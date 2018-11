DS 7 Crossback vstupuje na český trh. Ohromí šarmem české zákazníky?  

Kdo by neznal Hermès, Louis Vuitton nebo Chanel. Jsou to prestižní francouzské značky, ke kterým by se jednou ráda řadila i automobilka DS. Již nějakou dobu se proto snaží zpřetrhat veškeré nitky se značkou Citroën, přičemž prvním modelem „nové éry“ je crossover DS 7 Crossback. Ten právě přichází na český trh.

Luxusní produkt ale netvoří jen jeho prémiová cena, ale také související služby. S podobným konceptem se před časem snažila prorazit řada Vignale od Fordu, francouzské DS jde ale o něco dál. Majitel se během vlastnictví auta nebude muset prakticky o nic starat. V případě pravidelné servisní prohlídky si bude moci vybrat, zda auto odveze do servisu, nebo si pro něj přijedou pracovníci servisu až k němu domů.

Samozřejmostí jsou i asistenční služby v případě proražení pneumatiky nebo třeba při natankování špatného paliva. Odlišný zážitek nabídne i samotné pořízení. Proto už modely DS nepořídíte v autosalonech Citroënu, protože to nekoresponduje se zážitkem, který chce prémiová značka přinášet. Vzniknou tedy nové showroomy, vyhrazené modelům značky DS. A nejen to, všichni pracovníci budou speciálně vyškoleni ve Francii, takže se o vás hezky postarají.

Zatím bude takový showroom v Česku jen jeden. Je těsně před dokončením, takže zhruba od konce listopadu už se budete moci vypravit do Prahy na Černý most vyzkoušet některý z nabízených modelů. Jiná možnost, jak pořídit vozy DS, v dohledné době nebude. Aktuálně má značka celkem 390 prodejních míst, do konce letošního roku by jich mělo být 450 a do roku 2021 by měl jejich počet narůst až na 700.

Motor Výkon Převodovka Performance Line So Chic Grand Chic 1.5 BlueHDi 95 kW / 300 Nm 6 MAN 895.000 - - 1.5 BlueHDi 95 kW / 300 Nm 8 AT 945.000 - - 2.0 BlueHDi 130 kW / 400 Nm 8 AT 1.015.000 1.015.000 1.190.000 1.6 PureTech 133 kW / 250 Nm 8 AT 965.000 990.000 1.165.000 1.6 PureTech 165 kW / 300 Nm 8 AT 1.015.000 1.040.000 1.215.000

Jiný přístup

O odlišný přístup se automobilka snažila i v případě modelu DS 7 Crossback. Technicky je sice spřízněný s jinými modely koncernu PSA, ale není to na první pohled zřetelné. Podobně jako třeba u modelů Audi najdete díly Volkswagenu se i tady vyskytují některé společné prvky, ale po stránce vzhledu se DS vydává úplně jinou cestou.

Design auta je místy hodně zajímavý. Příď svými světlomety trochu připomíná Audi Q7, ale jinak působí s širokou chromovanou maskou originálně. Designéři si hodně vyhráli se světlomety. Čočky v předních světlech se po odemknutí otočí o 180 stupňů, což je na pohled opravdu zajímavé představení. Zadní světlomety jsou tvořené soustavou trojúhelníků, které tvoří velmi zajímavý prostorový efekt. Zajímavých detailů je na autě celá řada, přesto se nemůžu obránit pocitu, že hlavně z bočního pohledu auto vyhlíží dost obyčejným dojmem. V případě zlaté metalízy (ta se prý inspirovala noční Paříží) to tolik neplatí, ale v bílém nebo stříbrném odstínu jakoby auto postrádalo šmrnc.

To ovšem neplatí o interiéru, který je vskutku originální a navozuje velmi útulný dojem. Uvnitř se objevují materiály jako je kov nebo kůže, výhrady si nezaslouží ani smontování. Přestože jsem s autem strávil zhruba dvacet minut, těch společných prvků s jinými modely koncernu PSA jsem příliš nenašel. Zajímavým detailem jsou klasické hodinky od společnosti B.R.M., které vyjedou na vrcholu palubní desky.

DS 7 Crossback není ochuzen ani o moderní technologie, nechybí systém nočního vidění či jistá forma autonomního řízení. Zajímavou technickou vymožeností je systém, který za pomoci čelní kamery upravuje odpružení na každém tlumiči na základě profilu silnice, což má ještě zvyšovat komfort. Podobným systém disponují například luxusní mercedesy, takže jsme zvědaví, jak bude systém fungovat u modelů DS.

Pohonné jednotky jsou momentálně na výběr čtyři. V nabídce jsou dva vznětové motory (1.5 BlueHDI s výkonem 95 kW a 2.0 BlueHDI o výkonu 130 kW), zážehové motory mají objem 1,6 litru a výkon buď 133, nebo 165 kW. Všechny motorizace pohání výhradně přední kola a vyjma slabšího turbodieselu, který může mít i šestistupňovou manuální převodovku, jsou všechny motorizace vybaveny osmistupňovou automatickou převodovkou.

V dohledné době nabídku doplní Plug-in hybridní verze kombinující zážehový motor 1.6 PureTech o výkonu 147 kW se dvěma elektromotory (každý s výkonem 80 kW). Jeden z elektromotorů bude pohánět zadní kola, takže dostane DS 7 také čtyřkolku, byť trochu netradiční.

První kilometry

První seznámení s novým modelem bylo opravdu krátké, navíc výhradně ve městě. I na hodně rozbité silnici v okolí pražského Smíchova si DS 7 velmi dobře poradilo s nerovnostmi, adaptivní tlumiče v kombinaci se zadním nezávislým zavěšením odvádějí dobrou práci. Podvozek je navíc skvěle odhlučněný. Ostatně, to samé platí i pro zbytek auta, čelní sklo je standardně akustické, za příplatek mohou být akustická také boční skla. Spolupráce zážehového motoru a převodovky během krátkého svezení fungovala na jedničku. Celkově v nás DS 7 Crossback zanechal pozitivní dojmy, které bude muset ještě stvrdit během klasického týdenního testu.

Ceny ale nejsou nejnižší. Základ v podobě naftové patnáctistovky s výkonem 95 kW a manuální šestistupňovou převodovkou vás přijde nejméně na 895.000 Kč. Není to málo, na druhou stranu je i základní výbava velmi bohatá. Ve standardu jsou například zadní parkovací senzory, samozřejmostí je digitální přístrojový štít, dvouzónová digitální klimatizace či xenonové světlomety s LED denním svícením.

Absolutní vrchol představuje zážehový motor s výkonem 165 kW ve výbavě Grand Chic, který si automobilka cení na 1.215.000 Kč. Tady už se můžete těšit na skutečně velmi bohatou výbavu, která zahrnuje například rozšířený bezpečnostní paket, ony otáčecí LED světlomety, kožené čalounění s hodinami B.R.M. či aktivní podvozek s funkcí monitorování povrchu silnice. Ani to ale nemusí být finální suma, připlatit si dále můžete například za noční vidění (+ 42.000 Kč), kůži Nappa (+ 85.000 Kč), na poměrně tučných 25.000 Kč přijdou ale například i odstíny laku červená Absolute nebo perleťově bílá Perle.

Zajímavostí je servisní smlouva Free Drive, která kromě prodloužené záruky na 5 let zahrnuje i pravidelnou údržbu vozu. Pod tím si představte výměnu nebo opravu dílů uznaných jako vadné, včetně všech opotřebených dílů a také práce.