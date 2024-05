Další čínská značka s ambicí uspět v Evropě: Avatr chystá dobrodružné elektrické SUV

Novinka doplní v portfoliu mladé značky dvojici již existujících modelů. Terénně zaměřené SUV by mohlo zaujmout právě i evropské publikum.

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Nástup čínských automobilek na evropský trh má zatím pomalé tempo. Poslední data ukazují, že na starém kontinentu se v tuto chvíli daří především MG. Evropanům méně povědomé značky jako BYD, Xpeng nebo GWM zažívají spíše okrajový zájem a rozsáhlejší ofenziva se tedy nekoná. Počet čínských výrobců v EU se však nepochybně ještě rozroste.

Video se připravuje ...

Jednou ze značek, která chce vstup na zdejší trh zkusit, je i Avatr – přesněji Avatr Technology, prémiová elektrická značka společného státního podniku Changan Automobile, ve kterém působí například výrobce telefonů Huawei a baterií CATL.

Plány mladé značky vytvořené teprve v roce 2018 zahrnují rozšíření do zemí jihovýchodní Asie včetně Thajska, dále do Spojených arabských emirátů, načež zhruba v letech 2026 až 2027 přichází ambice vstoupit do Evropy. Globálním plánům nasvědčuje již otevřené designové centrum v Mnichově. A k dosavadní nabídne modelů – SUV 11 a vlajkovému gran coupe 12 – plánuje značka už zanedlouho přidat další elektrické SUV 15.

Nejnovější upoutávka značky ukazuje maskovaný prototyp modelu, který se zřejmě nebude bát lehčího využití v terénu. Testování elektromobilu v Mongolsku naznačuje dobrodružný charakter stejně jako velký střešní nosič nebo tažné zařízení. Jeden z prototypů taky dostal kamery namísto konvenčních bočních zrcátek.

Z čínských médií přichází další informace: Středně velké SUV má měřit na délku okolo 4750 mm a využívat platformu CHN, která podporuje zástavbu nejen plně elektrického ústrojí, ale také zakomponování „range extenderu“, tedy menšího spalovacího motoru, který ve formě generátoru zajistí dobíjení baterie.

Premiéra novinky se očekává již během druhého čtvrtletí letošní roku. Čínské publikace mimo jiné označují Avatr 15 za dalšího možného rivala Tesly Model Y. Ostatně v případě úspěšného rozšíření do Evropy je cílem značky v budoucnosti i vstup na trh Severní a Jižní Ameriky.