Destrukční derby: Přijeďte se podívat, jak se zabiju  

Je to parádní akce, loni jsem si ji neskutečně užil, i když jsem se kvůli závadě na vozidle nakonec do finálových jízd neprobojoval. I letos se tak samozřejmě tradičního destrukčního derby Chibuk zúčastním, pojede se už tuto sobotu, v areálu u Dobrovic půjde o šestý ročník. Start první rozjížďky je naplánován na půl desátou, přihlášených je osmdesát závodníků. Že jde o opravdu oblíbenou akci, dokazuje už jenom to, že přihlášky byly rozebrány za padesát sekund…

Velmi jsem zvědavý na Joker Lap, respektive spíš Joker skok, kterým si během rozjížďky můžete jednou výrazně zkrátit trať. Lákavé, nicméně proti loňsku je prý skok daleko brutálnější, prý „aby si na něj netroufl každý“. Přiznám se, že už minulý rok jsem byl z jokeru dost vyklepaný, uvidíme, co letos. Připraven budu mít epesní Peugeot 306, na destrukční speciál ho přestavovali chlapci ze středního odborného učiliště v Hubalově. Měl by snad mít větší výdrž než loňská felicie, která vypověděla službu po jednom ze skoků.

A kdyby vás náhodou pošťuchující se auta nezajímala, organizátoři připravili velmi slušný doprovodný program. Těšit se můžete na drift show, Pepína 69 a jeho prý proklatě silnou bugynu, pro děti bude připraven skákací hrad. A stejně jako loni poputuje i letos část peněz z akce na podporu Petry Koudelkové, která bojuje s nemocí motýlích křídel. Takže už zítra v Dobrovicích!