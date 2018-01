Dějiny Dakaru: Narodil se Monsieur Dakar (3. díl)

Ovšem tehdejší šéf Liazu Viktor Korecký měl více odvahy a prosadil liazky na start. Kopřivnické kamiony se objevily na slavné soutěži až o rok později.

Navzdory tomuto zpoždění měli v Kopřivnici vůči liazkám výhodu. „Tatrovka je v principu konstruována jako terénní auto do těžkých podmínek. Liazka má silniční základ a ten byl při Dakaru přizpůsobený terénním podmínkám. To je obrovský rozdíl,“ vysvětluje Slavomír Krpec, legendární konstruktér závodních kamionů pro dakarskou rallye.

Při premiéře kopřivnických šestikolových valníků seděl v kabině s Karlem Lopraisem. „Po skončení soutěže Slávek říkal, že jedinou cestou k úspěchu Dakaru je postavit čtyřkolový náklaďák,“ vzpomíná Loprais a pokračuje: „Tak ho pro další ročník navrhl a nakonec z tohoto konceptu vzniklo auto, které přineslo Tatře velké úspěchy.“

Rány rovnou do zad

Existovala tehdy rivalita mezi Tatrou a Liazem? „V tehdejším Československu ji možná někdo vytvářel, ale při závodě si posádky pomáhaly na trati i v bivaku po skončení etapy. Byli jsme jedna parta,“ vzpomíná Loprais.

Co tehdejšího nováčka nejvíce překvapilo? „Písky,“ tvrdí s odstupem třiceti let Loprais. „Nikde na světě nenajdete takové terény a vlastní zkušenosti jsou nepřenosné. Mnohokrát auto zapadlo a pomohla nám tehdejší legendární šlapadla, která vymyslel Sláva Krpec,“ vzpomíná Loprais a přidává další postřeh: „Tenkrát se jezdily také noční etapy. To jsme za jízdy skoro spali, protože na odpočinek nebyl čas. Přednost měla oprava auta.“

Rallye Dakar jel devatenáctkrát a je. Nelákalo ho zaokrouhlit počet startů na dvacet? „Dvakrát jsem měl po haváriích zraněnou páteř, už by to byl hazard se zdravím. V autě sedí člověk nad předním kolem, takže každý otřes jde přes sedačku do zad,“ dodává Loprais.

A jak vzpomíná na tehdejší zkušenosti Josef Kalina? Při tatrovácké premiéře v roce 1986 seděl ve druhé šestikolce a v dalších letech navigoval Karla Lopraise, ve třech ročnících dokonce k vítězství. Po životních peripetiích se k Tatře vrátil a letos jede v posádce s nováčkem Martin Šoltysem v rámci týmu Tatra Buggyra Racing. „Tři neděle jsme skoro nejedli a nespali, o nějaké hygieně ani nemluvě. Zažili víc útrap a dobrodružství než za celý předchozí život. Každý zhubl o deset kil a někteří zešedivěli. Překonali jsme však stav dakarských kojenců a vyšlápli na cestu, která už vždycky bude v dějinách českého závodění legendární,“ říká navigátor.