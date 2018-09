Donald Trump má konečně novou Bestii. Americký prezident si novou limuzínu převzal v tichosti

Americký prezident Donald Trump se konečně dočkal. Do jeho garáže dorazila nová státnická limuzína, tradičně přezdívaná Bestie. Dočkat se jí měl podle dřívějších zpráv již při své loňské inauguraci, nakonec si ale na ni musel počkat až do letošního roku. Musel se tak nedávno smířit s tím, že na summit v Helsinkách dorazil ve starším autě než ruský prezident Vladimir Putin. Trump si nový vůz převzal bez fanfár a vlastně v tichosti.

Bílý dům o příchodu nové limuzíny do služby nijak neinformoval, automobil se tak vlastně nenápadně představil při nedávné návštěvě Trumpa New Yorku. Právě tam byla novinka zachycena během průjezdu prezidentské kolony.

Vzhled vycházející z nejnovějších modelů značka Cadillac, konkrétně jeho vlajkové lodi CT6, je ale vlastně to jediné, co o novém automobilu s jistotou víme. S ohledem na bezpečnost hlavy USA o něm Bílý dům nechce zveřejňovat nějaké detailní informace.

komentuje nasazení nového auta mluvčí americké tajné služby. Ze záběrů z New Yorku vyplývá, že Trump si převzal minimálně dva exempláře nové limuzíny.

Zákulisní informace každopádně naznačují, že novinka je postavená na podobných základech jako předchozí Bestie, která vstoupila do služby v roce 2009, při inauguraci Baracka Obamy. Ta kvůli bezpečnosti využívala masivní podvozek velkého pick-upu Chevrolet Kodiak.

Kvůli bezpečnosti posádky je automobil silně pancéřován, což je patrné na jeho masivních dveřích. Vůz by díky tomu mělo odolat střelným útokům a prý i výbuchu miny. Vnitřek by dokonce měl mít vlastní zásobu kyslíku pro případ nějakého chemického útoku nebo hasicí přístroj pro případ požáru. V předchozí limuzíně se vozila i prezidentova krev pro případ nutné infuze, která by též neměla chybět v novém autě.

Donald Trump je tak dalším významným státníkem, který se letos dočkal nového reprezentativního speciálu. Ruský prezident si při své květnové inauguraci převzal dlouho očekávaný sedan Aurus Senat , který je vyráběn v Rusku. Čínský prezident Si Ťin-pching zase usedl do nové limuzíny značky Hongqi N501, s níž se poprvé ukázal při srpnové návštěvě Afriky.