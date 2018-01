Dějiny Dakaru (8. díl): Dakar se nejede!

„Po řadě konzultací s představiteli francouzské vlády jsme se na jejich doporučení rozhodli ročník 2008 odvolat,“ uvedli zástupci pořádající organizace Amaury Sport Organisation (A.S.O.) v oficiálním prohlášení. Poprvé od vzniku soutěže v roce 1979 je Dakar odvolán.

Podle A.S.O. totiž hrozily teroristické útoky na účastníky, na což upozornily francouzské tajné služby. „Právě ony nás varovaly, že je to nebezpečné.“ uvedl francouzský ministr zahraničí Bernard Kouchner. V Mauritánii měl konvoj strávit devět dnů.

Na Štědrý den 2007 byli poblíž města Aleg na severu země nedaleko hranic se Senegalem zabiti čtyři francouzští turisté a o několik dnů později při násilnostech na severovýchodě země zahynuli tři vojáci. Mauritánští vládní představitelé sice slíbili pomoc, ale zaručit ji nemohli.

České reakce

Co tehdy říkali naši účastníci. Měli za sebou cestu do Lisabonu, kde se dozvěděli, že se mohou vrátit do republiky. Časopis Svět motorů tehdy zachytil jejich hlasy v tomto znění.

„Co se k tomu dá říct?“ uvedl šestinásobný vítěz Dakaru Karel Loprais , jenž měl řídit novinářský vůz. „Bezpečnost je na prvním místě. Nikdo nedokáže uhlídat tak obrovský prostor. Zrušení Dakaru může mít dalekosáhlé následky a souvislosti, které v tuto chvíli nedokážeme odhadnout.“

Jezdec kamionu Tomáš Tomeček rozhodnutí pořadatelů chápe: „Jsme smutní, ale s rozhodnutím pořadatelů bez diskuzí souhlasíme. Přepadení dvou tatrováckých kamionů jsem zažil na vlastní kůži před deseti lety a dvakrát pokoušet osud se nevyplácí.“

Spolujezdec Miloslav Janáček, který tvořil posádku s Miroslavem Zapletalem v Mitsubishi Pajero L200, uvedl: „Nikdo neprotestoval, všichni jsme si to v tichosti vyslechli a zatleskali si. Počítali jsme s nejrůznějšími komplikacemi na naší straně, ale s tím, že se soutěž zruší, tedy ne. Mrzí nás, že se nejelo alespoň v Portugalsku a Maroku, kde mohli narychlo vymyslet jiné etapy, a pak udělat nad nebezpečnou oblastí letecký most.“

Podle předběžných informací by měli pořadatelé všem účastníkům vrátit do konce února startovné. „Týmům, jako je ten náš, to moc nepomůže. Koupili jsme kvůli soutěži nový asistenční kamion, máme sponzorské smlouvy. Představuje to pro nás ztrátu v řádech milionů,“ dodává Janáček.

Čtyřnásobný vítěz v kategorii čtyřkolek Josef Macháček se obává o budoucnost Dakaru. „Čekal jsem hodně, ale tohle rozhodně ne. Situace tam musela být opravdu vážná. Může to mít dopad na případné další ročníky, protože v této oblasti se podle mého názoru už nikdy nepojede.“

„To, co se v Lisabonu stalo, je jenom vrchol ledovce. Otázka přístupu k jiným národům, terorismu. K Africe se lidé chovají tak, že něco dávají a strašně moc chtějí. Musíme si uvědomit, že tento kontinent skrývá spoustu nerostného bohatství, po kterém hodně lidí a zemí touží. A v Africe žijí lidé, co si uvědomují hodnotu jejich oblastí,“ domnívá se řidič kamionu Martin Macík.

Herec David Suchařípa, který měl jet v novinářském voze, se rovněž netají se svým názorem. „Je tragédií, když si pár lidí myslí, že ovlivní myšlení lidí celého světa. Doufám, že vlády zemí, které mají nějakou sílu a moc, konečně zakročí proti terorismu.“

S klidem nesl zrušení čtyřnásobný vítěz mezi čtyřkolkami, padesátiletý matador Josef Macháček. „Už jsem nějaké Dakary odjel, takže pro mě to byl jen další zvláštní závod, který nebyl normální. Horší to asi je pro mladší kluky, kteří nikdy na Dakaru nebyli a taky se už nemusejí svézt.“

„Teroristé mě připravili o můj klukovský sen, ale já se ho nevzdávám. Čeká mě náročná domácí sezona v motocyklových soutěžích a těším se na ni. Možná nás rodiny nebudou pouštět na další Dakar s lehkým srdcem, ale myslím, že to zvládneme,“ připomíná s úsměvem David Pabiška.

Přehled útoků a problémů s bezpečností na Rallye Dakar (v období, kdy byl pořádaný v Africe)