Argentina. Jejich průjezd měl být o poznání jednodušší než v případě Tanaky, pro vyčerpané posádky však ani tato pasáž nebyla žádnou procházkou růžovou zahradou.

Video

„Rozhodně to byla jedna z těch těžších etap,“ zhodnotil Aleš Loprais průběh nedělní etapy. „Bohužel jsme měli dva defekty a jednou nám výměna kola trvala hodně dlouho, protože jsme ho měnili v náročném terénu, kde chvilku hrozilo i sesunutí auta. Nakonec to dobře dopadlo, jen mechanik Petr Pokora si lehce narazil ruku. Ale je zdravý, plný síly, stejně jako celá posádka. Věříme, že ty naše šťastné, bezproblémové a pozitivní etapy přijdou. A začne to zítřkem!“

Šoltys trefil Kolomého

Mimořádně úspěšný vstup do druhé poloviny Rallye Dakar oslavil tým Tatra Buggyra Racing. Martin Šoltys dokončil etapu jako nejlepší z českých jezdců na šesté pozici a překonal tak své dosavadní maximum. V průběžném hodnocení se vyhoupl na osmé místo. Martin Kolomý dokončil šestou etapu jako druhý v hodnocení půl maratonu.

Šoltys v cíli neskrýval svou spokojenost. „Mám obrovskou radost. Bylo to těžké, vybrali jsme si pořádnou porci smůly. Od stého kilometru nám začaly vypadávat přístroje a přestává dobíjet auto. Díky tomu se stala navigační chybu a my se vydali kousek jinam, než byla standartní stopa. Museli jsme zastavit, přišli na to, že je vypadlý drát na alternátoru. Kluci pak museli tatru roztlačit z kopce, abychom vůbec nastartovali, ale povedlo se. Ke konci se přihodil ještě malý karambol s Kolomajzem. Když jsme sjížděli obrovskou dunu, přehoupli se přes ní, viděli jsme Martina, jak stojí za mazem a mně už nezbývalo mnoho času na reakci. Chtěl jsem ho objet zleva, jenomže údolí bylo prudké z obou stran a mně to stáhlo dolu. Takže jsem Martina trefil zadkem. Za to se jemu i všem mechanikům omlouvám, mají mojí vinou více práce,“ hodnotil napínavou etapu průběžně osmý muž celkového pořadí.

Spokojený mohl být i Martin Kolomý. „Je to hodně zajímavé, protože je tento malý Dakar společný pro všechny kategorie a jezdíme tam společně s „miníkama“ a buggynama. „Topili“ jsme tak, že před námi skončil pouze jeden vůz Mini. Pořadatelé připravili krásný terény, těžký, velký duny. Do některých kopců skoro ani nešlo vyjet, ale dali jsme to. V cíli jsou obě dvě auta, což je super. Ke konci jsme tam s Marťasem měli takovou drobnou nehodu. Kousek před cílem stál přede mnou maz, tak jsem zastavil abych do něj nenapálil a zapnul výstražné zařízení. Najednou jsem slyšel burácet motor, Marťas se rozjel a pádil to dolu z kopce. Padla rána, poskočili jsme, ale nic velkýho. Oba jsme pak valili dál,“ popsal Martin Kolomý situaci ze svého úhlu pohledu.

„Byla to docela extrémní etapa. Myslím si, že náročnost se stále stupňuje, což je super a patří to k tomu. Kluci se tam dnes trochu ťukli, hlavně Martin Šoltys z toho byl docela přepadlý. Ale Dakar je v první řadě o zkušenostech, kterými se člověk učí. Důležité je, že jsou obě auta v cíli. Martinovo průběžné osmé místo je super,“ bilancoval pro tým tolik úspěšné dění šesté etapy manažer týmu Jan Kalivoda.

Prokopa bolel žaludek

Po volném dni se dakarská kolona vypravila zpět směrem k Limě a cestou ji to nejtěžší z letošního 41. ročníku legendární soutěže teprve čeká. Hned nedělní šestá etapa postavila závodníkům do cesty obávanou dunu Tanaka a ta podle očekávání potrápila závodníky nejen ze středu pole, ale i z adeptů na přední pozice. Martin Prokop s Janem Tománkem si po celý den počínali skvěle a vyvarovali se vážnějších chyb v jízdě i navigaci. Odměnou jim tak může být nejen sedmé místo v etapě, ale zejména posun na sedmé místo celkové klasifikace!

Prokop se rozpovídal hned v cíli měřeného úseku, ještě před přejezdem do bivaku u letiště v San Juan de Marcona: „Startovalo se do nejměkčích dun celého letošního závodu a my je zvládli v pohodě, na rozdíl od mnoha jiných aut, které tam zapadly. Ani další část nebyla jednoduchá díky větru, prachu a těžké navigaci. Pár věcí jsme hledali, ale bylo vidět, že hledají i ostatní auta. Jednou jsme třeba pomohli najít bod Carlosu Sainzovi, podruhé zase navedl správným směrem on nás. Celkově bych řekl, že jsme to zvládli super a bez větších problémů. Jen mi nebylo dobře a potýkal jsem se s křečemi v břiše, takže na největších dírách jsme museli jet opatrně. Večer v servisu budeme muset vymyslet něco s tlumiči, protože mi pravděpodobně odešly a ty samé zde k dispozici již nemáme. Věřím, že můj tým dá Shreka do pořádku před nejtěžší etapou celého Dakaru, jak nás straší organizátor.“

Tomáš Ouředníček rozjel šestou etapu dobře: „V prvních dunách jsme chytli slušné tempo a i díky skvělému autu jsme neměli problém dostat se tam, kam bylo zapotřebí. Bohužel se začala na trati objevovat zapadlá auta, což ovlivnilo jak ideální jízdní stopu, tak i mou koncentraci a začal jsem tak kupit jednu menší chybu za druhou. Těsně před koncem měřeného úseku nás společně s dalšími závodníky organizátor stáhnul z trati kvůli havárii jiné posádky, kterou se stal zbytek trati neprůjezdný. Zítra je nový den a my budeme bojovat dál. Auto funguje výborně, navigace se nám také daří, takže i s trochou štěstí stále věřím v parádní výsledek v celkovém pořadí.“

Macík si etapu užíval

Odpočinutí závodníci v neděli vyrazili do šesté etapy Dakaru. Martin Macík se svou posádkou startoval v půlmaratonu, ze zadních pozic. Přesto zvládl náročnou trasu plnou obrovských zrádných dun, i s dvěma menšími technickými komplikacemi, projet jako třetí nejrychlejší vůz oddělené klasifikace. Trojice Big Shock Teamu dojížděli etapu za tmy.

„Bylo to výživné, ale my si to užili. Nedělali jsme chyby a nebloudili. Měli jsme dva drobné technické problémy. Hned půl kilometru po startu jsme řešili menší závadu a opravou ztratili asi dvacet minut. Později, když jsme projížděli obrovské duny, auto jelo tak nakloněné, že nám v jednu chvíli chcíplo, protože se nafta přelila z jedné nádrže do druhé a kamion přestal jet. Museli jsme podfouknout gumy na jedné straně, abychom palivo dostali zpět, a pokračovali dál. Některé body, kde spousta aut stála, se nám povedlo krásně, bez problémů nabrat,“ popisoval Macík. Posádka navíc ještě počítá s lepším časem, protože kamion Franta na pokyn pořadatele asi třicet minut čekal až se zprůjezdní jedna z cest a tento čas by jí měl být vrácen. Macíkova posádka musela projíždět přes hotové bitevní pole, kde byl jeden uvíznutý závodník za druhým. Žluté liazce se tak podařilo pořadím opět prokousat kupředu.

Brabcovi se zbláznila navigace

Dakarská neděle nebyla příliš šťastná pro Jana Brabce, motorkáře týmu Big Shock Racing. V 6. etapě, asi na 50. kilometru Honzu zradila navigace a přejel několik kontrolních bodů na trati. „Byly tam dva okruhy na trati a já jsem neprojel část kontrolních bodů. GPSka mi ukazovala totální zmatek. Byl jsem z toho celou etapu rozhozený a snad desetkrát letěl k zemi," hlásil Brabčák bezprostředně po dojezdu do bivaku. Nakonec vyfasoval 9hodinovou penalizaci, která ho v etapě katapultovala na konec pořadí motocyklů a celkové 55. místo mezi motocykly. „Snažil jsem se to řešit s pořadateli, ale řekli mi pouze, že mi dají devět hodin a můžu pokračovat v soutěži. V noci jsem si ještě udělal roadbook (rozpis), abych byl připravený. Dokud mám možnost jet, tak budu bojovat,“ dodal odhodlaně Brabec.

Pondělní speciálka bude ještě o něco delší (323 kilometrů) a podle vyjádření organizátorů taky o poznání zapeklitější, ale posádky budou do sedmé etapy vyrážet ze San Juanu de Marcona a do stejného města se večer vrátí, takže na spojovacích úsecích (64 kilometrů) stráví jen minimum času.

Smolná neděle pro tým Klymčiw

První polovinu letošního ročníku rallye Dakar zvládl tým Klymčiw Racing dobře a připsal si pěkné výsledky. Bohužel krátce po startu šesté etapy odstoupili dva naši jezdci. Hned v úvodu nedělní etapy musel skončil Skyler Howes kvůli opakujícímu se zranění ramene a Gee Motzkin naopak doplatil na technickou poruchu.

„Neděle byla pro nás zásadní. Skyler a Gee jsou mimo hru. Skyler se pohyboval na čtvrtém místě, ale dvakrát si na prvních padesáti kilometrech vykloubil rameno, tak odstoupil. Gee měl pravděpodobně závadu na elektroinstalaci a vypadá to, že odešla baterka. Špatně nic neudělal, zkontroloval všechno, co mohl, ale bohužel to nedopadlo," řekl na úvod k nedělním událostem Ondřej Klymčiw.

I když jsou z této situace všichni zklamaní, tým to nevzdává. „Skyler je pozitivní a chytrý kluk, ukončil to ve správný čas a nestalo se mu něco víc. To je hlavní. Doufám, že si na příští rok sežene sponzory a pokud si vybere mě, snad mu budu moci znovu dělat mámu. To samé Gee, je zatím velice pozitivní a má do toho chuť. Tým teď pokračuje dál a držíme si dobrou náladu,“ dodává manažer týmu.

S každou další etapou se ukazuje, že si pořadatel dal záležet a terén je opravdu náročný. „Petr Vlček říkal, že je to hodně náročné, písky jsou měkké, plné kamenů, takže nebezpečné a zrádné. Motorka se najednou propadne a musí se tahat ven," řekl krátce Ondra ke zhodnocení terénu. Kromě povinností s týmem měl Ondřej Klymčiw také možnost se setkat s lékařem, který zasahoval u jeho loňského vážného zranění. „V sobotu jsem si užil milé setkání, když jsem se setkal s lékařem, který se o mě loni staral v helikoptéře. Dostal jsem spoustu odpovědí na otázky, které jsem měl v hlavě, takže to mi udělalo dobře."

Zatímco závodníci vyrazili v pondělí do sedmé etapy, ale ostatní členové týmu také nezahálí a dál pracují hlavně na videích, které zatím sklízí pozitivní ohlasy. „Teď jedeme na trať, kde se opět budeme snažit natočit něco zajímavého. Chceme s Davidem udělat maximum, aby to fanoušky bavilo a mohli si užít další hezké záběry. Nyní je tu navíc mnohem příjemnější počasí, než bylo v Arequipě. Tým je však pozitivně naladěn a pokračuje dál,“ dopověděl Ondřej na závěr při cestě na trať.